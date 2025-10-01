Volby 2025 – návod na minimalizaci škod
Je hodně špatné, že i v roce 2025 moc nevolíme pro někoho, ale proti někomu. Proti Babišovi, proti Fialovi, ale moc neslyším, že by někdo volil proti Konečné. Nebo alespoň ne účinnou metodou, která by měla hmatatelný výsledek. Hodit to Spolu, nebo Rakušanovi, případně Hřibovi prostě nestačí. Je to pořád málo a Konečná už si brousí zuby na to, jak si bude diktovat první poslední za svoji podporu pro Babiše. Ale nevěšte hlavu, vzhledem k minulosti se dají udělat dvě jednoduché věci, které to změní. Je to pragmatická minimalizace škod, volba rozumem, ne srdcem.
Pokud volíte proti Fialovi a nechcete vládu ANO, SPD a komunistů, hoďte to Motoristům. Je to sice tlupa vyjevených ořezovátek, ale vysoká politika je poměrně stejně kruté evoluční prostředí jako válka, brzo přežijí jenom ti nejschopnější. Motoristé sami tvrdí, že chtějí na Babiše dohlédnout. A pořád lepší, když se bude Babiš opírat o Motoristy než komunisty. A prosím, zapomeňte při tom na Turka, škoda že ho Macinka včas nezavřel do jeho na černo postavené garáže a nezahodil od ní klíče a kroužkujte. Jsou mezi nimi zajímavé osobnosti.
Pokud jste zarytý antibabišovec a každým coulem demokrat, hoďte to prosím Spolu a důsledně při tom kroužkujte Lidovce. Právě KDU-ČSL je dlouhodobě známá svým širokým koaličním potenciálem a s Babišem už jednou ve vládě byli. Třeba by je do trojky mohli jistit zase Motoristi. A Okamura v opozici s Konečnou … :)
No a pokud jste fandové STAN nebo Pirátů a za žádnou cenu nebude volit ani Spolu, ani Motoristy - no tak Pán Bůh s námi.
Tohle je chladně racionální úvaha ne na základě předvolebních průzkumů, který ze zásady nevěřím, ale na základě kurzových sázek na výsledky voleb. Babišovi tam vychází asi 29.5% a Motoristé se Stačilo na 99% budou mít nad 5%. Mrkněte se sami třeba sem, poslední pár voleb sleduji právě tyhle kurzy a jsou mnohem přesnější, než všechny průzkumy. Jednak sázkovka nechce zkrachovat tím, že by dala kurzy špatně a sázející zase chtějí vyhrát a výsledkem je pro mne velice přesná predikce volebních výsledků díky „skupinové chytrosti davu“, nebo jak jinak to chcete nazvat.
Martin Tuma
Už vyšla kniha: "Tim se ptá: Proč a jak funguje vesmír". Je to kniha odpovědí na otázky z moderní fyziky, kosmologie, ale také třeba o tom, jak fungují atomové elektrárny, výlet do historie, jak vznikala moderní fyzika a kdo byli její zakladatalé. Věnujeme se i současné kosmonautice, potřebám kolonizace vesmíru a jsou tam i pikaktní detaily, jak kosmonauti chodí na záchod, zdaleka nejčtenější část knihy. Tedy hned po kapitole, jak Jára Cimrman přispěl ke vzniku kvantové mechaniky.
Kniha je určená jak pro děti, ale i z části pro jejich rodiče, pro každého, kdo se laicky zajímá o fyziku a potřebuje zjednodušení složitých odpovědí. Předmluvu ke knize mi napsal Ondřej Neff, na faktickou správnost dohlížel profesor Jiří Chýla z Ústavu fyziky Akademie Věd.
Stručně řečeno, Tim se ptal, abyste se už nemuseli ptát Vy :)
Objednat můžete na: martin.tuma.mtm@gmail.com
