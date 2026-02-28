Brazilské hovězí: Skandál s hormony vs. zelená pro volný obchod!
Zatímco auditoři Evropské komise (EK) varují před vážnými pochybeními v brazilských chovech, politické vedení v Bruselu šlape na plyn. Šéfka Evropské komise Usula von der Leyenová tento týden rozhodla o prozatímním zavedení dohody EU-Mercosur do praxe. A to navzdory tomu, že Evropský parlament dohodu doposud neschválil. Předsedkyně Komise své rozhodnutí staví na tezi, že dle práva EU obchodní dohoda může vstoupit v platnost prozatímně.
Tento přístup nejenom vzbuzuje pochybnosti o demokratičnosti rozhodování Evropských orgánů v čele s Evropskou komisí. Ale zcela to bourá důvěru evropských zemědělců v systém společné zemědělské politiky.
Co odhalil audit Evropské komise, jehož závěry byly zveřejněny tento měsíc?
- Používání zakázaných hormonů: Audit z října 2025 zjistil, že Brazílie nedokáže zaručit, aby maso ze zvířat ošetřených zakázaným hormonem estradiol 17β nebylo vyváženo do EU.
- Selhání akčního plánu: Předchozí akční plán, který měl zajistit oddělení zvířat léčených hormony od exportního řetězce, nebyl řádně implementován.
- Nedostatečná dohledatelnost: Brazilské úřady (MAPA) nemohou plně garantovat spolehlivost prohlášení operátorů o tom, že zvířata nebyla léčena nepovolenými látkami.
- Nespolehlivá certifikace: V reakci na audit brazilský ministr zemědělství potvrdil okamžité pozastavení činnosti jednoho z nespolehlivých certifikačních orgánů
Před těmito problémy a mnoha dalšími, varovali Evropští zemědělci a Evropská komise tvrdila, že dovozy musí splňovat evropské parametry a že je vše v pořádku. Všichni ale vědí, že je to pouze politická proklamace, která má umlčet kritiku zemědělců.
Šéfka komise o dohodu opravdu moc stojí a tak navzdory odporu zemědělců a právním sporům v Evropském parlamentu se Brusel rozhodl začít snižovat cla a otevírat trh jihoamerickému bloku (včetně Brazílie) hned, jakmile dohodu ratifikují první tamní země (zatím Uruguay a Argentina). Francouzský prezident Emmanuel Macron to sice označil za „špatné překvapení“ a projev neúcty k evropským institucím i farmářům. Komise se rozhodla názory některých zemí ignorovat a aby jim zabránila v zablokování ratifikace obchodní dohody EU – Mercosur, rozdělila schvalovací proces tak, aby ho nemohly tyto země zablokovat. Komise tak nejenom potlačila práva jednotlivých států, ale ignoruje a obchází Evropská parlament.
Kritici varují, že jde o „demokratický převrat“, který ignoruje probíhající šetření u Evropského soudního dvora.
A tak přestože evropští chovatelé musí splňovat drahé a přísné normy, zatímco Brusel otevírá dveře masivním dovozům z trhu, kde kontroly prokazatelně selhávají. Je to nefér konkurenční boj. Komise tak vlastně jasně deklaruje, že kvalita a bezpečnost potravin v EU není až tak důležitá, jak roky tvrdila.
Proč jsou evropští zemědělci naštvaní?
Protesty zemědělců jsou spojovány s uzavřením obchodní dohody se zeměmi latinské Ameriky. Ale to není úplně pravda. Mercosur je jen poslední kapka, která poukazuje na hlubší problém.
EU ničí zemědělce a proč nakonec budou muset potraviny zdražit
Zvyšování cel a poplatků zdražuje hnojiva. Hnojiva patří mezi nejdražší vstupy v rostlinné výrobě a jejich cena přímo ovlivňuje ekonomiku zemědělců. Jakékoliv zdražení či omezení dovozu se tak okamžitě promítá do jejich nákladů.
Krize duševního zdraví u francouzských zemědělců vede k většímu počtu sebevražd
Probíhající krize, pokles příjmů, růst dluhů, byrokracie, nízké platy, nízké důchody, vysoké pracovní nasazení, žádná dovolená. Výsledek. Problémy duševního zdraví a každé dva dny spáchá sebevraždu jeden francouzský zemědělec.
V Česku končí další cukrovar
Dnes bylo oznámeno zavření dalšího cukrovaru u nás. Je to další důkaz nesmyslné politiky - zregulovat naše výrobce, postavit je do nekonkurenceschopného postavení a pak sem pustit dovozy ze zemí, kde tyto podmínky plnit nemusí.
Co si odneseme z jednání Zelenského a Trumpa?
Celý svět dnes zírá na to, co se dělo při návštěvě prezidenta Ukrajiny Zelenského u Donalda Trumpa. Nechci hodnotit to, kdo se jak měl chovat, kdo vyhrál a kdo prohrál. Důležité je, co si z toho odnášíme my. Co to znamená pro nás!
