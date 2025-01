Miluška má jednu dceru, druhého zetě a tři vnoučata. Už řadu let je vdova. Na jejího muže vzpomínáme vždycky začátkem ledna, kdy slavíval narozeniny. Sejdeme se, zapálíme svíčku a „povíme“ mu, co se za uplynulý rok seběhlo.

Časem se v partě „starších a pokročilých“ poblíž Milušky začal objevovat Petr. Starší a pokročilý, bělovlasý, s knírem, nechal si narůst delší culík a vypadal pak umělecky. Jako nějaký malíř nebo sochař…

On to vlastně umělec je. Říkalo se mu Petře, jinak o něm ale všichni mluvili jako o Datlovi. Jasně, chápu, je to truhlář, ze dřeva vyrobí a vysochá cokoli. Do dřeva řeže, seká, ťuká, prostě datel. Trefná přezdívka. Obrázek datla má i na firemním autě.

Tomu udělal moderní kuchyň, tomu schody, dalšímu rekonstruoval veškeré dřevěné vybavení prvorepublikové doktorské vily na Křivoklátsku, kde kdysi opravdu ordinoval místní úspěšný pediatr. Všechno zařízení je poctivé, bytelné a autentické. Jako byste počátkem minulého století vstoupili do vily venkovského lékaře Antonína Čapka v Úpici, posadili se do čekárny vedle jeho synů Íčka a Peči, kteří prý rádi naslouchali, o čem si pacienti povídají, a právě tam se rodila jejich literární slovní zásoba. A trpělivě byste čekali, až pan doktor vyjde z ordinace, někoho pozve dál a zeptá se: „ Co vás ke mně přivádí?“

Já jsem si u Datla nejdřív objednala stoleček do kuchyně. Na míru, protože v kuchyni máme specifické prostorové podmínky. Chtěla jsem přesně takový, jako byl v pohádce Josefa Lady „O chytré kmotře lišce“. Hnědý stoleček se šuplíčkem, tedy správně se zásuvkou. Šuplík mám. Takový, ve kterém se v pohádce objevovaly jitrnice… Ty se mi v něm sice neobjevují, ale mám tam zásobárnu drobností do kuchyně. Pečicí papír, mikrotenové sáčky, malou váhu na potraviny…

Potom nám Petr „vytruhlal“ šatní stěnu do předsíně a poličku na knížky. Zatím posledním kouskem je dubový konferenční stolek. Nahradil bazarový smrkový, který jsme kupovali před lety jako provizorní.

Už přemýšlím, co se mi bude hodit příště. Šatní skříň? Knihovnička? Závěsná polička na balkon?

Jo, a ten Datel, to není přezdívka. Je to totiž jeho pravé příjmení, což jsem dlouho nevěděla!

Datel má také v lednu narozeniny. Tak mu připíjíme na zdraví!