Bažanti na zámku
Vy nevíte, kde je kino? Blízko u náměstí. Já jsem tam byl jednou s babičkou, vysvětluje spolužák. S babičkou.
Jdeme do zámku na výstavu. Rád sem jezdil císař Rudolf II. Šťastná léta tu prožil Karel I. s manželkou Zitou.
Vy jste tady ještě nebyli?
Ne…
My jsme tady byli, když byl fůdfestival. Aha, na nádvoří na foodfestivalu.
Já jednou s tetou, tady mají ty bažanty. Kdepak, jsou to pávi, a je jich tu víc než dvacet.
Já jsem tady jednou byla s družinou. Hm, s paní vychovatelkou.
My jsme tady byli s „přípravkou“. S paní učitelkou.
Teta, babička, školka, přípravka, škola…
Málokdo byl na Petříně, na Pražském hradě, na Karlově mostě, v Národním technickém muzeu, Národním zemědělském muzeu, v CAMPu… Tam všude je spousta interaktivních aktuálních lákadel pro děti. Na začátek Prahy to máme cca 15 minut.
A my jsme byli v Aqualandii. My zase v IQlandii. A my v Legolandu. Možná i v „blablalandii“ už všichni byli.
My jsme byli v Turecku. Mně se tam nejvíc líbily ty tobogány.
My jsme tam byli taky. Myslíš ty barevný žlutý a červený?
Ne, my jsme tam měli pruhovaný oranžovobílý.
Mně se nejvíc líbilo v bazénech v Německu.
My jsme byli v Egyptě.
A my v Tunisu.
A my na Eiffelovce v Paříži.
A já v Londýně ve studiu Harryho Pottera.
A my poletíme do Mexika.
My s tátou do Ameriky.
Já poletím s maminkou do Švédska.
„Dalekánsko nakalánsko“… To je stará rodinná průpovídka, vlastně nic neznamená, používala se u nás doma, když se mluvilo o nějaké dlouhé cestě…
Vzpomínám, jak jsme si s rodiči žáků psali „za covidu“, když se nikam nesmělo, a předávali si navzájem tipy na malé výlety. Kde je v okolí pro děti nějaká stezka v přírodě s tabulemi, kraťounká trasa s úkoly nebo hádankami v zafóliovaných deskách, kde je volně přístupný zámecký park, zajímavá krajina, otevřený skautský areál s přírodními překážkami, dětské hřiště (ani na ně se jeden čas nesmělo), lesopark s herními prvky, kam se dá s dětmi jít do přírody během všech čtyř ročních období, aby to nebyla nuda. Třeba PRA(žský)LES…
Dnes se bohudíky smí zase všude…
Olga Medová
Podzimní čtení
Jablka jsou očesána, ořechy se suší na lískách, z trouby voní pečená kořenová zelenina a na stole čeká štrúdl. Dny se krátí, od neděle bude tma ještě o hodinu dřív. Pár dní má pršet. Je čas na dobrou knihu.
Olga Medová
Město krátkých vzdáleností
Od 14. století jsme trhovým městem. A stále to vlastně všichni, i ti z okrajových částí dnešního dvojměstí, máme jen kousek na náměstí, kde se trhy každou středu a sobotu konají dodnes.
Olga Medová
Stříhali dohola malou holčičku
Koukám na fotku ze září 1965. Tatínek mě fotil před školou ve vínových šatičkách, béžovém pleteném svetříku od babičky a bílých bavlněných punčocháčích. Fotografie je černobílá, ale barvy si pamatuji.
Olga Medová
Lidé bazénoví 5
Plochy kolem bazénů na koupalištích se letos krásně zelenají a plovárny jsou konečně, k radosti provozovatelů, plné milovníků vodních radovánek.
Olga Medová
Jak je to s tím pohárem
Šedesátka je prý nová padesátka. Muži se cítí stále mladší a mladší, hodinky jim měří kroky, tep, tlak a spálené kalorie, sledují jejich aktivity.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Vlak u Holyně narazil do spadlého stromu. Hasiči ho vyprošťovali zpod soupravy
Na železniční trati mezi pražským Prokopským údolím a Řeporyjemi došlo v neděli večer kolem 19....
Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru
Kvůli krádeži kabelů byl večer mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi na Přerovsku zhruba na dvě...
Píšou mi, že jsem dcera vraha. Nejmladší Pirátka o útocích i Babišovi na hraně
Premium Dvaadvacetiletá studentka práv s gruzínskými kořeny Katerina Demetrashvili se díky kroužkování...
Útok nožem v britském vlaku: jednoho z podezřelých policie propustila
Nic nenasvědčuje tomu, že sobotní útok nožem ve vlaku na východě Anglie byl teroristickým činem,...
- Počet článků 212
- Celková karma 15,83
- Průměrná čtenost 508x