Habemus censorem principalem - máme hlavního cenzora

Máme nového hlavního cenzora, jenom se mu tak nesmí říkat, prý to je koordinátor strategické komunikace vlády

Opět se nám ve společnosti rozmáhá drobný nešvar. Dezoláti a samozvanci v žoldu cizích mocností, jako je imperialistické Putinovo Rusko, se snaží podvrátit naše liberálně demokratické zřízení. Naštěstí bdělá vláda spojené Národní fronty liberálně demokratických stran je si toho podvratného úsilí dobře vědoma a reaguje na něj.

Ve své neskonalé moudrosti ustanovila nového hlavního cenzora, plk. Mgr. Otakara Foltýna, který s těmito živly zatočí vskutku po vojensku. Ale nesmí se mu říkat cenzor, každým kdo to řekne je podle pana plukovníka dezinformátor. Je to podobné, jako dříve byl dříve Úřad pro tisk a komunikace, tak dnes máme Koordinátora strategické komunikace. Sice není přesně jasné, co má dotyčný úřad dělat, ale asi to bude nějaká částečně stavební firma, protože se prý bude věnovat hloubení příkopů. Plukovník se zřejmě stane bagristou, sám bude rýt a hloubit příkopy kolem sviní (citace) a zombíků (též citace), aby nemohli šířit svoje dezinformace a tím i nákazu mezi další lidi. Nevím jak přesně to plukovník chce dělat, ale za mne je to cenzura par excelance.

V každém případě ho musí každý uvědomělý demokrat podpořit. Nejlépe tím, že ve svém okolí najde sám nějakého dezoláta nebo jiný podvratný živel, usilující o podkopání vlády Národní liberálně demokratické fronty a tento živel nahlásí na příslušný úřad. V součinnosti s nadnárodními korporáty a EU potom může být tento jedinec efektivně vyloučen z on-line života. Ale u toho se nesmíme zastavit! I v off-line světě by měl nosit jasné označení „Dezolát“, nejlépe na viditelně svém oděvu. Potom bude možno v různých kavárnách a jiných liberálně demokratických zařízeních zřídit „Dezolaten frei zone“, tedy bezpečné zóny pro každého, kdo s těmito odpornými živly nechce vůbec přijít do styku a potřísnit se tímto dezolátstvím.

Konec dikce Rudého práva :).

Ale ruku na srdce, myslíte si, že přeháním? Podívejte se, kam dospěla společnost na západ od nás, podle mne to není otázka zda, ale kdy tohle nastane. Tedy pokud se tomu nepostavíme hned v samotném zárodku. Nejsem proti zlepšení komunikace vlády. Tato činnost vládě opravdu nejde, mohli by alespoň začít tím, že si nechají o někoho vysvětlit, co je to komunikace a proč ji potřebují. Ovšem začít zrovna angažováním pana plukovníka? Za mne ne.

Vkrádá se mi otázka, jestli jsme jako společnosti opravdu tak slabí, že nesneseme jiné názory, než ty oficiálně povolené. Po pravdě, já jsem asi demokrat ze staré školy, budu s vámi do hloubi duše nesouhlasit, ale stejně tak se do hloubi duše budu zasazovat, abyste svoje názory mohl i nadále sdílet. Trochu mi to připomíná situaci s imunitou populace, jedinci, kteří jsou drženi ve sterilním prostředí mají potom velký problém přežívat v každém jiném režimu, zatímco děti z rozvojového světa, které žijí na skládce a živí se tříděním odpadků, mají imunitu mnohem a mnohem silnější. Neříkám to jako návod, ale jako příměr, lidé by si měli budovat zdravou imunitu už od dětství po drobných krůčcích, stejně tak je to s „dezinformační“ imunitou.

Zdroje: plk. Foltýn, Český úřad pro tisk a komunikace