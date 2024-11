Koncert, který měl být

Penzion v Třeboni. Nepřijely jsme do lázní, ani kvůli rybníku Rožmberk, na zámek, ani do pivovaru. Ani kvůli koním. „ Okolo Třeboně pasou se tam koně“…

Pobyt jsme si se sestrou objednaly kvůli koncertu. Dostaly jsme letos na jaře dárek, narozeninový koncert Petera Nagye v Lucerně. A tak nějak nás ty vzpomínky z mládí „dostaly“. Jsme Peterovy vrstevnice, rozumíme mu a máme ho rády. O tom jsem už blog napsala… Byly jsme pak ještě v Lednici, Peter zpíval v zámeckém parku, bylo tam 35 stupňů! Žádná lednice, ale výheň.

Plánovaly jsme jet „do třetice všeho pěkného“ na koncert do Třeboně na zámek, koupily jsme si vstupenky a víkendový pobyt. Pořadatel pak ale (prý z technických důvodů) koncert zrušil. Jako by nám rozkopl bábovičky… Jet na pobyt bez koncertu, či nejet? Rozhodla příroda… Nejelo se nikam. Velká voda by koncert stejně zrušila jako všechny akce. Odložily jsme tedy termín pobytu až na listopad.

Sedíme na pokoji a „počúvame Peterovy pesničky na youtube a čítame komentáre, sú tak pekné a pozitívne!“

Nepočítaně srdíček a palců nahoru…! Jeho Pražané, Bratislavané a ostatní mu rozumějí!!!

Ďakujeme za tvoju úžasnú tvorbu Peťo.

Peťo, máš cit....

Moja najhlbšia poklona, Peter...

Peťo je ako vždy a vo všetkom absolútne neprekonateľný... :)

...od roku 1983 vnimam vynimocnu tvorbu vynimocneho Petra Nagya, ktory cele tie roky svojimi piesnami prinasa to pekne do kazdeho mojho dna...

Takmer celým životom ma sprevádzajú krásne, múdre piesne! Veĺká vďaka! Prajem Petrovi všetko najkrajšie a najlepšie, čo život môže dať.

Moje mama ho milovala. Meli jsme vsechny platne a u nas doma byl na dennim poriadku. A mne se to libilo, jeho pisnicky si broukam porad :)

Ten člověk je úžasný. Patří mezi pár lidí, kteří mě nikdy ničím nezklamali. Hodně štěstí, Peter.

Peter je super spevák s romantickou dušou, humor mu nechýba.

Jeho texty jsou tak nadčasové!

Petr Nagy má velký smysl pro humor.

Je úžasný... Mam ho veľmi rada od začiatku...

Koncert v Košiciach, nádhera. A ešte niečo - jeho sprievodné slovo.! Zážitok!!! Krásne prekrásne excelentne…

Vždy mal tie „gule“ zaspievať na masovom koncerte pieseň so silným posolstvom, aj keď to podľa triezveho racionálneho úsudku nebol ani zďaleka potenciálny hit.

Nádhera, Peter stále mladý!

Stále borec, frajer, pěkný chlap a skvělý zpěvák.

Mam ho ráda. Je jak víno. Čím starší, tím lepší.

Milovala jsem ho jako mladého i nyní ve zralejším věku. Skvělé texty, hudba. Ty písničky mají duši.

Peter je opravdový frajer

Poteší, keď si človek po prečítaní týchto komentárov uvedomí, že nie je jediný, kto takto uvažuje...

Je stále frajer, miluji ho!

My dvě také!!!