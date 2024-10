Holčička z příběhu

Kamarádčin dědeček byl chirurg. Za války někde na frontě zachránil život holčičce, která se jmenovala Raja. Slíbil jí, že pokud se mu narodí dcerka, bude se po ní jmenovat.

Svůj slib splnil. Raja už není mezi námi, ale zůstává ve vzpomínkách spolu s tou malou Slovinkou.

Jméno si sami nevybíráme, máme ho od rodičů. Někdy i po rodičích nebo vzdálenějších předcích… Někdo po knižním nebo filmovém hrdinovi. Z pohádek, z písniček. Matylda Milana Chladila, Tereza a Kristýnka od Matušky, Kristínka znovu, od Petera Nagye. Klára Michala Malátného… Málokdo si své jméno změní. Anna Benešová si na přání svého partnera, budoucího prezidenta, už před sňatkem jméno změnila na Hanu. On sám pozměnil Eduarda na Edvarda. Mojí babičce Anně také všichni říkali Hano, nevím, kdo s tím začal, na to jsem se nestačila zeptat, tak už se to nikdy nedovím. Doma byla Anynka, tak jí říkal děda Olda. Jiné Anině se u nás říká Nina. Z veliké lásky si Baťův architekt František Lýdie Gahura přidal jméno své ženy a ona se podepisovala Lýdie František Gahurová.

S příjmením se kouzlit dá.

Prezident Masaryk si připojil příjmení své ženy Garrigue. Mladík, štramák italského typu, opustil své pěkné příjmení Veselý a přijal italské od své manželky s italskými kořeny. Po letech ho prý opustila ta manželka… Veronika Jakubů používá běžnější příjmení Jakubová. Tluchořovi byli původně Tlučhořovi, ale „dědeček háček umazal“. Předek pana Proska také míval nad písmenem s háček. Jako ten z Babičky od Boženy Němcové. Jak se kolem Valtic měnila hranice, jednomu Dwořáčkovi zůstalo po prapředkovi dvojité wé.

Příjmení ženy v mužské podobě?

Někdo žije v cizině, je to tak možná jednodušší. Nebo je manžel cizinec, případně jméno zní cizojazyčně. Marie Kraus, Karin Hykel, Veronika Wolf… V českých končinách…, nevím. Ewa Chobot, Emma Smetana, Petra Svoboda, Kristýna Ryška, Linda Vokál, Klára Sedlo, Kateřina Boháč, Tereza Ramba, Michaela Salák…

Příjmení v mužské podobě i původní?

Iveta Ječmík Skuherská, Veronika Khek Kubařová, Zuzana Lešák Černá, Lucie Plekanec Šafářová, Karolina Fiala Zajdel, Lenka Vydra Šmídová, Vladimíra Pachl Fomínová, Romana Jákl Vítová, Petra Eliáš Voláková, Kateřina Konvalinka Průšová.

Snad ta Kateřinka Konvalinka, květina ve jméně… Vyhověla manželovu přání. A prý se chce usadit v cizině.

Ječmík, Khek, Lešák, Plekanec, Vydra, Pachl, Chobot, Smetana, Svoboda, Ryška, Vokál, Sedlo, Boháč, Salák… Pro holku je to prostě zvláštní… U nás má přechylování dlouhou tradici… Iveta Ječmíková, Petra Svobodová a Zuzka Lešáková by bylo pěkné, ale běžné, a to asi není cíl.

A Ondřej Gregor Brzobohatý? V občance to nemá, ale nějaký čas se tak prezentoval.

Všechna jména a příjmení nosí skutečné osoby.

Zdraví Olga Med Šťastná.

Ne, jsem tradičně Medová.