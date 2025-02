Větrný park: Komunitní energetika nebo šméčko na dotace?

Volné pokračování článku Když zelené šílenství potká reálná čísla, tentokrát na konkrétním případu z rodné vesnice Stonařov.

Dovolte mi v úvodu dát Vám stručný rámec problému. V mém rodném městysy aktuálně vypukla menší občanská válka na téma, jestli chceme, nebo nechceme mít okolí zhyzděné, nebo naopak vylepšené, rovnou celým parkem větrných elektráren. Má jich být až 17. Že prý to bude komunitní energetika, samé plusy, výhody a sociální jistoty. Nebudu to hodnotit, v místě už přes třicet let nebydlím, takže ať si to rozhodnou sami. Mne na tom zaujalo, jak investor propaguje právě tu komunitní energetiku. (Viz tento letáček, druhá stránka)

Pod komunitní energetikou si představuji to, že si pořídíme vlastní zdroj energie, který budeme vlastnit a elektřinu budeme sdílet, abychom byli soběstační. Já vím, že zrovna v tomto případě to kulhá na obě nohy, ale pojďme se podívat, jak by nám to vycházelo, kdybychom si opravdu postavili turbínu, k tomu baterie pro období, kdy to nefouká a řekli jsme ČEZu: „Pá, pá, odteď jedeme ostrovní režim.“

A buďme velkorysí, přibereme i sousední vísky. Takže podle údaje z Wikipedie:

Suchá - 282 obyvatel. Prostředkovice - 71 obyvatel. Stonařov - 1 026 obyvatel. Otín - 77 obyvatel.

Počet domácností (při průměru 2,5 osoby/domácnost):

Suchá : 112 domácností.

: 112 domácností. Prostředkovice : 28 domácností.

: 28 domácností. Stonařov : 410 domácností.

: 410 domácností. Otín: 31 domácností.

Denní spotřeba elektřiny na domácnost (průměr ČR: 9,6 kWh). Přidáme k tomu 2kWh pro podniky jako jsou obchody, hospody, zemědělci, drobná výroba a pro veřejné osvětlení a zaokrouhlíme to na 12kWh denně. Vyjde nám, že budeme potřebovat cca 7MWh denně.

Zvažované turbíny jsou 250m vysoké o výkonu 7,2 MWh. Cenu neuvádí, odhadem na webu jsem našel za kus 330 000 000 Kč. Když půlku uhradí dotace, dejme tomu 150 000 000 Kč. A protože i na tak větrné oblasti, jaká je u nás, jsou dny, kdy to prostě nefouká, budeme potřebovat baterky. Tesla Megapack 2 XL dokáže uložit 3.9 MWh a stojí cca 1 000 000 USD. Takže 24 MKč. Když vezmeme v potaz nejhorší situaci, měli bychom mít zálohu na 10 dnů, tedy 70 MWh, to vyjde na 18 Megapacků. Více jsem o tom psal zde.

A teď pojďme počítat:

Elektrárna místo 17 bude stačit jedna a bude to za 330 MKč.

Baterky budeme potřebovat 18×24MKč - tedy 432 MKč.

=====================================================

Dohromady, bez práce, servisu a podobných nákladů 772 MKč

Když budu hodně optimistický a budu počítat, že nám na to někdo dá 50% dotace, budeme potřebovat 386 000 000 Kč. Berme potom 20 let životnost celého zařízení, tedy za tu dobu by mělo vyrobit a dodat 51 100 MWh.

Tím pádem nám vyjde krásná cena okolo 15 000 za 1MWh. Takže tak 50 000 Kč za elektřinu na domácnost ročně. A to jsou všechno spodní a optimistické odhady. Kdybychom byly izolovaný ostrov mimo civilizaci a řešili buďto tohle, nebo svíčky, se zaťatými zuby bych do toho šel. Ale uprostřed plně integrované a elektrifikované Evropy? Ne, to opravdu není komunitní energetika, to je jenom šméčko na dotace. Na investiční a provozní podporu pro firmu, která turbíny postaví. Něco málo nasype do obecní kasičky, to se při vyjednávání zastupitelé opravdu moc nepředvedli a jako bonus nám nevratně zhyzdí (ano, nejsem fanoušek těchto monster) krajinu. Ale možná, díky Green Dealu, nastane doba, kdy 15 000 Kč za MWh ještě může být dobrá cena.