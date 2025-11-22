EU ničí zemědělce a proč nakonec budou muset potraviny zdražit
Hnojiva patří mezi nejdražší vstupy v rostlinné výrobě a jejich cena přímo ovlivňuje ekonomiku zemědělců. Jakékoliv zdražení či omezení dovozu se tak okamžitě promítá do jejich nákladů. To v situaci, kdy jsou ceny základních rostlinných komodit většinově pod výrobními náklady. Například cena pšenice je stejné úrovni jako před 17ti lety. Přesto to Evropská administrativa přehlíží a dále nákladově zatěžuje zemědělce, mj. právě i zdražováním hnojiv.
Co se děje na evropském trhu
Rusko místo omezovaného plynu do EU v posledních letech ve velkém vyváželo dusíkatá hnojiva. To mělo dopad na evropské výrobce hnojiv, kteří zastavovali výrobu, protože při evropské ceně plynu a elektrické energie nebyli schopni konkurovat těmto dovozům. Proto na jejich ochranu EK zavedla od 1. července 2025 dodatečné dovozní clo na hnojiva z Ruska a Běloruska. To samozřejmě zvýšilo cenu těchto hnojiv. V září 2025 byla cena dusíkatých hnojiv v průměru 372 €/t, což je o 51 €/t více než před rokem. Pomůže to sice výrobcům hnojiv, ale problém se přesune dál. Negativně to totiž dopadne na zemědělce, jimž se zvýšily náklady, které ale nemohou promítnout do realizačních cen rostlinných komodit jako je pšenice.
Další daně se chystají
Aby toho nebylo málo od 1. ledna 2026 začne platit CBAM, který zavede daň z CO₂ na dovážená hnojiva. Podle Rabobank se očekává další zvýšení cen hnojiv v roce 2026 např. u močoviny až o 15 %. To opět zvýší zemědělcům náklady.
K tomu se přidává i trh s energiemi: meziroční ceny plynu pro nedomácnosti v první polovině roku 2025 klesly jen v 7 zemích EU, ale v 18 zemích vzrostly, a to o 2,3 % až 39,8 %.
Jak to dopadá na zemědělce?
· Vyšší ceny vstupů
· Tlak na konkurenceschopnost – nákladově dražší produkce těžko konkuruje dovozům potravin ze třetích zemí, kde tyto náklady nemají.
· Přitom dovozy do EU z těchto zemí mají, díky uzavíraným obchodním dohodám jako např. Mecosur, stále růst.
· Nižší výnosy – farmáři logicky omezují dávky hnojiv nebo jejich načasování, což se podepisuje na výnosech. A nižní výnosy zase dopadají do ekonomiky a ziskovost zemědělce.
· Nerovné podmínky v EU – rozdílné dopady cel a energetických nákladů v jednotlivých státech narušují jednotný trh.
Zeměděci se snaží bránit
Toto jen jedna z mnoha věcí, které tíží a likvidují zemědělce v EU. Proto se zemědělci v EU brání a protestují. Loni byly protesty ve 22 zemích EU a i nyní probíhají v některých zemích demonstrace zemědělců také. Největší protest se připravuje na prosinec do Bruselu, kam se sjedou zemědělci ze všech zemí EU. Nedělají to rádi nebo pro zábavu, ale nemají ale jinou možnost, jak se bránit.
Martin Pýcha
Krize duševního zdraví u francouzských zemědělců vede k většímu počtu sebevražd
Probíhající krize, pokles příjmů, růst dluhů, byrokracie, nízké platy, nízké důchody, vysoké pracovní nasazení, žádná dovolená. Výsledek. Problémy duševního zdraví a každé dva dny spáchá sebevraždu jeden francouzský zemědělec.
Martin Pýcha
V Česku končí další cukrovar
Dnes bylo oznámeno zavření dalšího cukrovaru u nás. Je to další důkaz nesmyslné politiky - zregulovat naše výrobce, postavit je do nekonkurenceschopného postavení a pak sem pustit dovozy ze zemí, kde tyto podmínky plnit nemusí.
Martin Pýcha
Co si odneseme z jednání Zelenského a Trumpa?
Celý svět dnes zírá na to, co se dělo při návštěvě prezidenta Ukrajiny Zelenského u Donalda Trumpa. Nechci hodnotit to, kdo se jak měl chovat, kdo vyhrál a kdo prohrál. Důležité je, co si z toho odnášíme my. Co to znamená pro nás!
Martin Pýcha
Proč zemědělci odmítají smlouvu se zeměmi Mercosur 2
Požívání růstových hormonů a antibiotik je jedním důvodů, proč se našim zemědělcům nelíbí smlouva se zeměmi Mercosur, umožňující vyšší dovozy mj. hovězího a kuřecího masa. Proč?
Martin Pýcha
Proč zemědělci odmítají smlouvu se zeměmi Mercosur
Mezi zemědělci panují obavy z dohody mezi EU a zeměmi Mercosur. Na straně jedné, je nutné, aby EU našla nové obchodní příležitosti. Tento cíl zemědělci sdílí. Na straně druhé, ale tato dohoda ohrožuje evropské zemědělství.
