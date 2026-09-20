V referendech vítězí hloupost a dezinformace
V posledních letech jsou nejčastějšími obětmi referend projekty větrných elektráren. V Mirovicích je odmítli drtivou většinou. Přesto Česko vítr do svého energetického mixu nutně potřebuje. Zdroj, který pracuje častěji v noci a v zimě, perfektně doplňuje solární elektrárny. Podle Ústavu fyziky atmosféry AV ČR by realizovatelný potenciál větrné energetiky dokázal pokrýt 28% české spotřeby elektřiny při respektování přísných kritérií efektivity, vzdálenosti od obydlí a chráněných oblastí.
Kombinace solárních a větrných elektráren, které nejsou závislé na dovozu paliv a jsou silně decentralizovanými zdroji, má význam nejen ekonomický, ale také bezpečnostní. Výroba elektřiny nezávislá na vnějších geopolitických rizicích, kterou na rozdíl od několika centrálních zdrojů nejde jen tak vyřadit z provozu.
Námitka občasnosti zdrojů je efektivně řešena bateriovými uložišti a propojením soustav. Nákladově efektivnější zdroje v současné době neexistují. Rozmach obnovitelných zdrojů je nejúčinnější odpovědí na současné geopolitické události a nejistotu. Moderní energetika v kombinaci s elektromobilitou zbaví Evropu klíčové závislosti na dovážených fosilních zdrojích ropě a plynu.
Jenže nic z toho lidi hlasující v referendech zpravidla nezajímá. Možná o tom nikdy neslyšeli. Ne proto, že jsou hlupáci. Jejich vstup do problematiky začíná zpravidla nešťastně z úplně jiného konce. Prostě je děsí představa, že by se jim za kopcem tyčil 250 metrů vysoký kolos.
V populaci nemáme úplně nejlepší úroveň informační gramotnosti. A tak je člověk vyplašený změnou krajinného panoramatu úplně nejsnazším cílem dezinformátorů. Hledajíc argumenty, proč by to tam nemělo být nad rámec toho, že se mu to nelíbí, je ochoten uvěřit prakticky čemukoliv. Jak to může být dezinformace, když říká přesně to, co si já myslím?
Já jsem bytostně přesvědčen, že referenda do demokracie nepatří. Máme demokracii zastupitelskou, která jasně vymezuje mandát a co je důležitější, odpovědnost. Kdo je odpovědný za výsledek referenda? Přímá odpovědnost chybí. Pod kolektivní rozhodnutí se nikdo nepodepíše.
To je dost problém. Zatímco volený zástupce je svou odpovědností nucen podložit své rozhodnutí argumenty, vybrat to nejlepší řešení ve prospěch obce a za určitých okolností nést i hmotnou odpovědnost za chybu, hlasující si s odpovědností nelámou hlavu. Nelámou si ji ani s racionalitou. Referenda mění spořádané komunity v rozdělené zvířecí smečky. Rozum je nahrazen emocemi. Důležité je vyhrát, bez ohledu na následky. Z předvídatelných následků jsou pak všichni překvapeni. Chyby lze napravit, ale třeba v případě eskapády bazénu v Písku to zabrzdilo pokrok na víc než 10 let.
To platí i v případě, kdybychom zde neměli škodlivé ruské vlivy v podobě dobře organizovaných dezinformačních kampaní. My je zde však máme. A co hůř, současné vládní uspořádání posiluje jejich relevanci.
Důsledkem partikulárních zájmů Andreje Babiše se do vysokých pater veřejné moci dostali lidé, kteří by k ní za normálních okolností neměli přístup. Mnozí lidé z ANO, SPD i Motoristů v dezinformacích nevidí problém, a dokonce je sami aktivně šíří. Jsou i součástí aktivní kampaně proti obnovitelným zdrojům.
Se členy obskurních sdružení či podivuhodných jednotlivců se účastní besed, na kterých uslyšíte proti větrným elektrárnám mnoho vylhaných argumentů včetně těch úplně exotických jako o škodlivém vlivu infrazvuku nebo narušení geomagnetické energie v okolí. Tito vládní politici jsou katalyzátorem toho, že hlasující v referendech jsou ochotni rozhodovat se na základě úplných nesmyslů.
Rusko takové dezinformační kampaně intenzivně podporuje, protože závislost Evropy na jeho fosilních zdrojích je v jeho hospodářském, bezpečnostním a geopolitickém zájmu. Jak mocná bude benzínka Evropy, pokud benzín nebude nikdo potřebovat? A nemůžeme říci, že tyto kampaně nemají výsledek. Pro nás je ten výsledek tristní. Česko je na chvostu produkce energie z obnovitelných zdrojů v celé EU.
V roce 2025 byla podle vyjádření společnosti ČEZ silová elektřina na německém trhu v průměru o 8 EUR/MWh levnější než na trhu českém. Pokud budeme v moderní energetice zaostávat, tento rozdíl se bude prohlubovat. To opravdu není v našem zájmu, pokud si chceme zachovat silný průmysl včetně energeticky náročnějších odvětví. Zelenání energetiky je klíčové pro naši budoucí konkurenceschopnost. Naše politická reprezentace v tomto tragicky selhala, utápějíc se stále ve zpochybňování samotné klimatické změny.
Sebekriticky říkám, že i TOP 09 selhala, když toto téma stejně jako mnohá další nechala zaniknout ve prospěch vzniku SPOLU. SPOLU sice ve vládě dohnalo legislativní manko umožňující rychlejší připojování OZE i volně stojících baterií, ale nebylo schopno se na tomto tématu vymezit vůči Babišovi.
Dnes jsou u moci populisté přebírající dezinformační argumenty a experty na ministerstvech nahrazují lidé loajální bludné ideologii. Vládní politika tak nejen opouští myšlenky moderní politiky, ale stává se aktivním podporovatelem dezinformačních narativů.
Odmítavému referendu v Mirovicích tak skládají vládní politici gratulace a v Moskvě připíjejí na jejich zdraví.
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Zdroje:
https://pisecky.denik.cz/zpravy-region/v-mirovicich-na-pisecku-lide-v-referendu-odmitli-stavbu-vetrnych-elektraren/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-z-kampani-proti-vetrnikum-se-stava-bitevni-pole-proruskych-dezinformatoru-299381
https://archiv.hn.cz/c1-67844700-vetrniky-jsou-pry-tichy-zabijak-siri-dezinformatori-famy-po-obecnich-kulturacich-chytili-se-i-motoriste
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/cena-energie
https://faktaoklimatu.cz/infografiky/potencial-vetrne-energie-cr
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/staty-eu-vyrobily-skoro-polovinu-elektriny-zelene-cesko-je-na-chvostu-375147
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260918-1
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-energie-behem-let-zlevni-rika-predikce-rozdil-v-cenach-s-nemeckem-poroste-311256
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