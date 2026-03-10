Stane se Francie z agrární velmoci zemí závislou na dovozu potravin?
Francie, která je dlouhodobě považována za zemědělskou velmoc Evropské unie, vysílá varovný signál celé Evropě. V roce 2025 se její přebytek agrárního a potravinářského obchodu propadl na pouhých 0,2 miliardy eur, zatímco v roce 2019 činil 7,7 miliardy eur. Francouzská vláda i celní statistiky mluví o historickém minimu. Zároveň se samotné saldo obchodu se základními zemědělskými produkty dostalo do schodku 300 milionů EUR. K lepšímu výsledku nepomohl ani 5% nárůst exportu vína.
Prudké snížení francouzského agrárního salda je z velké části způsobeno velkým zvýšením agrárních dovozů i slabším agrárním exportem (mezi zeměmi EU je největším exportérem obilí právě Francie).
Podobný problém ale budou mít i další země např. Německo. Výsledky německého agrárního zahraničního obchodu za rok 2025 dosud nejsou dostupné. Je ale zřejmé, že i v r. 2025 šlo o záporné agrární saldo, které přesáhlo záporné agrární saldo z r. 2024 (agrární saldo tehdy přesáhlo mínus 21 mld. EUR).
Další z našich sousedů, Slovensko (statně stejně jako u nás) již potvrdilo rekordně historicky nejvyšší záporné agrární saldo. Realita je na Slovensku taková, že v řadě komodit má ještě nižší soběstačnost, než je tomu nás. Slovensko již není soběstačné v mléce (je soběstačné 75 procenty). V hovězím mase se vloni na Slovensku soběstačnost snížila na 65 % a ve vepřovém mase na 30 %. Navíc statistiky ještě nezahrnují zavření jednoho ze dvou slovenských cukrovarů. Naši sousedé tak přijdou cca polovinu produkce cukru - poslední komodity, ve které byla tato země soběstačná.
Zhoršování salda agrárního zahraničního obchodu tak není problém jen výše zmíněných zemí. Je to další důkaz, že současné nastavení evropské zemědělské politiky dlouhodobě oslabuje konkurenceschopnost našich zemědělců. Rostou dovozy, přibývají náklady, ubývá produkce a Evropa si sama podlamuje vlastní výrobní základnu. Ve Francii se na zhoršení salda podle dostupných dat podílel zejména růst importů, pokles vývozu a zhoršení bilance především u masa.
Jestliže i největší zemědělská země EU ztrácí půdu pod nohama, měli bychom to brát jako vážné varování. Strategická soběstačnost se neztrácí ze dne na den. Oslabuje postupně — pod tlakem regulací, drahých vstupů, nerovných podmínek na jednotném trhu i stále větší otevřenosti vůči dovozům ze zemí, které nemusí plnit stejné standardy jako evropští producenti. To je oprávněná interpretace trendu, který francouzská čísla ukazují velmi zřetelně.
Evropa potřebuje zemědělskou politiku, která nebude vlastní produkci trestat, ale chránit a rozvíjet. Bez konkurenceschopných farmářů nebude potravinová bezpečnost, nebude odolný venkov a nebude ani skutečná strategická autonomie. Francouzský příklad ukazuje, že čas na změnu dochází.
Martin Pýcha
Brazilské hovězí: Skandál s hormony vs. zelená pro volný obchod!
Zatímco auditoři Evropské komise, varují před vážnými pochybeními v brazilských chovech, šéfka Evropské komise Usula von der Leyenová tento týden rozhodla o prozatímním zavedení dohody EU-Mercosur do praxe.
Martin Pýcha
Proč jsou evropští zemědělci naštvaní?
Protesty zemědělců jsou spojovány s uzavřením obchodní dohody se zeměmi latinské Ameriky. Ale to není úplně pravda. Mercosur je jen poslední kapka, která poukazuje na hlubší problém.
Martin Pýcha
EU ničí zemědělce a proč nakonec budou muset potraviny zdražit
Zvyšování cel a poplatků zdražuje hnojiva. Hnojiva patří mezi nejdražší vstupy v rostlinné výrobě a jejich cena přímo ovlivňuje ekonomiku zemědělců. Jakékoliv zdražení či omezení dovozu se tak okamžitě promítá do jejich nákladů.
Martin Pýcha
Krize duševního zdraví u francouzských zemědělců vede k většímu počtu sebevražd
Probíhající krize, pokles příjmů, růst dluhů, byrokracie, nízké platy, nízké důchody, vysoké pracovní nasazení, žádná dovolená. Výsledek. Problémy duševního zdraví a každé dva dny spáchá sebevraždu jeden francouzský zemědělec.
Martin Pýcha
V Česku končí další cukrovar
Dnes bylo oznámeno zavření dalšího cukrovaru u nás. Je to další důkaz nesmyslné politiky - zregulovat naše výrobce, postavit je do nekonkurenceschopného postavení a pak sem pustit dovozy ze zemí, kde tyto podmínky plnit nemusí.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
Muzeum v Žamberku hledá nového partnera pro stavbu depozitáře v Lichkově
Muzeum starých strojů v Žamberku na Orlickoústecku přišlo o partnera, s nímž chtělo postavit...
Liberecké Fauna trhy
Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců,...
- Počet článků 44
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 896x