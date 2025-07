Do baráku zatéká, kotel netopí, ale na ježdění si koupíme Bugatti Chiron

Stručné zhodnocení stavu naší armády. I chmurné vyhlídky do budoucnosti. A pozor, obsahuje ironii a sarkasmus.

Představte si, že máme dům, kde nic pořádně nefunguje. Střecha stojí za houby, ale podle Černochové to není její vina, to Metnar nakoupil místo Patriotů izraelské Spydery mnohem kratšího dosahu bez šance trefit balistickou raketu. V této souvislosti bych jenom paní ministryni rád upozornil, že F-35 je proti balistické raketě užitečné jako kaprovi kurz stepování.

Kotel nám netopí, protože podle Černochové Metnar zadal blbě zakázku na nákup Ceasarů, tedy francouzských houfnic, když udělali výběrové řízení a jako systém řízení palby pořídili nejlevnější německý Adler. A tak houfnice nějak nestřílí, projekt zatím produkuje jenom zpoždění a výmluvy. Ale já se Metnarovi nedivím, stačí si vzpomenout, co si zažila Vlasta Parkanová, že? Výsledkem je, že máme seniorní dělostřelectvo, tedy ne kvalitou, ale věkem. Po pravdě se ani nedá úplně přesně určit, jestli v Jincích máme dělostřelce, nebo kustody v muzeu pod širým nebem.

Ale ona i kuchyně je už notně oprýskaná, takový ten pozdně socialistický produkt s umakartovou linkou, kde jsou už dveře vyviklané z pantů, sporák zanesený mastnotou a sazemi a dřez pro vodní kámen není skoro vidět. Tady se ale blýská na lepší časy, ministerstvo obrany má známého, který kuchyně včas a v požadované kvalitě dodá. Což o to, už sám Napoleon říkal, že armáda pochoduje na žaludku, takže bude fajn, když bude čím ty bigoše živit. A kuchyň podle specifikací na výrobu přežije útok nervovým plynem, atomovou bombou a ještě při tom bude vařit. Je potěšující, že se v krajině spálené nukleárním výbuchem bude kde najíst. Méně potěšující je ta cena. Ale co, máme dávat 5 % HDP, tak si to můžeme dovolit.

Horší je to s další výbavou. Co voják nepobere do rukou, to si sebou nevezme, protože batohy z Číny uvázly v Rusku. Možná měl Řehka od Niltexu radši koupit kompostéry, aby se mohl ekologicky zpracovat odpad z kuchyní. Aspoň že budou mít vojáci víceúčelové helmy, za tu cenu předpokládám, že z toho obratem po sejmutí z hlavy vznikne trojdílná sada nádobí, dříve známá jako ešus + filtr, který na vyrobí pitnou vodu s malinovou příchutí a bublinkami i z té kaluže za kuchyní, kam kuchaři vylévají splašky.

Na co se ale úplně zapomnělo, je ochrana proti hmyzu. Já vím, naškubeme kopretinu vratič a potřeme kůži výluhem z listí ořešáku. Nicméně já mám na mysli podstatně odolnější hmyz, který si s sebou tahá optické vlákno a místo pití krve má sklony k nehezkým explozím. Nejenom že nemáme v plánu vůbec nic, ani takovou vraždomatickou plácačku (hint: Sbohem a dík za ryby), ale ani třeba nějaký detektor výskytu ovrtulovaných hmyzáků. A to nemluvím o výrobě vlastních, tam se díky pomoci Ukrajině alespoň něco děje, ale státní správa na to reaguje jako vždycky - vytrvalou ignorancí.

Černochová zřejmě nechce dělat domácí úlohy. NATO totiž od nás požaduje vybudování obrněné brigády. Tedy po letošním mejdanu v Haagu už chtějí brigády dvě a když prý to musíme mít, ať si koupíme i nějaké F-35. No a my zatím máme v plánu vyrobit dost BVP, aby si bigoš polní cestou na frontu nohy neušoupal, tanky nakoupíme, tedy jestli na to zbydou peníze a vytáhneme z muzea staré Dany a tím Rusa dorazíme. Zůstává otázkou, kdo nasedne do těch BVP, tanků a vrhne se neohroženě vstříc jistému vítězství a požene Rusa až za okraj mapy. Nějak nám z té armády ubývají vojáci.

Naštěstí tu máme branný zákon, takže každý od 18 do 60 let může být odveden a nasazen v armádě. Vzhledem k tomu, že jsme už dávno prodali kolem domu všechny přístavby, pozemky a na konec i ty stáje a chlévy, nebude mít rekruty kdo cvičit, nebudou mít kde cvičit a vlastně ani kde hlavu složit. Vidím v tom chladný kalkul, protože nevycvičený voják nás přijde určitě méně než na ty 2-3 000 USD za dron, který ho na frontě zabije. Rus bude ekonomicky krvácet, výhra jistá.

Bohužel, to všechno budeme mít zřejmě v době, kdy v Paříži bude croissant za rubl. Důležité je ale neztrácet důvěru v moudrost a chytristiku našich vrcholných představitelů. Jak jsem již výše psal, naše obrana je v dobrých rukou a koncepčně dlouhodobě plánována. Jenom mi na to trochu vadí, že ten náš vojenský dům vypadá, jako by se měl každou chvíli zhroutit. Já vím, zní to blbě, ale od mne to tak prostě vypadá. No a za těchto podmínek si kupujeme na ježdění to nejlepší, co můžeme mít: Bugatti Chiron v podobě nových, možná jednou dodaných F-35. Přitom by nám bohatě stačila modernizovaná čtyřková Oktávka po faceliftu v podoběF-16 block 70. Ale ne, my jsme hauři, my na to máme. Jenom nevím, až se nám ojedou gumy, obrzdí brzdy, jestli bude na nákup nových, nebo to zůstane stát v garáži a bude se na to prášit.

A jak opakuji, to vše v době, kdy v Paříži bude croissant za rubl.

Pro zájemce tu mám odkaz na svoje předchozí články o této problematice, kde jsou i zmíněné možné modernizace F-16, aby se za směšný peníz co nejvíce přiblížila schopnostem F-35. Tedy pořádný tuning našich Oktávek. F-35 se dá vypnout i bez kill switch a Kupovat F-35 byla chyba

P.S.: Jako pilot bych osobně nejraději šel do boje v F-35. Ale jako ekonom? Moje oči roní krvavé slzy. F-35 byla původně konstruována jako letoun levný na výrobu i na provoz. Ale tak nějak se to zvrtlo, při vývoji se tlačilo na mezní hodnoty kde čeho a tak je letoun nejen enormně drahý na provoz, ale i na údržbu. Když to naceníme, jedna letová hodina F-35 bude, když dobře, za 42 000 USD, F-16 ani ne polovic. A to nemluvím o tom, že mnohem delší dobu, než letadlo stráví ve vzduchu se v něm budou pořád vrtat mechanici. Však Velká Británie nám může být varováním. I když budou naši technici pracovat s pověstnými zlatými českými ručičkami, budeme rádi, když v provozu bude půlka z nakoupených strojů. F-35 se prostě nepovedlo.

Tady jsem si nechal vyjet shrnutí pře AI:

