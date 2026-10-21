My jsme TOP 09 a nikdy se nevzdáme!
Novináři a komentátoři žijí v představě, že příliš mnoho stran bojuje o stejné voliče a spojování je nevyhnutelné, abychom porazili Babiše. Jenomže smysl existence TOP 09 nespočívá v tom porazit Babiše. TOP 09 vznikla před Babišovým vstupem do politiky a bude tu ještě dlouho po něm.
TOP 09 je zde od toho, aby hájila prozápadní a proevropské směřování Česka, malý funkční stát, rozpočtovou odpovědnost, moderní ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou, kvalitní vzdělávání nebo odpovědnost k životnímu prostředí. Možná, že právě společensky poptávané spojování v uplynulých letech vedlo k tomu, že část lidí zapomněla, proč TOP 09 existuje.
Nikdo z nás se necítí být ani Lidovec, ani člen STAN nebo ODS. Jsme členy strany TOP 09, protože se cítíme být Topáky. Pořád máme co nabídnout a věříme, že naše vize pro Česko jsou lepší než to, co nabízí naši konkurenti. Tyto vize představujeme občanům a ucházíme se o jejich podporu. Důležité je, že jsou to vize, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou správné.
Projekt SPOLU narazil na své limity už během svého vládnutí. S Lidovci se neshodneme na tom, jak pracovat s hospodářskou politikou a rozpočtem, s ODS se neshodneme na evropské police, přijetí eura nebo ochraně životního prostředí. Dodnes platíme za projekt SPOLU ztrátou toho nejdůležitějšího. Autenticity. SPOLU prohrálo, protože se s Babišem nedokázalo a ani nemohlo vymezit v těchto klíčových tématech. Matematicky založené spojování proti někomu zkrátka nestačí.
TOP 09 si na listopadovém sněmu zvolila nové mladé vedení. Proběhla programová konference. Strana plná expertů z různých oborů vytvořila velice kvalitní produkt, který musí být správně zabalen a odkomunikován tak, aby se s ním volič mohl ztotožnit. To nyní děláme a budeme v tom nadále pokračovat. Věřím, že podpora poroste.
Média však pojala politický souboj jinak než jako souboj idejí. Hledá se osobnost. Osobnost, která by mohla stanout v čele opozice, sjednotit ji a vyzvat Babiše. Grolich natočil video z bezvadně trapnou písničkou. Body za autenticitu. Ale fakt vás klip, kde ze sebe děláte kašpárka v čepici, kvalifikuje na lídra opozice a na premiérský post? Pleteme si to s Česko hledá talent. Tam by patřil souboj makaka rozmlouvajícího s kohoutem proti týpkovi, co dělá Tý, tý, tý!
Já bych ale chtěl za premiéra Matěje Ondřeje Havla. Tátu pěti dětí, skauta a učitele, co v neděli hraje v kostele na varhany. Člověka, co má zkušenost se řízením gymnázia i školského výboru a k tomu disponuje multioborovým rozhledem. Netočí videa s kohoutem, nenosí kšiltovku a nedělá tý, tý, tý. Ale já jsem přesvědčený, že z těch tří by byl tím nejlepším premiérem. Důstojným kvalifikovaným premiérem.
Možná si to voliči nemyslí. Možná byla důstojnost v Česku odvrhnuta zvolením Zemana prezidentem. Ale my ji budeme přesto nabízet. Že něco není in ještě neznamená, že to není správné. Jako strana pracujme na tom, aby to in bylo. Nabízejme důstojnou programově silnou alternativu k cirkusovým číslům na sítích. Věřím, že nejsem sám, kdo ji preferuje pro řízení země.
Spojování stran si novináři a komentátoři idealizují. Kdybyste byli přítomni zevnitř u jednáních a u kampaně, přešlo by Vás to. Nefunguje to, pokud spojujete strany jako součet preferencí a zapomenete na program a autenticitu kampaně vedené od srdce. Spojování už máme za sebou. Mně zkušenosti a výsledky kampaně SPOLU i společné krajské kandidatury s Lidovci v jižních Čechách docela stačily.
Věřím, že TOP 09 má jít do příštích krajských i celostátních voleb samostatně se svými vizemi a programem. I spojené strany totiž můžou prohrát úplně stejně, jako když stojí samy. Udělejme vše proto, abychom šli se silným autentickým programem a nadchli pro něj voliče. A když se to nepovede? Tak prohrajeme volby s vědomím toho, že jsme pevně stáli za tím, co chceme prosadit a čeho chceme dosáhnout. To je totiž smysl politiky a je důležitější než vyhrát za každou cenu. Obsah politiky je víc než slepované blýskavé pozlátko.
Milí novináři a komentátoři, my opravdu nejsme povinni vyhovět vašim prosbám o spojování se proti Babišovi, aby se lépe psal velký volební příběh. Už vůbec nejsme povinni se s někým sloučit nebo zaniknout, aby Vám vycházela lépe volební matematika. Klidně si dál piště naše nekrology. Třeba se vám to jednou i podaří. Ale my jsme TOP 09 a nikdy se nevzdáme!
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Zdroje:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-zacal-rozpad-top-09-predseda-strany-odpovida-318366
https://www.forum24.cz/budoucnost-top-09-jedinou-cestou-je-spojeni-s-jinou-stranou
https://medium.seznam.cz/clanek/d-lakomy-top-09-nepochopila-ze-je-mrtvou-stranou-jan-grolich-pro-ni-neni-problem-335630
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-hromadny-odchod-z-top-09-dlouholeti-clenove-prechazeji-ke-grolichovi-318279
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-do-senatu-grolich-versus-havel-spojovani-sil-muze-znamenat-i-boj-bez-rukavic-318425
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