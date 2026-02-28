Brazilské hovězí: Skandál s hormony vs. zelená pro volný obchod!

Zatímco auditoři Evropské komise, varují před vážnými pochybeními v brazilských chovech, šéfka Evropské komise Usula von der Leyenová tento týden rozhodla o prozatímním zavedení dohody EU-Mercosur do praxe.

Zatímco auditoři Evropské komise (EK) varují před vážnými pochybeními v brazilských chovech, politické vedení v Bruselu šlape na plyn. Šéfka Evropské komise Usula von der Leyenová tento týden rozhodla o prozatímním zavedení dohody EU-Mercosur do praxe. A to navzdory tomu, že Evropský parlament dohodu doposud neschválil. Předsedkyně Komise své rozhodnutí staví na tezi, že dle práva EU obchodní dohoda může vstoupit v platnost prozatímně.

Tento přístup nejenom vzbuzuje pochybnosti o demokratičnosti rozhodování Evropských orgánů v čele s Evropskou komisí. Ale zcela to bourá důvěru evropských zemědělců v systém společné zemědělské politiky.

Co odhalil audit Evropské komise, jehož závěry byly zveřejněny tento měsíc?

  • Používání zakázaných hormonů: Audit z října 2025 zjistil, že Brazílie nedokáže zaručit, aby maso ze zvířat ošetřených zakázaným hormonem estradiol 17β nebylo vyváženo do EU.
  • Selhání akčního plánu: Předchozí akční plán, který měl zajistit oddělení zvířat léčených hormony od exportního řetězce, nebyl řádně implementován.
  • Nedostatečná dohledatelnost: Brazilské úřady (MAPA) nemohou plně garantovat spolehlivost prohlášení operátorů o tom, že zvířata nebyla léčena nepovolenými látkami.
  • Nespolehlivá certifikace: V reakci na audit brazilský ministr zemědělství potvrdil okamžité pozastavení činnosti jednoho z nespolehlivých certifikačních orgánů

Před těmito problémy a mnoha dalšími, varovali Evropští zemědělci a Evropská komise tvrdila, že dovozy musí splňovat evropské parametry a že je vše v pořádku. Všichni ale vědí, že je to pouze politická proklamace, která má umlčet kritiku zemědělců.

Šéfka komise o dohodu opravdu moc stojí a tak navzdory odporu zemědělců a právním sporům v Evropském parlamentu se Brusel rozhodl začít snižovat cla a otevírat trh jihoamerickému bloku (včetně Brazílie) hned, jakmile dohodu ratifikují první tamní země (zatím Uruguay a Argentina). Francouzský prezident Emmanuel Macron to sice označil za „špatné překvapení“ a projev neúcty k evropským institucím i farmářům. Komise se rozhodla názory některých zemí ignorovat a aby jim zabránila v zablokování ratifikace obchodní dohody EU – Mercosur, rozdělila schvalovací proces tak, aby ho nemohly tyto země zablokovat. Komise tak nejenom potlačila práva jednotlivých států, ale ignoruje a obchází Evropská parlament.

Kritici varují, že jde o „demokratický převrat“, který ignoruje probíhající šetření u Evropského soudního dvora.

A tak přestože evropští chovatelé musí splňovat drahé a přísné normy, zatímco Brusel otevírá dveře masivním dovozům z trhu, kde kontroly prokazatelně selhávají. Je to nefér konkurenční boj. Komise tak vlastně jasně deklaruje, že kvalita a bezpečnost potravin v EU není až tak důležitá, jak roky tvrdila.

Autor: Martin Pýcha | sobota 28.2.2026 8:04

Martin Pýcha

