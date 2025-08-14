Lidé bazénoví 5
Vodomil vodu miluje. Nemusí to být zrovna plavec jako Bolt, jen se rád v létě cachtá, ve sladké i slané vodě se prostě koupe. Leckdo dává před zrádným proudem řeky, bahnitými potoky i jezery, která vznikla po těžbě písku, přednost nádržím s kachlíky, modrou fólií nebo nerezovým „vanám“. Je mu nepříjemná možnost dotýkat se tělem ryb, proplétat se mezi vodními rostlinami a rybářskými vlasci, a rád vidí na dno. Ponoří se do bazénu a kochá se.
Dámy plavou na paní radovou nebo si hoví na lehátku, občas se smočí, nebo se jen osprchují, a zase se pěkně rozvalí. Dojdou si na kávičku, na domácí limonádu, na „dobré adrese“ na koupališti mezi prvorepublikovými vilami kousek od Prahy dámy ovšem popíjejí i šampíčko.
Děti skáčou do dětského bazénku šipku a kufr, jezdí na plastových lehátkách, na delfínovi nebo krokodýlovi a lákají dospělé, aby si s nimi házeli nafukovacím balonem.
Kolem poledne někdo vytáhne svou krabičku se sendvičem, ovocem a zeleninou, nebo řízek, jiní si dají párek v rohlíku nebo burgr ve stánku. Dětem koupí „meníčko“, kopečkovou nebo točenou zmrzlinu, Míšu nebo kornout, limču nebo kofolu. Taťka si dá pivo a všichni jsou spokojeni.
Některé kryté bazény mají otevřeno po celý rok, a tak zavilí plavci a plavkyně využívali dráhy, když letos byla koupaliště zavřená „pro nepřízeň počasí“. Muži většinou střídají prsa a kraul, stejně jako vysportované svalovkyně. Velká část žen se ale hlavně snaží zbavit přebytečných kil. Přihlásí se i na aquaaerobik. Sice žádná nijak extrémně nezhubne, pořád jsou většinou kulaťoulinkaté a kulaťoulinkatější, protože si „dopřejí si, co tělo žádá“, ale díky pravidelnému pohybu ve vodě už víc nepřiberou.
Nejčastěji začínají v lednu. Mají pocit, že na začátku roku je to úplně jiné. Jiné než třeba 10. dubna. Dají si předsevzetí, že budou pravidelně pěstovat pohyb ve vodě. Přečtou si, že cvičení v bazénu je vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie. A hlavně pro ty váhavé… Věří, že získají super kondičku, odbourají tuk i celulitidu a vytvarují si tělo. Od zimy do léta, než se zase otevřou ty plovárny.
To je bonusů při obyčejném šlapání vody a mrskání rukama… A ten největší? Každý má nějaké starosti, splíny, smutky, trápení. Aspoň na chvíli je ta voda odplaví…
Olga Medová
Jak je to s tím pohárem
Šedesátka je prý nová padesátka. Muži se cítí stále mladší a mladší, hodinky jim měří kroky, tep, tlak a spálené kalorie, sledují jejich aktivity.
Olga Medová
Sbormistr
Na Sbormistra jsem byla připravená. Velmi dobře připravená. Na film jsem šla hned po premiéře. Vlastně jsem na plátně viděla všechno, co jsem už měla ve své hlavě.
Olga Medová
Na odchodnou
Ten deník začíná připomínat symfonii č. 45 fis-moll od Haydna. Koncert, dirigent mává taktovkou, hudba hraje, ale jednotlivé nástroje utichají a hudebníci postupně odcházejí...
Olga Medová
Pupíky ven
Na nebi ani beránek a sluníčko dnes už opravdu hřeje! Letos jsme se na něj opravdu hodně načekali...
Olga Medová
Klacíková polívka
Proč děti ve školních jídelnách nedojídají obědy? Velkou část jídla ruce kuchařek seškrábnou špachtlí do nádob na odpadky... Někde prý až 70%!
