Ruské drony nad Polskem - o čem se nemluví
Nedá mi to nereagovat na to, jak se všichni chválí, že to s těmi ruskými drony zkouleli na jedničku. Jak všichni vzorně spolupracovali, když je zaměřovaly letouny včasné výstrahy hned dvou států a dvě německé baterie Patriotů, aby je potom slavně sestřelily nizozemské F-35 a polské F-16. Těm jistil záda tankovací letoun opět z Holandska.
Jenomže zdroje uvádějí, že sundaly 4 z 19 dronů. A kam se poděl zbytek, to Poláci a ani NATO pořádně nevědí, spíše čekají, kdo a kde co najde. Některé až stovky kilometrů ve vnitrozemí. Když uvážíme, že ruské Gerbery nelítají rychleji než nějakých 160 km/h, tak se neviděny potulovaly nad Polskem minimálně dvě hodiny.
Tato ruská provokace byla spíše ukázkou síly. Něco jako: „Kdybychom vás chtěli trefit, tak nemáte šanci se ubránit.“ A to nemluvím o nákladech, Rusko to stálo tří miliónů dolarů, kombinovaná letecká operace NATO minimálně dvacekrát tolik. A to zachytili jenom tak 15% útočících strojů.
Shrnuto a podtrženo – nad Polskem byl celý létající cirkus a stejně to bylo víceméně k ničemu. Ukrajina se podobným útokům brání podstatně efektivněji, takže by se měly podle jejich zkušeností přepsat příručky na boj proti dronům. Jinak zase můžou „vlivem radioelektronického boje zabloudit“ (ironie, nevěřím, co Rusové říkají) desítky dronů na území NATO a pořádně nás zostudit.
Martin Tuma
Proč nám to na ledu klouže
Je v tom kvantová mechanika, ale nejsou k tomu potřeba kočky, což je obvyklá proprieta kvantových mechaniků. Samotným kočkám to taky klouže a nejeden kvantový mechanik si na ledu pořádně narazil ....
Martin Tuma
S hlavou v zapnutém urychlovači částic
Z cyklu Zapomenuté jaderné průšvihy - člověk, který strčil hlavu do zapnutého urychlovače částic a přežil. Zřejmě nepřekvapí, že to byl Rus, později si dodělal i PhD titul.
Martin Tuma
Zabijácká léčiva a kosmetika s příměsí rádia
Další článek z cyklu Zapomenuté jaderné průšvihy - dnes o tom, jak radioaktivita měla léčit a místo toho zabíjela. A v Jáchymově pekli radioaktivní chleba.
Martin Tuma
Do baráku zatéká, kotel netopí, ale na ježdění si koupíme Bugatti Chiron
Stručné zhodnocení stavu naší armády. I chmurné vyhlídky do budoucnosti. A pozor, obsahuje ironii a sarkasmus.
Martin Tuma
Černé díry jako paměťová banka vesmíru
Pokračování povídání z knihy „Tim se ptá: Proč a jak funguje vesmír“ – co se na papír nevešlo. Dneska pokračování povídání o entropii, černých dírách a o ukládání informací v nich.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Drony mohli ovládat Ukrajinci, tvrdil Zaorálek. Hloupost, kritizoval Votápek
Lubomír Zaorálek (Stačilo!) tvrdí, že ruské drony, které v noci na středu narušily polský vzdušný...
Žhářský útok uvrhl část Berlína do tmy. Výpadek proudu je největší za 25 let
Po úterním žhářském útoku v Berlíně zůstává bez proudu 13 700 domácností na jihovýchodě města, plné...
Umělá inteligence a F-35 jsou klíčem k ovládnutí nebe, tvrdí šéfové vzdušných sil
Klíčovou roli při zneškodňování ruských dronů nad Polskem sehrály letouny F-35 nizozemského...
Izrael opět útočil na blízkovýchodní hlavní město. V Jemenu zemřelo 35 lidí
Izraelské letectvo ve středu zaútočilo na severní část Jemenu a na metropoli Saná. Jemenské...
- Počet článků 141
- Celková karma 9,28
- Průměrná čtenost 1344x
Už vyšla kniha: "Tim se ptá: Proč a jak funguje vesmír". Je to kniha odpovědí na otázky z moderní fyziky, kosmologie, ale také třeba o tom, jak fungují atomové elektrárny, výlet do historie, jak vznikala moderní fyzika a kdo byli její zakladatalé. Věnujeme se i současné kosmonautice, potřebám kolonizace vesmíru a jsou tam i pikaktní detaily, jak kosmonauti chodí na záchod, zdaleka nejčtenější část knihy. Tedy hned po kapitole, jak Jára Cimrman přispěl ke vzniku kvantové mechaniky.
Kniha je určená jak pro děti, ale i z části pro jejich rodiče, pro každého, kdo se laicky zajímá o fyziku a potřebuje zjednodušení složitých odpovědí. Předmluvu ke knize mi napsal Ondřej Neff, na faktickou správnost dohlížel profesor Jiří Chýla z Ústavu fyziky Akademie Věd.
Stručně řečeno, Tim se ptal, abyste se už nemuseli ptát Vy :)
Objednat můžete na: martin.tuma.mtm@gmail.com
Seznam rubrik
- Kvantové kočkování
- Si vis pacem, para bellum
- Technologie
- Osobní
- Nezařazené
- 100x proč a jak funguje vesmír