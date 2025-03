Dejte na stůl nejdříve pravdu

Premiér Fiala tvrdí, že teď je důležité dát na stůl peníze a zbraně. Já bych tam rád nejdříve viděl pravdu.

Americký senátor Hiram Johnson údajně řekl, že první obětí války je pravda. Když se tak dívám na současný mediální prostor, tak to můžu jenom potvrdit. Dlouhé roky jsme masírováni propagandou o tom, že ruská armáda je jenom horda věčně ožralých mužiků a kromě potravy pro děla se na nic nehodí. Že Rusové kradou pračky, aby měli čipy do svých zbraní. Že sankce tak drtí Rusko, že určitě do dvou, tří měsíců definitivně zkrachuje a vrátí se to tam do středověku. Že ruská technika je jenom k smíchu, že jsou to v podstatě jezdící rakve a že Rusové vytahují ze skladu tanky pomalu ještě z druhé světové války. V podstatě by mělo stačit nechat nastoupit naše vojáky na plac a říct jim, ať hodně zadupou a celá slavná ruská armáda se obrátí v ničím a nikým neřízený chaos a rozutečou se jako švábi, když se rozsvítí.

Asi nejlépe to vystihl Mark Rutte, když řekl, že Ukrajina neprohrává válku, ale fronta se pohybuje špatným směrem.

Potom je logické se ptát, na co má stát utrácet z mých těžce vydělaných daní prostředky na zbrojení, když podle současné dikce mainstreamu by na Rusa měl stačit bič a hůl? Pozor, pro všechny kdo mne budou mít za dezoláta, já osobně podporuju jít klidně na 5% HDP výdajů na obranu. Kdyby se seškrtaly výdaje na zelené nesmysly, jako je investiční a provozní podpora OZE, rázem by bylo na rozdávání. Ale já se ptám za někoho, kdo je ve vleku ČT anebo třeba iDnes či podobných médií. Ten si tuto otázku musí klást naprosto přirozeně. Pokud to tedy není ovce, která bere, čím ho krmí a nepřemýšlí.

Někdo by měl říct, že Rusové ve velkém nabírají vojáky do armády, ale že zdaleka to není jenom o lepení vysokých ztrát na frontě. Rusové posilují ve velkém celou armádu a obzvlášť na hranicích s Pobaltskými státy a Finskem. Jinými slovy, možná je čas vypnout propagandu a nalít si čistého vína. I když to bude znamenat přiznat, že Ukrajina nevyhrává, že nemá naději získat zpět ztracená území a že může být ráda za jakýkoliv mír, hlavně když to bude brzo. Že jediný, kdo dokáže poslat svoje jednotky pro udržení aspoň nějakého příměří je Turecko.

Pro nás z toho vyplývá nutnost nejenom zvýšit rozpočet na obranu, ale zase zavést povinný výcvik v armádě. Kdo tvrdí něco jiného, je zemský škůdce, toho patří namočit do dehtu a vyválet v peří. A video nahrát na sítě, to by bylo populární a na jeden, peníze na dva tanky by to hodilo ;).

Je tu ale jedno velké ale. Celá Evropa se rozhodla obětovat sama sebe v boji proti zhoubnému CO2. Jaksi nedokážeme jenom z občasných zdrojů energie utáhnout výrobu oceli a bez ní uděláme tanky tak akorát ze dřeva. Chemický průmysl je na tom podobně, představa, že kdekoliv v EU postavíme továrnu na nitrocelulózu nebo na TNT je úplné sci-fi. Než se získají všechna povolení, to už bude v Paříži croissant za rubl a deset kopějek. I kdyby nám půjčili, protože škrtnout plány bruselismu-zeleninismu rozhodně nesmíme, nebude tu nikdo, kdo by zbraně vyrobil. A pokud ano, budou stát násobně tolik, než kdyby se na to nechvátalo. A koupit je od Amíků? Když se Trump špatně vyspí, tak nám je vypne a budeme se jenom smutně koukat. To platí i o slavných F-35, tam to půjde obzvláště snadno.

Jinými slovy - Rearm Europe skončí jako vždycky. Utratí se ohromné prostředky, ale výsledky budou titěrné, něco jako když hora porodí myš. Pro nás to znamená jediné. Oprášit projekt Kladivo. Bývalý, nedávno zesnulý náčelník naší vojenské rozvědky generál Radovan Procházka sepsal v půlce devadesátek spis, který se ukázal tak trochu mýtickým. Podle něj máme mít 20 taktických jaderných zbraní. Na netu se to dohledat nedá, nejblíže se k tomu dostanete tak, že někdo zná někoho, kdo to doopravdy četl. Náhradou vlastnictví atomovek by mohl projekt Nuclear sharing, ale čert věř Američanům, že? A ani je nepotřebujeme mít na špičkách raket, klidně stačí dron, abychom mohli eskalací přimět Rusy k deeskalaci.

A na konec můj typ, jak skončí válka na Ukrajině:

Nerosty USA,

území Rusku,

dluhy Evropě

a sláva Ukrajině.

P.S: Není tedy potřeba se budoucnosti obávat, pokud si seženete kvalitní atombordel a kuchařku „Rychlé pokrmy z potkanů a švábů“. A taky bych oprášil znalost ruštiny.