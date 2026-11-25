Mentoska v Cole - chemie nebo fyzika?
Nevím, jestli mezi čtenáři někdo, kdo si to ještě nezkusil: Do lahve Coca-Coly hodit bonbón Mentos a sledovat gejzír větší, než jsou v Yellowstone nebo na Islandu. Ale jestli si myslíte, že za tím vším je bouřlivá reakce kyseliny fosforečné v nápoji s Mentosem, tak jste vedle jako jedle. Ve skutečnosti v tom vůbec chemie nehraje roli, jenom fyzika. Kyselina fosforečná v Coca-Cole Vám pomůže s odstraněním rzi, přesně podle chemické reakce:
Fe2O3 + 2H3PO4 -> 2FePO4 + 3H2O
Kde Fe2O3 je rez, H3PO4 kyselina fosforečná, FePO4 je fosforečnan železitý a H2O je klasická voda. Při troše štěstí se fosforečnan usadí na povrchu železa a vytvoří ochranou vrstvu proti dalšímu reznutí. Ale to jenom na okraj, aby bylo jasné, k čemu všemu, kromě pití, se ještě dá Coca-Cola využít.
Fyzika bublin
V Cole je pod tlakem rozpuštěný CO2, tedy zkázonosný plyn, způsobující globální oteplení a tím, že vůbec sycené nápoje pijeme, jenom prohlubujeme problém. Ale pro teď od toho odhlédněme, důležitá je ta fyzika bublin. Toho plynu rozpuštěného v nápoji je po otevření láhve náhle více, než by odpovídalo rovnovážnému stavu, protože v láhvi klesne tlak. Přesto se bubliny vytváří jenom velmi neochotně. Velmi malé bubliny mají kvůli povrchovému napětí vysoký vnitřní tlak a tendenci zanikat. Potřebují k tomu pomoc zvenčí, nějaké drobné smítko, částici v kapalině, nebo třeba nerovnost na stěně láhve, odborně se tomu říká nukleační centrum. Aby to energeticky lépe vycházelo, je prostě nutné kus bubliny mohl nahradit něčím jiným. Pokud něco takového existuje, začne to bublat. Schválně si někdy všimněte, že na stěně láhve vznikají řetízky malých bublinek, které vycházejí všechny z jednoho místa, třeba z malého škrábance na stěně
láhve. A teď se podívejme zblízka na bonbón Mentos. Je to skoro nesmáčivá pastilka s povrchem, který je přímo ideální pro vytváření bublin, celý povrch bonbónu jsou miliardy nukleačních center. Poprosil jsem AI a ta mi udělal velmi pěkný obrázek:
Mentos a CO2
To, k čemu v Cole dojde, je velmi prudké odplynění. Jinými slovy, díky Mentosce nevznikne žádný nový CO2, jenom se ten, co už předtím byl v láhvi obsažen a byl rozpuštěný prudce a velmi rychle změní na plyn.Bublinky se zvětšují, strhávají s sebou okolní kapalinu a vytvářejí prudce expandující směs plynu a kapaliny. Ta je následně vytlačena úzkým hrdlem lahve ven v podobě gejzíru.
Závěrem
Co říci závěrem - klasické: Tohle doma nezkoušejte. A už vůbec nezkoušejte Kolu smíchat s Jarem a pak do ní hodit Mentosky. A absolutně vůbec nezkoušejte hodit Mentosku do láhve a než to začne bublat, tak tu láhev zase rychle zašroubovat. PET láhev je sice testovaná na více jako 8 bar, ale víčko ne. Takže to určitě doma nezkoušejte, výsledek by mohl být nepříjemně explozivní.
Ale z jiné stránky - Mentoska bude fungovat jako spouštěč odplynění v každém syceném nápoji, není to omezené jenom na Colu. Protože za tím není chemie, ale fyzika. Ale jenom Cola Vás zbaví rzi.
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Už vyšla kniha: "Tim se ptá: Proč a jak funguje vesmír". Je to kniha odpovědí na otázky z moderní fyziky, kosmologie, ale také třeba o tom, jak fungují atomové elektrárny, výlet do historie, jak vznikala moderní fyzika a kdo byli její zakladatalé. Věnujeme se i současné kosmonautice, potřebám kolonizace vesmíru a jsou tam i pikaktní detaily, jak kosmonauti chodí na záchod, zdaleka nejčtenější část knihy. Tedy hned po kapitole, jak Jára Cimrman přispěl ke vzniku kvantové mechaniky.
Kniha je určená jak pro děti, ale i z části pro jejich rodiče, pro každého, kdo se laicky zajímá o fyziku a potřebuje zjednodušení složitých odpovědí. Předmluvu ke knize mi napsal Ondřej Neff, na faktickou správnost dohlížel profesor Jiří Chýla z Ústavu fyziky Akademie Věd.
Stručně řečeno, Tim se ptal, abyste se už nemuseli ptát Vy :)
Objednat můžete na: martin.tuma.mtm@gmail.com
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- Kvantové kočkování
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