Lov dezolátů bez slitování! Blokovaných mám více než sledujících!
Na sítích mám osobní profil a jsem správcem profilu TOP 09 Písecko. Ačkoliv princip tvorby obsahu pro obě stránky se liší, princip zacházení s dezoláty, trolly a hatery zůstává stejný. Bez slitování. Blokaci ode mne můžete dostat jen za chechtající se smajlík k vážné věci.
Přesto mé stránky nejsou zcela „čisté“ jako vídáme například u Štítu demokracie nebo podobných profi stránek, jejichž autoři jsou schopni čistit diskusi i chechtáky mnohem intenzivněji. Přes knížecí radu Petra Ludwiga „buď to dělejte pořádně nebo vůbec“ je nutné si uvědomit, že drtivá většina politiků na sítích působí ve svém zbytkovém volném čase. To je i můj případ.
Politika mě neživí, profesionální správa nepřipadá v úvahu a mé dvě děti si zaslouží tátu, který nevisí na notebooku nebo telefonu. Dělám to tedy hrozně, příspěvky časuji a v prime time se místo sítím věnuji stavění kostek, hraní s modelínou nebo kreslení. Neomlouvám se za to. Tak to prostě je a bude.
Zároveň na sítích musím být a chci být, své účasti na veřejném životě se nikdy nezřeknu, neboť to vnímám jako svoji základní občanskou povinnost. Takže se podělím o svůj nízkonákladový a časově méně náročný přístup, který mohou aplikovat správci neprofesionálové k úspěšnému rozvoji jimi spravovaných profilů a nemít výčitky, že to nedělají tak, jak káže Petr Ludwig.
Je vůbec moderace nutná? Ten nejnaivnější přístup ke správě profilu je prostý jakékoliv moderace. Prostě svobodný prostor, kde může každý diskutovat tak, jak se mu zachce. Bohužel takový profil je velmi rychle odsouzen k beznadějnému zatrollení hejtry. Absolutní svoboda slova zní možná vznešeně, ale pokud někdo začíná konverzaci stylem „ty kreténe,…“ asi nebudete mít velký zájem poslouchat, co následuje. Diskutovat s hejtry je ztráta času, který nikdo nemáme.
Navíc většina ani není skutečná. Dnes na sítích operuje enormní množství profilů spravovaných agenturami. Operují ve smečkách, lajkují Jindru Rajchla, píšou panu Babišovi, že je skvělý a že ho určitě budou volit s celou rodinou nebo TOP 09 o tom, že je mrtvá strana a že dozimetr.
Petr Ludwig radí opačný extrém, tvrdou blokaci všech, kdo projeví hejt nebo jen chechtající smajlík. A zde přichází strach správců z toho, aby s dezoláty nevylili i lidi. Lidi jsou totiž na rozdíl od botů docela složité povahy. Jeden status vám olajkují, jiný vychechtají. V něčem se shodneme a v něčem ne. A pro regionální stránku má každý sledující přímo v dané lokalitě cenu zlata, i když se s ním nemusíme shodnout. V lokálních volbách vám lajky Pražáků moc nepomůžou, i když je jich mnoho a jsou souhlasné.
Druhá věc je dosah. Zde je třeba si uvědomit, že recepty Petra Ludwiga demonstrované na Štítu demokracie nelze považovat za empirický důkaz toho, jak fungují algoritmy sítí. To ve skutečnosti nikdo nevíme. Algoritmy jsou přísně střeženým tajemstvím každé sociální sítě a mění se v čase.
Dosah zvyšují reakce, komentáře, sdílení. I to, zda na komentáře reagujete. Neovlivníte, do kterých sociálních bublin budete expandovat a bohužel máte vždy vyšší pravděpodobnost, že do těch nežádoucích. Hejt se píše lépe než racionální komentář. A pro relativně malé stránky mají komentáře z hlediska dosahu velký význam, i tehdy, pokud jsou negativní.
Právě míra té negativnosti je něco, co by mělo moderování ukočírovat. Už pár měsíců se snažím najít kompromis mezi objemovými dosahy a kvalitou. Došel jsem k tomu, že není žádoucí blokovat všechny, kdo se projevují nežádoucím způsobem. Místo plošného bombardování volím odstřelovačskou pušku.
Každý profil, který zablokuji, si nejprve prohlédnu. Je mi jedno, zda se jedná o člověka i stroj. To ve skutečnosti nelze rozeznat. Lze však rozeznat, zda lze s dotyčným vést debatu nebo zda dotyčný svůj mozek dávno vypnul. Zda se jedná o bota nebo zombie s nefunkčním mozkem je pak ve finále jedno. Jak se to projevuje?
Hlavní znak je sdílení dezinformačních kanálů, vládních politiků, hejtů na politiky opozice či prezidenta Petra Pavla. Takové blokuji bez milosti, dokonce i když nejsou jejich komentáře sprosté.
Obzvlášť zajímavou loveckou trofejí jsou profily označené jako digitální tvůrci. Zpravidla mají i tisíce sledujících, jeden šťavnatý úlovek přes 40 tisíc. To už je pořádná armáda followerů konzumujících jejich nesmysly. Podle jedné teorie právě tyto profily fungují jako trollovodiči přivádějící svojí reakcí další trolly. Jejich odstřel má proto mnohonásobný efekt a měl by zmírnit příliv trollů u budoucích příspěvků.
Tuto filtraci profilů provádím systematicky u chechtáků. Druhý výběr cílů tvoří komentáře. Opět se z hlediska dosahů úplně nevyplácí Ludwigova rada povolit komentáře pouze těm, co vás sledují alespoň 24 hodin. V praxi posty s tímto omezením mají problém s dosahem. Alternativní přístup je použít toto omezení až s odstupem, kdy už je komentářů mnoho.
Zde odstřeluji nějakých 10% nejvíce nenávistných, což zlepší kvalitu diskuse o 90%. Vybírám si také několik, na které reaguji a odpovídám, čímž si pomáhám pro kvantitu šíření. U malé stránky důležité, možná, že až mé stránky vyrostou, budu to vidět jinak, ale tento přístup se mi osvědčil nejvíce. Komentáře umožní toxickým profilům odhalit se i v případě, že při jejich otevření vypadají zdánlivě normálně.
Nedokáži projít každý post důsledně, ale pravidelně chodím na lov. Každý den dostane blokaci i pár desítek profilů a počet sledujících roste. Hygiena profilu je stejně důležitá jako dosahy. Věřím, že jednou budou fanoušci počet hejtrů výrazně překonávat.
Zablokovaných mám tedy mnoho a mnoho z nich jsou skuteční lidé s volebním právem, i když se na sítích chovají jako dobytek. Zavírám si snad dveře k oslovení těchto lidí? Ne tak docela. Jen je potřeba to zkusit na jiném hřišti, kde budou ochotni více naslouchat a chovat se jako lidé. To mohou být třeba besedy na městech a obcích. Politické řemeslo na síti má své limity. Jak vidíme u mnoha politiků, kterým sítě úplně nejdou, zdaleka to pouze o sítích není. I v době sítí je osobní kontakt pořád velmi efektivním nástrojem, zejména proto, že Vás dostane do hry i u takových skupin občanů, kde na síti nemáte šanci.
Nelítostné blokace toxických lidí na sítích jsou nezbytné k tomu, abyste udrželi kvalitu vašeho prostoru a mohli zdravě růst. Moderace obsahu není cenzura. Svoboda slova neopravňuje ani ke lžím ani k urážkám. Není třeba moderovat dokonale, ale alespoň nějak je to nezbytné.
Ostatně prospěšnost moderace obsahu dobře ilustruje vývoj kvality diskuse na serverech Seznamu, Idnesu a dalších platforem. Eliminace anonymně psaných primitivních hejtů dala zdejším diskusím úroveň a opět dává smysl je číst i se do nich zapojit. Toho samého bychom se měli snažit docílit i na sociálních sítích.
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Zdroje:
https://www.businessinfo.cz/clanky/jak-na-socialni-site-v-roce-2025-videa-a-tiktotizace-pozor-i-na-ai-generovany-obsah-video-podcast/
https://www.facebook.com/petrludwig
https://www.dezinformaceplus.cz/clanek/proc-vice-lidi-nemoderuje-diskuse
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