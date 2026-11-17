Návrh kompromisu v otázce poplatků
Vytáhnout téma koncesionářských poplatků v době, kdy kolem nás zuří válka, energetická krize, migrační krize a planeta se otepluje mimo všechny meze, tak vytáhnout ty poplatky v této době je krajně nezodpovědný čin. Jediný správní demokraté, toho času v opozici, velmi bystře postřehli, že s poplatky stojí a padá naše křehká demokracie a že jinak se otevřou stavidla bezbřehého populismu dokořán. Inu, Okamura neodolal pokušení zkusit si svůj „šrapnel“ a teď mu ChciPoplatci vyprodali Letnou.
Ti správní demokraté se už šikují zablokovat parlament v době, kdy ani nestíháme přebírat povely z Bruselské vrchnosti do našeho právního nepořádku. Tohle přece nesmíme dopustit, pane premiére, zvolte kompromis:
Pokud naše demokracie stojí a padá s koncesionářskými poplatky, ať zůstanou zachovány ve stávající výši a rozsahu. Prosím jenom o jednu drobnou, nenápadnou změnu - ať je možné na základě čestného prohlášení, že se na ČT nedívám a ČRo neposlouchám, být zbaven povinnosti platit tyto koncesionářské poplatky.
Děkuji. Ušetřený čas můžeme věnovat diskuzi, k čemu vůbec potřebujeme veřejnoprávní média.
Martin Tuma
Neptejme se jak financovat veřejnoprávní média, ale proč je financovat
Můj názor je, že lidé, kteří odmítají platit koncesionářské poplatky, odmítají platit za veřejnoprávní média vůbec. Ať přímo, nebo nepřímo přes rozpočet. Nikdo nediskutuje, k čemu ty média vlastně máme mít.
Martin Tuma
Vláda mne poslechla a poplatky za ČT budou dobrovolné
Poplatky budou dobrovolné, ale vítězství to není, mladý pane. Chtějí jim to dorovnat z rozpočtu,na dluh.
Martin Tuma
Televizní poplatky nerušit, ať jsou dobrovolné
Udělejme televizní poplatky jako dobrovolné, žádné rušení a placení z daní nás všech. Ať platí, kdo se chce dívat.
Martin Tuma
Jak nesmírně vzácní ve vesmíru jsme
Obrovský, neprozkoumaný vesmír a my. Nejenom lidé, ale cokoliv těžšího než hélium je ve vesmíru nesmírně vzácné. Pokračovaní knihy Tim se ptá: Proč a jak funguje vesmír, co se do knížky nevešlo.
Martin Tuma
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Už vyšla kniha: "Tim se ptá: Proč a jak funguje vesmír". Je to kniha odpovědí na otázky z moderní fyziky, kosmologie, ale také třeba o tom, jak fungují atomové elektrárny, výlet do historie, jak vznikala moderní fyzika a kdo byli její zakladatalé. Věnujeme se i současné kosmonautice, potřebám kolonizace vesmíru a jsou tam i pikaktní detaily, jak kosmonauti chodí na záchod, zdaleka nejčtenější část knihy. Tedy hned po kapitole, jak Jára Cimrman přispěl ke vzniku kvantové mechaniky.
Kniha je určená jak pro děti, ale i z části pro jejich rodiče, pro každého, kdo se laicky zajímá o fyziku a potřebuje zjednodušení složitých odpovědí. Předmluvu ke knize mi napsal Ondřej Neff, na faktickou správnost dohlížel profesor Jiří Chýla z Ústavu fyziky Akademie Věd.
Stručně řečeno, Tim se ptal, abyste se už nemuseli ptát Vy :)
Objednat můžete na: martin.tuma.mtm@gmail.com
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