Martin na Evžena

Ne, dnes ještě Martinové své jmeniny neslaví. „Martinské“ víno ale teče letos proudem už třetí den.

Psala jsem o Martinu covidovém, krizovém, pře rokem o žádném, byl totiž zcela tradiční. Milovníci vína poctivě čekali na 11. listopad, na čas 11.11., tedy do té doby „posvátný“ okamžik, kdy se poprvé otvírají láhve s novým vínem. Ano, loni to bylo snadné, tento okamžik nastal o víkendu. To se to popíjí, když většina lidí nemusí do zaměstnání a může si svátek vína užít s přáteli ve vinotéce, ve vinárně, ve vinném sklepě (“sklípek se neříká“), v restauraci nebo kdekoli, kde nalévají. Nebo si pár minut po jedenácté láhev koupit domů a otevřít si ji k sobotnímu či nedělnímu obědu.

Dnešní „Martin“ je jiný. Komerční. Páni vinaři nastavili nová pravidla vinařského svátku, slavit se bude podle toho, na který den v týdnu Martin připadne. A tak tento rok bylo poprvé dovoleno prodávat první letošní víno s obrázkem světce na koni už v pátek. Martina bude v pondělí, to prý by nikdo nikam nepřišel (jasně, ty všechny minulé pondělní Martiny přišli dopoledne ochutnávat jen ti, co měli volno, ostatní počkali a popili odpoledne nebo večer) a nikdo by nevydělal. Je to vlastně logické, ale... Husám byl ukončen jejich ptačí život o pár dní dříve. Od pátku už se předpékají a pečou, aby zákazník dostal martinské menu o víkendu. Ve většině restaurací je husí pečínka na jídelníčku právě dnes.

Kde se ale najednou vzalo tolik husích stehýnek (každá má přece jen dvě)? Skoro každý gurmán si ho žádá, o prsíčka tak velký zájem není. Kaldoun a pečenou husu nabízí v Praze i poblíž metropole téměř každá hospoda, bistro, kavárna. Je pravda, že někde jsme viděli kachní menu. To jsou asi váhavci, kteří se přidali později, a těm už husy ulétly do jiných pekáčů. (Bohužel některým hejnům diagnostikovali ptačí virus a tak skončila smutně, neslavně…). S cenami se tak nějak všichni „dohodli“. Jen co vyhlásili ceny meníček čeští mišelíni a komerčně známí kuchaři z televize, ti ostatní částku trochu ponížili, přidali na štrúdlíček šlehačku, rohlíček s náplní jinak zavinuli, případně zvolili netradiční zákusek, a zveřejnili svou cenu.

Tak si užijte martinské hodování, popijte čerstvá bílá, růžová i červená z našich „luhů a hájů“, letos jsou prý mimořádně vyvedená!

Zítra si připijí opravdoví Martinové, a také ti, kteří se 11.11. narodili. Na zdraví Martinovi J.P. i všem ostatním!