Jak zbabělý a nekompetentní dokáže být Andrej Babiš

Andreji Babišovi se ještě ani neseskupila vláda a už se postaral o první ostudu v EU a bouchající špunty v Moskvě. Prý je naše kasa prázdná, a proto neposkytneme žádné garance pro půjčku Ukrajině.

Pomineme, že zrovna do té prázdné české státní kasy by měl Andrej Babiš vrátit několik miliard, které si odtamtud neoprávněně vzal. Garanci využíváme právě proto, aby nás pomoc Ukrajině nestála vlastní peníze. Jedná se o geniální mechanismus, který fakticky použije k financování Ukrajiny v následujících letech ruská aktiva, aniž by tato aktiva byla konfiskována.

Ruská aktiva zůstávají zmrazena a budou využita jako zástava pro půjčku Ukrajině. Ukrajina má půjčku splatit až poté, co dojde k zaplacení válečných reparací Ruskou federací po skončení konfliktu. Aktiva se tak mohou klidně po válce navrátit do ruských rukou, pokud Rusové vzniklé škody zaplatí jinou formou.

Aktivaci tohoto mechanismu se bránila zejména Belgie, kde je většina těchto aktiv alokována. Zmrazení aktiv bylo přitom platné po dobu 6 měsíců s prodlužováním na základě hlasování spolu s ostatními sankcemi. Pokud by náhle sankce padly a aktiva se rozmrazila, Belgie by se dostala do nepříjemné pozice. Vyřešeno to bylo tak, že ruská aktiva jsou nově zmrazena na dobu neurčitou.

Zároveň dají za půjčku druhou garanci i členské země EU jako pojistku, pokud by se Rusku snad náhodou podařilo aktiva vymoci před mezinárodními soudy. Jakkoliv je toto nepravděpodobné až nemožné, slouží to zejména Belgii, aby v průšvihu nezůstala sama.

A právě tuto sekundární garanci Andrej Babiš ve svém tweetu odmítl a už o tom píše celý svět. V Moskvě se radují, že mají dalšího svého premiéra. Vůbec ti nejlepší ruští agenti sami netuší, že jsou ruskými agenty, což je případ Andreje Babiše. Andrej Babiš ve své populistické zbabělosti jedná v ruském zájmu, jakkoliv to není jeho cílem.

Kromě odmítnutí stávajícího návrhu drze vyzývá Komisi, aby přišla s jiným řešením. Čekat od Andreje Babiše, že přijde s konstruktivním protinávrhem, by asi bylo hodně naivní. Leč to neznamená, že by tomu tak u mezinárodních jednání nemělo být. Tento vzorec chování nás postaví do kouta mezinárodní politiky k Ficovi a Orbánovi, zbaví nás jakéhokoliv vlivu a vůbec nepomůže to množství selfíček se státníky, které si Babiš nafotí.

V zásadě máme dvě možnosti. Použít k financování podpory Ukrajiny zmrazená ruská aktiva tak, jak činí stávající návrh, nebo použít vlastní zdroje, kterých máme poskrovnu. Zeptal bych se Andreje Babiše, co je podle něj lepší varianta. Obávám se, že má svou vlastní.

Této variantě se říká česká ulička hanby. Spočívá v tom, že se budeme tvářit, že se nás válka na Ukrajině nijak netýká a doufat, že ostatní to zvládnou vyřešit bez nás. Bez našich peněz i našich záruk. Místo toho budeme pokrytecky volat po míru, což nic nestojí, pokud nemáte páteř.

Možná, že voliči Andreje Babiše a jeho koaličních partnerů budou spokojení. Povaze „čecháčkovství“ vlastně pozice černého pasažéra evropské bezpečnosti vyhovuje. Ta ostudná sázka nám však nemusí vyjít.

Je mi z toho smutno a stydno. Pořád jsme národem Kubiše, Gabčíka a tisíců dalších hrdinů, kteří při dějinných křižovatkách nestáli stranou a nestrkali hlavu do písku. Jsme Češi, nikdy se nevzdáme! Nezasloužíme si přece, abychom měli za premiéra tak nekompetentního zbabělce!

Článek vyšel 14.12. na Medium.cz

Autor: Martin Procházka | pátek 2.1.2026 21:21 | karma článku: 10,32 | přečteno: 79x

Martin Procházka

Začíná rozpočtová párty, inflační kocovina bude bolet

Nastupující premiér Babiš prohlásil, že chce udělat z Česka nejlepší místo k životu na Zemi. Porostou platy i důchody. V příštím roce opravdu Česko čeká ráj. Lidé budou cítit, že je lépe.

29.12.2025 v 16:15 | Karma: 17,90 | Přečteno: 368x | Diskuse | Ekonomika

Martin Procházka

Trump vrazil nůž Ukrajině do zad, ale Rusku to stačit nebude

Nový Trumpův mírový plán přišel jako blesk z nebes. Plán v podstatě kopíruje ruské požadavky, zrazuje a ponižuje Ukrajinu, a to v čase, kdy bojuje vícero klíčových bitev.

27.11.2025 v 20:35 | Karma: 15,81 | Přečteno: 352x | Diskuse | Politika

Martin Procházka

Krutost trhu není jeho selháním

Selhání trhu je při současných vysokých cenách nejčastěji nadužívaným pojmem, který ovšem nemá žádnou oporu v realitě. Energetické trhy fungují velmi dobře a přesně tak, jak mají.

18.9.2022 v 21:46 | Karma: 13,09 | Přečteno: 462x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Martin Procházka

ČEZ musí vydělávat a investovat

ČEZ může velmi dobře fungovat jako nástroj k zajištění strategických cílů energetické bezpečnosti, aniž by tím utrpěla jeho pozice efektivně řízené společnosti. Existují i snazší cesty k prosazení zájmů státu, ale žádná funkční.

4.7.2022 v 20:20 | Karma: 9,95 | Přečteno: 447x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Martin Procházka

Znásilňované na ulici stačí říct „Fandíme Ti“?

Díváme se na agresi totalitní mocnosti vůči demokratickému státu, vyjadřujeme mu podporu všemožnými způsoby, ale přímou pomoc odmítáme. Přitom víme, že přes všechnu statečnost se Ukrajina dlouhodobě neubrání.

3.3.2022 v 20:29 | Karma: 16,71 | Přečteno: 664x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Martin Procházka

  • Počet článků 343
  • Celková karma 14,67
  • Průměrná čtenost 1778x
Předseda regionální organizace TOP 09 Písecko
Místopředseda TOP 09 Jihočeský kraj
Člen Výkonného výboru TOP 09

Ekonom, finanční analytik a manažer
Rekreační farmář a lesník
Hrdý táta dvou malých holčiček
Pravicový, prozápadní, proevropský

 

