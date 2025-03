Čas udělat EU pá-pá

Můžeme vést debaty o výhodách a nevýhodách našeho členství v EU, ale jako o všem nakonec rozhodnou naše peněženky. A také naštvanost lidí na byrokraty a nesmysly z EU.

Hned na úvod bych rád usatnovil rámec, o čem se budeme bavit, protože Evropská unie není jedna věc, ale celá řada smluv. Jako je třeba o Schengenský prostor, Vnitřní trh Evropské unie a řada dalších věcí. Zřejmě se nám nepodaří vyzobat si rozinky, jako že vnitřní trh ne, Green Deal ne, ale Schengen ano, takže to bude muset vzít, jak se říká, all-in-one. A teď se pojďme podívat proč.

Jako obvykle, navrhuji zvážit výnosy a náklady na celou tu estrádu. Až donedávna to pro nás vycházelo z větší části pozitivně, ale to se teď kvapem mění. Berme to tak, že na straně výnosů je nějakých 100 GKč, které nám EU v průměru ročně posílá. Takže na domácnost, ať nežeru, je to 25 000 Kč ročně. Potom na nás EU posílá dlouho řadu buzeračních věcí, restrikci a vyhlášek, které naši politici musí implementovat do našeho právního řádu, ale to teď sem nebudu tahat.

Pojďme na stranu nákladů:

Česká republika ročně do EU nasype 50 GKč. Takže když o tu částku ponížíme výnosy, tak jsme rázem na 14 000 Kč. Naše podniky utratí ročně v průměru 100 GKč za emisní povolenky, půlku si necháme a druhou půlku zase nasypeme Bruselu. To už nám zbývá nějaké 2000 Kč a pár drobných. Tak to je současný stav.

V roce 2027 začne platit ETS-II, který tak velkodušně schválil pan premiér Fiala a teď se ho před volbami bojí implementovat do našeho právního řádu. Když konzervativní odhad, tak 2500-3000 Kč náklady na domácnost ročně. A to už jsme v mínusu. Teď k tomu přidejme náklady na povinné zateplení budov, zakázání krbů a kotlů na dřevo a dlouhý, předlouhý seznam toho, co na nás bruselská vrchnost chystá.

Když vystoupíme z Hospodářského prostoru, nebudou pro nás tyhle buzerace platit. Ani nemusíme dodržovat Společný trh s elektřinou a tím pádem dotovat Německo. Však za kolik to u nás vyrobíme a za kolik to nakonec u nás koupíme? Zrušíme i tu pětistovku na každé MWh na občasné zdroje, už je nebudeme muset dotovat. Vždyť jenom za dotace solárním baronům z 2010 bychom postavil 4 jaderné bloky. A na rozdíl od OZE by nám to vyrábělo energii, kdy potřebujeme.

Vím, že namítnete, že jako proexportně orientované ekonomice nám to EU dá pěkně vyžrat, hůře než Britům. Dá, nebo nedá? Na rozdíl od Británie plynou ročně stovky miliard euro na dividendách a jiných výnosech do Německa, Francie a dalších zemí, které nás v 90. letech za lacino vykoupili. Přece si nepodříznou slepici, co snáší zlatá vejce. A Německo obzvlášť si z nás udělalo levnou montovnu, bez našich subdodávek se obejde jenom velmi těžce. Obzvláště teď, když začínají kvůli Green Dealu třít bídu s nouzí.

Když budeme mít levné energie, už jenom kvůli tomu, že nebudeme blbnout s povolenkami a dotacemi na OZE, celá řada podniků, které chtějí zdrhnout z EU by mohla zakotvit u nás. Jenom kvůli tomu musíme odejít z DG a Hospodářského prostoru, abychom i nadále nemuseli povinně zavádět každou trotlovinu, která se zrovna bruselským byrokratům vylíhne v palici.

A co víc, když Polsko, Maďarsko a Slovensko uvidí, že to jde, mohl by obnovený Visegrád být jádrem nového evropského společenství. A v něm už nesmíme dopustit, aby se to takhle blbě zvrhlo, jak to vidíme na současném stavu EU.

Chce to neváhat, máme na podzim volby, pojďme vypsat referendum, ať zmizíme včas, než budeme doplácet krvavé peníze na bruselský marxismus-zeleninismus.

Obrázek v záhlaví, pracovně nazvaný zeLenin v EU navrhla AI Ideogram