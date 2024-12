Kdo byl v úterý v Lucerně?

Češi, Slováci i bývalí Čechoslováci. V paláci Lucerna se sešlo takové malé Československo. Všichni jsme tu stáli v přízemí „na jedné lodi, na jedné palubě“. Ano, cítili jsme se tak.

Všichni zpívali ve slovenštině, všichni (si) rozuměli…

Ale je hodně zvláštní, možná i smutné, uvědomit si, že země, do které jste se narodili, už vlastně tolik let neexistuje. Připomíná to Spielbergovu Krakózii z filmu Terminal s Tomem Hanksem a Catherinou Zeta-Jones.

Dvojkoncert. Dvě skupiny, které kdysi spolu soupeřily o přízeň publika, o místo „na slunci“ popularity, o pořadí ve Zlatém slavíku, o krásné fanynky... Indigo a Tublatanka. Dvě slovenské kapely z osmdesátých let. … Kapely tolik rozdílné, jedna vznikla jako doprovodná skupina zpěváka a kytaristy, druhá začínala v lidovém duchu, chlapci zpívali v krojích, ale přikláněli se k hard rocku a heavy metalu, k Zeppelínům, Floydům… Písnička „Pravda víťazí“ se zařadila mezi hymny Listopadu. Mnozí z nás zažili (a nikdy už na to nezapomenou) polistopadový koncert Tublatanky s „rockově“ upravenými koledami Poďme bratia do Betléma.

Peter Nagy a Maťo Ďurinda už spolu ale dávno nesoupeří, proto se letos konaly jejich tři společné koncerty. Zlín, Žďár nad Sázavou a Praha. Co hrají dnes? Kvalitní muziku. Ty hlasy, kytary, bubny, klávesy! A texty!

A co mají společného? V obou kapelách hrají v současné době zakládající členové, někteří od počátku, jiní se vrátili. Ani jedné nehrozí, že by hráli před prázdnou Lucernou, jak zpívali o strašném snu Petr Janda s Petrou Janů.

Obě kapely si v Lucerně rozdělily čas pěkně na polovinu, obě začaly hrát „na čas“! Nabídly hity, které posluchači očekávali, napříč prozpívanými léty. Různý styl, ale společná témata. Platná před čtyřiceti lety stejně jako v současnosti. „Choďte sa biť trocha na bok“ i „ vezieme múdrosť, tam kde niet vojakov“. Víra v budoucnost, ve vítězství pravdy, sílu přátelství a lásky.

Koncert byl dárkem pro všechny, věřím, že i pro účinkující, že i pro ně je stále zážitkem, když vidí pod jevištěm davy lidí, kteří znají jejich písničky a zpívají je s nimi, tleskají, tančí, usmívají se, žádají přídavek.

Kdo tam byl, ví, o čem píšu… Krásné Vánoce všem!