Volby 2025 – návod na minimalizaci škod

Je víceméně jisté, že vládu bude skládat Babiš s Okamurou a budou potřebovat třetího do party. Nedopusťme, aby to byla Konečná. Neopírám se o průzkumy, ale sázkové kurzy na výsledky voleb.

Je hodně špatné, že i v roce 2025 moc nevolíme pro někoho, ale proti někomu. Proti Babišovi, proti Fialovi, ale moc neslyším, že by někdo volil proti Konečné. Nebo alespoň ne účinnou metodou, která by měla hmatatelný výsledek. Hodit to Spolu, nebo Rakušanovi, případně Hřibovi prostě nestačí. Je to pořád málo a Konečná už si brousí zuby na to, jak si bude diktovat první poslední za svoji podporu pro Babiše. Ale nevěšte hlavu, vzhledem k minulosti se dají udělat dvě jednoduché věci, které to změní. Je to pragmatická minimalizace škod, volba rozumem, ne srdcem.

Pokud volíte proti Fialovi a nechcete vládu ANO, SPD a komunistů, hoďte to Motoristům. Je to sice tlupa vyjevených ořezovátek, ale vysoká politika je poměrně stejně kruté evoluční prostředí jako válka, brzo přežijí jenom ti nejschopnější. Motoristé sami tvrdí, že chtějí na Babiše dohlédnout. A pořád lepší, když se bude Babiš opírat o Motoristy než komunisty. A prosím, zapomeňte při tom na Turka, škoda že ho Macinka včas nezavřel do jeho na černo postavené garáže a nezahodil od ní klíče a kroužkujte. Jsou mezi nimi zajímavé osobnosti.

Pokud jste zarytý antibabišovec a každým coulem demokrat, hoďte to prosím Spolu a důsledně při tom kroužkujte Lidovce. Právě KDU-ČSL je dlouhodobě známá svým širokým koaličním potenciálem a s Babišem už jednou ve vládě byli. Třeba by je do trojky mohli jistit zase Motoristi. A Okamura v opozici s Konečnou … :)

No a pokud jste fandové STAN nebo Pirátů a za žádnou cenu nebude volit ani Spolu, ani Motoristy - no tak Pán Bůh s námi.

Tohle je chladně racionální úvaha ne na základě předvolebních průzkumů, který ze zásady nevěřím, ale na základě kurzových sázek na výsledky voleb. Babišovi tam vychází asi 29.5% a Motoristé se Stačilo na 99% budou mít nad 5%. Mrkněte se sami třeba sem, poslední pár voleb sleduji právě tyhle kurzy a jsou mnohem přesnější, než všechny průzkumy. Jednak sázkovka nechce zkrachovat tím, že by dala kurzy špatně a sázející zase chtějí vyhrát a výsledkem je pro mne velice přesná predikce volebních výsledků díky „skupinové chytrosti davu“, nebo jak jinak to chcete nazvat.

Autor: Martin Tuma | středa 1.10.2025 11:21 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

Další články autora

Martin Tuma

Průšvihy americké líhně atomových bomb

Pokračování Zapomenutých jaderných průšvihů - dneska se podíváme do USA, kde se též vypouštěla chladící voda z reaktorů rovnou do řeky Columbia

18.9.2025 v 14:29 | Karma: 9,57 | Přečteno: 154x | Diskuse | Věda

Martin Tuma

Ruské drony nad Polskem - o čem se nemluví

Drony si nad Polskem dělaly co chtěly, protože je protivzdušná obrana nedokázala zachytit. Ztratily se z radarů a pronikly hluboko do vnitrozemí.

10.9.2025 v 19:51 | Karma: 21,95 | Přečteno: 1018x | Diskuse | Politika

Martin Tuma

Proč nám to na ledu klouže

Je v tom kvantová mechanika, ale nejsou k tomu potřeba kočky, což je obvyklá proprieta kvantových mechaniků. Samotným kočkám to taky klouže a nejeden kvantový mechanik si na ledu pořádně narazil ....

10.9.2025 v 16:12 | Karma: 7,75 | Přečteno: 113x | Diskuse | Věda

Martin Tuma

S hlavou v zapnutém urychlovači částic

Z cyklu Zapomenuté jaderné průšvihy - člověk, který strčil hlavu do zapnutého urychlovače částic a přežil. Zřejmě nepřekvapí, že to byl Rus, později si dodělal i PhD titul.

6.9.2025 v 15:11 | Karma: 11,92 | Přečteno: 150x | Diskuse | Věda

Martin Tuma

Zabijácká léčiva a kosmetika s příměsí rádia

Další článek z cyklu Zapomenuté jaderné průšvihy - dnes o tom, jak radioaktivita měla léčit a místo toho zabíjela. A v Jáchymově pekli radioaktivní chleba.

2.9.2025 v 16:15 | Karma: 7,57 | Přečteno: 123x | Diskuse | Věda
Další články autora

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

28. září 2025  12:56

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Polovina kandidujících stran nepřiznala sponzory. Hrozí jim statisícové pokuty

1. října 2025  11:55

Je to povinností všech kandidujících uskupení při každých volbách. Přesto ani letos všechny strany...

Španělské dovolenkové ostrovy zasáhly povodně. Lidé se báli opakování tragédie

1. října 2025  11:53

Zaplavení ulic i domů způsobily lijáky na španělských Baleárských ostrovech. Řádění živlů vyvolalo...

Policie uzavřela Vysočanskou ulici v Praze 9, zřejmě se tam našla mina

1. října 2025  11:43

Policisté obousměrně uzavřeli Vysočanskou ulici v Praze 9. Učinila tak kvůli nálezu podezřelého...

Nakažených žloutenkou přibývá, někteří čelí selhání jater. Nejhorší stav je v Praze

1. října 2025  11:39

Praha čelí lokální epidemii žloutenky typu A. Zatímco v minulém roce onemocnělo pouze 47 lidí, za...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Tuma

  • Počet článků 143
  • Celková karma 12,61
  • Průměrná čtenost 1334x
Jsem vědecko technický revolucionář a kvantový mechanizátor.

Už vyšla kniha: "Tim se ptá: Proč a jak funguje vesmír". Je to kniha odpovědí na otázky z moderní fyziky, kosmologie, ale také třeba o tom, jak fungují atomové elektrárny, výlet do historie, jak vznikala moderní fyzika a kdo byli její zakladatalé. Věnujeme se i současné kosmonautice, potřebám kolonizace vesmíru a jsou tam i pikaktní detaily, jak kosmonauti chodí na záchod, zdaleka nejčtenější část knihy. Tedy hned po kapitole, jak Jára Cimrman přispěl ke vzniku kvantové mechaniky.
Kniha je určená jak pro děti, ale i z části pro jejich rodiče, pro každého, kdo se laicky zajímá o fyziku a potřebuje zjednodušení složitých odpovědí. Předmluvu ke knize mi napsal Ondřej Neff, na faktickou správnost dohlížel profesor Jiří Chýla z Ústavu fyziky Akademie Věd.
Stručně řečeno, Tim se ptal, abyste se už nemuseli ptát Vy :)
Objednat můžete na: martin.tuma.mtm@gmail.com

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.