Letenská nostalgie
Moje škola Nad štolou
Když jsem v 15 letech poprvé přišla na střední pedagogickou školu, viděla jsem pod sebou Letenský tunel a říkala jsem si, proč se ta ulice nejmenuje normálně Nad tunelem, ale Nad štolou, tehdy se ještě po předložce v názvu ulice psalo malé písmeno. Štolu jsem znala jen máslovou, maminka ji vždycky pekla týden před vánocemi, v té době se i ty vánoce psaly s malým v. Když se bohatě pocukrovaná štola dojedla, upekla maminka samozřejmě vánočku.
Až za dost dlouhou dobu jsem se dověděla o Rudolfově štole, která napájela rybník v Královské oboře. Provrtává terén od Vltavy na Benešově nábřeží kolem Národního zemědělského muzea, Gymnázia a Ministerstva vnitra. Prochází pod křižovatkou ulic Milady Horákové a Korunovační, dlouho v podzemí kopíruje ulici Čechovu, pokračuje pod železniční tratí nedaleko zastávky Praha Výstaviště a ústí do Zeleného rybníčku. Vstupní domek stojí nedaleko bývalé Šlechtovy restaurace. Unikátní stavba je národní technickou památkou. Má vejčitý profil a je dlouhá cca 1100 m. Ač ji kutnohorští havíři začali razit koncem 16. století, dodnes je plně funkční. Měli jsme s tatínkem štěstí, že jsme si její část, bylo to 350m, před více než čtvrt stoletím mohli projít u příležitosti výstavy Rudolf II. a Praha. Naposledy byla štola otevřena pro veřejnost v roce 2000, od povodní v roce 2002 je objekt nepřístupný.
Letenský kolotoč
Karusel z konce 19. století je jedním z nejstarších dochovaných podlahových kolotočů v Evropě. Znala jsem ho z pohádky Ilony Borské „Hnědá pohádka O Letenském kolotoči“, vždycky jsem se na něj ptala, když s námi tatínek chodil do Národního technického muzea. Auta, vlaky a letadla by si asi více užil, kdyby měl synky, ale i my dvě dcery jsme se nechaly nalákat na uhelný důl a Wichterleho čočkostroj ze stavebnice Merkur. Když se z tatínka stal děda, vodil do muzea vnuky, ale na kolotočovém koníkovi se svezli jen jednou. Kolotoč se točil více než sto let, pak se něco pokazilo, orchestrion přestal hrát a figury koní potažené pravou koňskou kůží poněkud olysaly. Dřevěný domeček byl dlouho zavřený. Už pár let ale opět vozí děti a v sezóně je kolem něj veselo.
EXPO 58
Pavilon restaurace Praha autorského tria Cubr, Hrubý, Pokorný po skončení světové výstavy sloužil v Letenských sadech desítky let jako restaurace, bohužel bez potřebné údržby. V devadesátkách budova téměř zchátrala. Po rekonstrukci sloužila reklamní agentuře, nyní je v ní galerie s předaukčími výstavami a kavárna s mimořádným výhledem na metropoli.
V době konání výstavy Expo 58 jsem byla ještě „na houbách“, rodiče tehdy slavili první výročí svatby. Někdy v době mého narození na jaře 1959 si maminčini rodiče pořídili kávový a jídelní servis. Používali ho ale jen při slavnostních příležitostech. Po babičce ho nezdědila moje maminka, ale babička ho odkázala vnučkám. Sestra má kávový, já jídelní (oba mají různý dekor, nepatří k sobě). Také moje rodina talíře a mísy používala jen „ve svátek“. A tak je tomu dodnes, servis se na stole ocitá pouze o Vánocích. Už není úplný, asi nemá valnou cenu, ale pro mě je cenný vzpomínkami na babičku a dědu, na chvíle mého dětství, kdy se u nich jedlo z „bruselu“. Měli jsme doma i skořepinové křeslo a žlutý skleněný plochý lustr s černými čárami. Porcelánová štíhlá soška kočičky se rozbila při stěhování. Komoda na nožičkách s pastelově barevnými zásuvkami je v bývalém maminčině pokoji dodnes. Budík v barvě slonové kosti s „rohy“ ji budil do služby v nemocnici desítky let. Plastový košíček s paprsky jako sluníčko mám doma já.
A závěr procházky?
Klasický český zákusek, poctivá laskonka ze sněhového těsta s vlašskými ořechy s griliášovým krémem, sestra francouzské makronky, se kterou má společný základ těsta z bílků a cukru. V nedaleké vyhlášené rodinné cukrárně.
Olga Medová
Ztracená výstava
Výstava fotografií „24 hodin ve městě“. Před 24 lety. Pekař k ránu peče housky... Auta je odvážejí do prodejny potravin. Vláček se chystá k odjezdu, červená čepice dává znamení. Lidé si kupují ve stánku noviny a cigarety.
Olga Medová
Nevinný Martin
Tabule před restauracemi pro nadcházející víkend opět nabízejí svatomartinské menu. Někde mu říkají husí hody. Většinou se neliší od let minulých. Možná cenou.
Olga Medová
Bažanti na zámku
Školní vycházka městem, první, druhá třída. Kde je to muzeum? ptá se žák. To je na náměstí, byli jsme tam se školkou, odpoví mu jiný. Aha, se školkou. A kde je to kino? ptá se další žák.
Olga Medová
Podzimní čtení
Jablka jsou očesána, ořechy se suší na lískách, z trouby voní pečená kořenová zelenina a na stole čeká štrúdl. Dny se krátí, od neděle bude tma ještě o hodinu dřív. Pár dní má pršet. Je čas na dobrou knihu.
Olga Medová
Město krátkých vzdáleností
Od 14. století jsme trhovým městem. A stále to vlastně všichni, i ti z okrajových částí dnešního dvojměstí, máme jen kousek na náměstí, kde se trhy každou středu a sobotu konají dodnes.
