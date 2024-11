Uspořádejme referendum o ČT a ČRo

Poslanecká sněmovna může snadno a rychle uspořádat referendum o ČT a ČRo - stačí poplatky udělat dobrovolné.

Vládnoucí koalice před volbami slibovala, že nebude zvyšovat žádné daně, což ale nějak nedodrželi a místo toho chtějí zavést novou daň z vlastnictví zařízení schopného se připojit k internetu a taktéž zdvojit zdanění - ten samý člověk bude platit daň osobně a potom ji za něj odvede ještě jeho zaměstnavatel.

Naštěstí se zdá, že tyhle nápady díky neschopnosti politiků nebudou v tomto roce schváleny a v příštím, volebním, roce, jim to už strach nedovolí. A potom se zřejmě naplní tajný vlhký sen komunistů, kteří budou mít dva bývalé příslušníky tajných služeb na dvou nejvyšších státních funkcích a tím pádem bude i možnost znovu projednat poplatky.Především by to ale chtělo otevřít diskuzi, jaké je úloha veřejnoprávních médií v současném světě, co jejich služba přináší jako přidanou hodnotu a kolik nás to bude stát. Dá se předpokládat, že se současná vláda a budoucí opozice bude poutat řetězem k řečnickému pultíku, ale plně na ni dopadnou ta omezení, které si vědoma síly 108 prosadila. Tak snad ta debata začne.

Můj návrh je zeptat se lidí, jak moc by jim ČT a ČRo chybělo, tedy udělat poplatky dobrovolné. Kdo chce, ať si platí, dívat ať se mohou všichni. Jak ukazuje příklad TV Noe, která funguje úplně stejně, tak je to možné. A předpokládám, že bázi crowdfundingu vznikne více zajímavých projektů. Stačí se podívat na Herohero.cz nebo podobné platformy, přijde mi, že je tam řada publicistických podcastů na řádově vyšší úrovni, než v současnosti produkuje ČT nebo ČRo.

Co se týče veřejnoprávní služby - na základě diskuze by mělo vyplynout, co vlastně ta služba má obsahovat. Potom můžeme na to vyčlenit i patřičné prostředky, rady pro ČT a ČRo (možná by se mohla přejmenovat na Radu pro veřejnou mediální službu) by potom mohla vyrábět zadání projektů jako na běžícím páse a tyhle projekty by mohly soutěžit všechny televize. Můj osobní odhad je, že zavedené značky to za dané peníze dělat nebudou, takže to stejně skončí u ČT a ČRo. Případně se ukáže, že za dané peníze to nechce dělat vůbec nikdo, potom je to k diskuzi, jak moc chceme v dané oblasti navýšit financování.

Zajímají mne Vaše názory, zkusím na ně v diskuzi pod článkem reagovat.

Hezký den