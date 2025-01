Jak ve vesmíru perou prádlo

Pokračování série Tim se ptá: Proč a jak funguje vesmír. Probírali jsme hygienu na palubě ISS, teď se podíváme, jak si astronauti perou prádlo.

Drahý Time,

v předchozím článku jsem obšírně rozebíral, jak vlastně kosmonauti chodí na záchod a také jak se ve vesmíru umývají, jak si čistí zuby a pečují o vousy, vlasy. Dnes se podíváme na hygienu na ISS a také potenciálně na nové základně na Měsící, na orbitální stanic Gateway nebo na lodi cestou na Mars. Tam všude se budeme muset vypořádat s něčím tak všedně běžným, co známe ze Země a ani se nad tím nezamýšlíme - s praním špinavého prádla.

Bez gravitace to nejde

Určitě si řekneš, že na praní prádla ve vesmíru, v podmínkách mikrogravitace, není nic složitého. Stačí tu pračku pořádně utěsnit, aby z ní nestříkala při praní voda a je to. Ale to je omyl. Představ si klasickou bubnovou pračku, jakou máme my. Ta pere jenom na Zemi. Prádlo, které do ní hodíš totiž gravitace táhne směrem dolů, buben potom svým otáčením proti gravitaci působí a tak se to v té pračce mele a pere.

Jenomže na orbitě zůstane to prádlo prostě uprostřed bubnu. Bude se vznášet, zatímco se bude buben bez účinku otáčet. Tady jsi mi namítl: A co odstředivá síla? Ano, při otáčení bubnu na jeho povrchu vzniká odstředivá síla, ale pokud nemáš gravitaci, která ti to prádlo na buben přimáčkne, tak i tato odstředivá síla je ti k ničemu. Možná to prádlo sem tam o stěny zavadí, odrazí se, znovu zavadí a tak bude v pračce lítat od stěny ke stěně. Tím bude chod pračky značně nevyvážený a bude to působit vibrace.

Vím, ty už to nemůžeš pamatovat, protože všechny dnešní pračky jsou už chytré a před ždímáním si to prádlo rozloží tak, aby vibrace minimalizovaly. Ale já pamatuju, jak prababiččina pračka běžně pochodovala po koupelně i s pradědečkem, který se ji snažil držet. Tehdy se jednalo o kvalitní výrobek závodu Romo Fulnek, kde dominovala litina a masivní kování.

Ale dost už o pozemských věcech, pojďme zpátky na orbit.

Nepereme - měníme

S dlouhodobými pobyty ve vesmíru začali Rusové, tedy spíše Sovětský svaz na své orbitální stanici Mir. A i když Rusové mají tendenci k vlastním originálním řešení různých problémů a jejich řešení je někdy lepší, než to americké (jako je třeba přístroj ASo III - viz odkaz), v oblasti praní prádla se moc nepředvedli. Dělali v podstatě to samé co dnes na Mezinárodní kosmické stanici: Když už je to prádlo moc špinavá, vezmeme si nové. V této souvislosti by mne zajímala mise Sergeje Krikaljova, který odstartoval do vesmíru jako občan Sovětského svazu. Svaz se ale v roce 1991 rozpadl a tak nějak nebylo, jak Sergeje z orbity stáhnout zpátky. Nebyl tam sám, 2.října 1991 doplnil posádku Alexandr Volkov. A i když fungovalo omezené zásobování loděmi Progress. I tak museli velice pečlivě vážit každé sousto a počítat každý doušek vody. A co oblečení a jeho výměna? Tak to si asi mohli měnit jenom mezi sebou, nic náhradního nebylo. No, možná to bude hlavní důvod, proč jejich návratový modul neměl okna očazená jenom zvenku.

Na ISS je situace podobná. Používají se moderní materiály, které výrazně prodlužují dobu, než se oblečení stane nenositelným. A když už to dále nejde, oblečení se zabalí a stane se odpadkem. A jako takové potom shoří v atmosféře. To si jistě dokážeš velice dobře představit, při vší úctě k tvým hygienickým návykům, stejně občas najdeme prádlo, které by též zasluhovalo shořet.

Nakonec přece jenom pereme

Dokud se pohybujeme jenom na oběžné dráze, dá se vyžít s výměnou prádla každých pár dní. Ale co třeba plánovaná kosmická stanice na oběžné dráze Měsíce - Gateway? Tam už to tak jednoduché nebude. Nebo výprava na Mars a ještě dále? Tam tu pračku prostě potřebovat budeme. NASA si je toho dlouhodobě vědoma a proto už v roce 2011 vypsala soutěž na vesmírnou pračku.

Kosmická pračka

Soutěž tehdy vyhrálo výzkumné centrum UMPQUA Research z amerického státu Oregon. Ale výsledek nějak zapadl a tak NASA vypsala nedávno novou soutěž a v ní je žhavý favorit firma Ultrasonic Technology Solution, firma, která vyvíjí a prodává ultrazvukové pračky i pro pozemské použití. Ale soutěž je otevřená pro každého, Glenn Research Centre zadalo svým stážistům úkol navrhnout vlastní vesmírnou pračku. Jak to dopadlo, jaké jsou návrhy, na to se můžete podívat zde. Ale zpátky k UTS. I tady budeme potřebovat vodu v dobře utěsněném prostoru. Jenom místo míchaní bubnem použijeme vysokofrekvenční zvuk, který díky kavitaci prádlo vypere. Prací prostředek dodá firma Tide.

Tide in space

Tak jak vidíš, praní prádla se brzo dostane i do vesmíru a bude to opravdu hi-tech. Tak, prosím, nezapomínej na praní prádla i zde na Zemi, těžko bychom nechávali tvoje použité oblečení shořet v atmosféře.

Zdroje: SpaceSafetyMagazine, UTS, NASA