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Vláda mne poslechla a poplatky za ČT budou dobrovolné

Poplatky budou dobrovolné, ale vítězství to není, mladý pane. Chtějí jim to dorovnat z rozpočtu,na dluh.

Sice nevíme, na co je máme, ale je dobře že je máme, jinak je demokracie v tahu. Řeč je samozřejmě o tzv. veřejnoprávních médiích, Českém Rozhlasu a Televizi. Stačí jenom pohrozit, že se změní placení a už je opozice na barikádách. Se spacáky a plenkami Pampers Invisible bude blokovat, blokovat a zase blokovat, co to jenom půjde. A pak se ještě odvolá k Ústavnímu soudu. Takže válka na Ukrajině, energetická krize, demografická krize, naprostá nedostupnost bydlení, neplnění závazků NATO - to jsou jenom takové nepodstatné drobnosti, důležité je, aby byla média a tím pádem i demokracie. Jinak totiž bude …?

Po pravdě nevím, co bude, pokud budou veřejnoprávní média placená z rozpočtu a trochu se uskrovní. Kdo ví, kohout nezakokrhá, Slunce nevyjde a čas se zastaví a Babiš se stane imperátorem vesmíru. Fuj, raději nedomýšlet.

Ale i když v našich očích jsme přece jenom pupek světa, pojďme se podívat, jak to mají jinde. Třeba v Portugalsku, o tom jsem už dlouho neslyšel nic negativní, vypadá to na fungující demokratickou zemi, zřejmě dobrý oddíl. Počet lidí skoro jako my, HDP o fous lepší. A teď si představte tu hrůzu, ten armagedon - oni v roce 2003 sloučili státní televizi a statní rozhlas do jednoho subjektu, jmenuje se to Rádio e Televisão de Portugal. A mají přitom 2.4 krát méně zaměstnanců,než u nás ČT a ČRo dohromady. Takže je financování vyjde na pouhých 500 Kč na obyvatele ročně. U nás je to už přes 700 Kč. RTP má kombinované financování: Poplatky od lidí jsou povinné a jsou součástí platby za elektřinu. Zbytek mají z reklamy, ale tu mají omezit výhledově až na nulu a státní rozpočet jim to má dorovnat.

Také na to zíráte s otevřenou pusou? Tak to ještě není všechno. Oni mají i obdobu naší Když hvězdy tančí. Prostě v Portugalsku by chtěl žít každý.

Moje rada tedy je: Využijte toho, že horší už to být nemůže, udělejte z ČT a ČRo jeden subjekt, vyházejte všechny zdvojené pozice a ukažte, že se dá šetřit bez vlivu na kvalitu. Řekl bych, že demokracie u nás si toho ani nevšimne.

Je samozřejmé, že zaměstnanci obou institucí vstoupí do časově neomezené stávky, nu, co už. Toho si taky všimne jenom málokdo. A když zase mladí budou místo školy protestovat za média, ať se podělí se svými oblíbenými pořady, které na ČT nebo ČRo sledují. Můj odhad je, že to skončí na Událostech a OVM, rozhlas ani nedokážou naladit.

A ještě jedna věc na závěr: Volby dopadly tak, že co vláda bude chtít, to si prosadí a je to jenom otázkou času. Viděli jsme to i minule, jenom v opačném gardu. Navrhuji tedy, aby se zákon přijal a rovnou se to poslalo k Ústavnímu soudu, ušetří se tím spousta času, peněz a trapností.

Autor: Martin Tuma | středa 17.6.2026 16:49 | karma článku: 13,83 | přečteno: 140x

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Martin Tuma

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Jsem vědecko technický revolucionář a kvantový mechanizátor.

Už vyšla kniha: "Tim se ptá: Proč a jak funguje vesmír". Je to kniha odpovědí na otázky z moderní fyziky, kosmologie, ale také třeba o tom, jak fungují atomové elektrárny, výlet do historie, jak vznikala moderní fyzika a kdo byli její zakladatalé. Věnujeme se i současné kosmonautice, potřebám kolonizace vesmíru a jsou tam i pikaktní detaily, jak kosmonauti chodí na záchod, zdaleka nejčtenější část knihy. Tedy hned po kapitole, jak Jára Cimrman přispěl ke vzniku kvantové mechaniky.
Kniha je určená jak pro děti, ale i z části pro jejich rodiče, pro každého, kdo se laicky zajímá o fyziku a potřebuje zjednodušení složitých odpovědí. Předmluvu ke knize mi napsal Ondřej Neff, na faktickou správnost dohlížel profesor Jiří Chýla z Ústavu fyziky Akademie Věd.
Stručně řečeno, Tim se ptal, abyste se už nemuseli ptát Vy :)
Objednat můžete na: martin.tuma.mtm@gmail.com

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