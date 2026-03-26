Televizní poplatky nerušit, ať jsou dobrovolné
Máme za humny dvě velké války, ceny energií letí ke hvězdám, průmysl uvadá jak květ pokosený mrazem, fandové Palestiny nám zakládají požáry, ale co hýbe společností jsou televizní poplatky. Už teď se celá řada poslanců prsí tím, že je budou bránit do posledního dechu. Takže místo parlamentu tu bude obvyklá obstrukční žvanírna, schválně, jestli někdo trhne Okamurův rekord. Možná by se měly začít vyrábět pleny pro dospělé ve verzi „poslanec“.
Politici se přitom soustavně vyhýbají diskuzi, co má být úkolem veřejnoprávního média a jak takové médium vůbec má vypadat. Tedy kromě toho, že má být nezávislé. Tím myslí placené koncesionářskými poplatky, jinak prý nezávislé nebude. Z tohoto pohledu: Zavedou se i justiční poplatky? Anžto justice má být nezávislá a je financovaná z rozpočtu. Logikou toho, že TV živená z rozpočtu nebude nezávislá - je naše justice opravdu nezávislá? Nebylo by lepší podpořit její nezávislost tím, že ji vyčleníme z rozpočtového financování a přejdeme na justiční poplatky? Rozpočet by ušetřil a člověk by měl takový ten dobrý pocit, že je to opravdu nezávislé.
Můj návrh, který krystalizoval delší dobu, je zavést dobrovolné poplatky a nechat TV a Rozhlas žít jenom z nich. Taková forma přímé demokracie, ať lidé rozhodnou, jestli současná televize a rozhlas jsou pro ně natolik důležité, aby si ji platili. Ostatně, soudě podle různých průzkumů důvěryhodnosti, popularity atd., by to neměl být problém. Vláda by to mohla podpořit tím, že tyto poplatky uzná jako daňový náklad, o který si můžeme snížit základ daně. Ostatně tak dnes funguje třeba TV Noe a rádio Proglas a obejde se bez reklam.
Měli bychom otevřít diskuzi, k čemu vlastně potřebujeme veřejnoprávní média. Třeba v Perském zálivu, když létají rakety, vysílá to rozhlas nebo televize? Ne, přijde varování na mobil. Mladí dneska čerpají informace hlavně ze sociálních sítí, Star Dance a Vaří celá země můžou vysílat i na jiné stanici. Sport už na ČT Sport nestojí za nic, sledovat neustálé opakování a zápasy druhé ligy: koho to baví? Možná to zpravodajství, názory a komentáře, debaty, i když je to zhusta nevyvážené, je tak jediné, na co se dá alespoň občas dívat. Takže opravdu nevím, k čemu to vlastně máme mít, co je tam tak unikátního, aby to nebylo jinde zadarmo a mnohdy v lepší kvalitě. A přesun z poplatků do věčně deficitního rozpočtu nic neřeší.
Když jsou lidé, jako třeba byl Moravec, tak moc nepostradatelní pro naši společnost, určitě si můžou založit svůj vlastní podcast a vydělávat na tom mnohem více, než byl jejich plat v televizi. A to za zlomek nákladů.
Takže nerušit, nechat dobrovolné a uvidíme.
Martin Tuma
|Další články autora
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
- Počet článků 146
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1311x
Už vyšla kniha: "Tim se ptá: Proč a jak funguje vesmír". Je to kniha odpovědí na otázky z moderní fyziky, kosmologie, ale také třeba o tom, jak fungují atomové elektrárny, výlet do historie, jak vznikala moderní fyzika a kdo byli její zakladatalé. Věnujeme se i současné kosmonautice, potřebám kolonizace vesmíru a jsou tam i pikaktní detaily, jak kosmonauti chodí na záchod, zdaleka nejčtenější část knihy. Tedy hned po kapitole, jak Jára Cimrman přispěl ke vzniku kvantové mechaniky.
Kniha je určená jak pro děti, ale i z části pro jejich rodiče, pro každého, kdo se laicky zajímá o fyziku a potřebuje zjednodušení složitých odpovědí. Předmluvu ke knize mi napsal Ondřej Neff, na faktickou správnost dohlížel profesor Jiří Chýla z Ústavu fyziky Akademie Věd.
Stručně řečeno, Tim se ptal, abyste se už nemuseli ptát Vy :)
Objednat můžete na: martin.tuma.mtm@gmail.com
Seznam rubrik
- Kvantové kočkování
- Si vis pacem, para bellum
- Technologie
- Osobní
- Nezařazené
- 100x proč a jak funguje vesmír