Reklama na bohoslužbu od arcibiskupa Graubnera

Reklamu na pivo, auta, léky a kosmetické přípravky známe, ale reklamu na bohoslužbu jsme tu ještě neměli. Panu Graubnerovi se povedla na jedničku. Ale může se takhle veřejně propašovat do médií? Neměl by ji korigovat nějaký zákon?

Propagační sekce arcibiskupství pracovala na plné obrázky minimálně celou noc, aby nový model fungoval co nejlépe. Vzniklý marketingový produkt je úžasný, tedy až na malou chybičku. Marek Orko Vácha je jistě srozuměn s tím, že když se kácí les, lítají třísky, a když se má proslavit nějaká mše a dostat mezi velké množství lidí, tak to holt někdy zabolí. Třebas jenom jednoho člověka. A třebas i za cenu, že tím člověkem bude on. Orko je ale na výši a proto umí odpouštět. A kdo by také neodpustil rozhodnutí, za nímž se skrývá bohulibý záměr pana arcibiskupa, který dlouhé měsíce, možná i roky se svými církevními kolegy usilovně přemýšlel, jak dílo svého věrného vikáře zpropagovat a konečně dostal nápad!

Nikdy bych si sama od sebe nepustila záznam katolické mše. Ale pan arcibiskup umí zázraky! Už nás tuto podivnou hospodskou mši vidělo 48 tisíc! To je slušné. Než jsem během jednoho večera dopsala tuto úvahu, bylo to dokonce 75 tisíc! Když se s propagací přidal dnes i pan biskup Konzbul, možná to záznam na youtube „Hospodin v hospodě“ dotáhne až na 100 tisíc!

A nebojím se nastavit i metu vyšší, třeba čtvrt milionu. Co myslíte vy, byla ta mše mimo mísu nebo nebyla? Přece když chcete mít na něco svůj názor, nejlepší je se na to podívat sám a nespoléhat na přežvýkané řeči jiných. Tak do toho, než nám to smáznou! Závistivé firmy, které vydávají obrovské částky za reklamu, tento úspěšný marketingový produkt totiž dlouho nesnesou na očích!

Kdo říká, že katolická církev je nezajímavá a nemoderní? Že se od ní nemůžeme učit? Takový nesmysl! Dnes se v arcibiskupství netrhnou dveře, kolik zástupců věhlasných firem by rádo získalo alespoň pár tipů na obdobný levný marketingový plán svého produktu! Tohle PR je prostě „boží.“

A pak, že pořádná reklama musí stát majlant!

PS:

Recept je sice velmi přísně střežen, ale něco z tajných přísad jsem pro vás zjistila: vezměte jednu jedovatou slinu od neznámé pomlouvačné ženy, smíchejte s vlastními komplexy, trochou nenávisti a mocí, kterou máte v rukou, zamíchejte, a z formy jako bábovička vypadne návrh na potrestání, odvolání a veřejná dehonestace nějaké nepříjemné suroviny, která vám delší dobu leží v žaludku.