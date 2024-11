Když zelené nadšení potká reálná čísla

Je hezké mít ideje, je hezké mít nadšení pro dekarbonizaci, ale když to potká fyziku a čísla, nadšencům zbudou jenom oči pro pláč.

Parafrázujme slavný citát: Kdo nebyl zelený, když byl mladý, neměl srdce, kdo je zelený, i když je starý, nemá mozek.“

Ano, je to až tak vážné. Pokud hodláte věřit více prodavačům zelených iluzí než vlastním očím, prosím, nečtěte tento článek. Ten totiž bude jenom o matematice, protože, jak se říká, čísla nelžou. Pojďme na to.

Východiskem je požadovaný stav energetiky, kdy budou 100 % elektřiny vyrábět obnovitelné zdroje. Do nich řadíme vodní elektrárny, spalování biomasy a potom občasné zdroje v podobě větrníků a slunečníků. Vzhledem k tomu, že nahradit spalování uhlí a plynu jenom biomasou by znamenalo, že vykácíme všechny stromy, keře, posečeme trávu, posbíráme listí a také všechno z polí navezeme do kotlů, nebudu se dále touto variantou zabývat. Vodní elektrárny jsou závislé na počasí, ale mohou sloužit jako prostředek na ukládání přebytků ve formě přečerpávacích elektráren. Nicméně i to je v naší spotřebě jako když plivne.

Vycházejme z následujícího zdroje (viz Průměrná spotřeba elektřiny po měsících za rok 2023) a mějme průměrnou denní spotřebu elektřiny v zimě na nějakých 170 GWh denně. Abychom to očistili od vodních elektráren a spalování biomasy a také se nám to lépe počítalo, půjdeme velkoryse na 150 GWh denně. Těchto 150 GWh potřebujeme, aby bylo denně vykryto větrem a Sluncem, jenže co když přijde inverze, kdy nesvítí, nefouká? Budeme tedy potřebovat baterky, opravdu velké baterky a vážně hodně těch baterek. Berme období, že inverze bude trvat 15 dní a na to budeme počítat bateriové úložiště.

Tesla Megapack 2 XL dokáže uložit 3.9 MWh. Takže 15 dnů*150 GWh znamená potřebu uložit 2 250 GWh. Na to potřebujeme 577 923 bateriových kontejnerů od Tesly. Když vezmeme v potaz, že při této objednávce dostaneme množstevní slevu a budeme tedy počítat jedno zařízení bratru za 1 milión dolarů a potom to převedeme na české koruny 13 269 miliard korun. Přitom v roce 2023 byly celkové příjmy v rozpočtu ČR ve výši 1 914,1 Kč. Takže pokud bychom vzali sedm ročních rozpočtů a investovali jen a pouze do bateriového úložiště, máme vystaráno.

Jeden megapack má v sobě 3 tuny lithia. Roční těžba lithia byla v roce 2023 asi 180 000 tun (zdroj). Takže deset let bychom museli kupovat veškeré ve světě vytěžené lithium, aby ho bylo dost jenom pro naše spotřeby.A pokud přestaneme topit zemním plynem, nebo uhlím, stoupne spotřeba elektřiny o takových 70 %.

Takže shrnutí - pro tak malou zemi, jako je naše republika, by pouhé vybudování dostatečného bateriového úložiště znamenala investici 7 ročních rozpočtů a 10 let celosvětové těžby lithia. A to jsme ještě hodně optimističtí. Za mne přesvědčivý důkaz, že celý humbuk kolem dekarbonizace jsou jenom zelené fantasmagorie. A nejhorší je demagogie, že to vyřeší další rozvoj technologií. Kapacity baterií se zlepší o desítky procent, pro tohle použití potřebujeme vylepšení o desítky tisíc procent.