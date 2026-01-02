Jak zbabělý a nekompetentní dokáže být Andrej Babiš
Pomineme, že zrovna do té prázdné české státní kasy by měl Andrej Babiš vrátit několik miliard, které si odtamtud neoprávněně vzal. Garanci využíváme právě proto, aby nás pomoc Ukrajině nestála vlastní peníze. Jedná se o geniální mechanismus, který fakticky použije k financování Ukrajiny v následujících letech ruská aktiva, aniž by tato aktiva byla konfiskována.
Ruská aktiva zůstávají zmrazena a budou využita jako zástava pro půjčku Ukrajině. Ukrajina má půjčku splatit až poté, co dojde k zaplacení válečných reparací Ruskou federací po skončení konfliktu. Aktiva se tak mohou klidně po válce navrátit do ruských rukou, pokud Rusové vzniklé škody zaplatí jinou formou.
Aktivaci tohoto mechanismu se bránila zejména Belgie, kde je většina těchto aktiv alokována. Zmrazení aktiv bylo přitom platné po dobu 6 měsíců s prodlužováním na základě hlasování spolu s ostatními sankcemi. Pokud by náhle sankce padly a aktiva se rozmrazila, Belgie by se dostala do nepříjemné pozice. Vyřešeno to bylo tak, že ruská aktiva jsou nově zmrazena na dobu neurčitou.
Zároveň dají za půjčku druhou garanci i členské země EU jako pojistku, pokud by se Rusku snad náhodou podařilo aktiva vymoci před mezinárodními soudy. Jakkoliv je toto nepravděpodobné až nemožné, slouží to zejména Belgii, aby v průšvihu nezůstala sama.
A právě tuto sekundární garanci Andrej Babiš ve svém tweetu odmítl a už o tom píše celý svět. V Moskvě se radují, že mají dalšího svého premiéra. Vůbec ti nejlepší ruští agenti sami netuší, že jsou ruskými agenty, což je případ Andreje Babiše. Andrej Babiš ve své populistické zbabělosti jedná v ruském zájmu, jakkoliv to není jeho cílem.
Kromě odmítnutí stávajícího návrhu drze vyzývá Komisi, aby přišla s jiným řešením. Čekat od Andreje Babiše, že přijde s konstruktivním protinávrhem, by asi bylo hodně naivní. Leč to neznamená, že by tomu tak u mezinárodních jednání nemělo být. Tento vzorec chování nás postaví do kouta mezinárodní politiky k Ficovi a Orbánovi, zbaví nás jakéhokoliv vlivu a vůbec nepomůže to množství selfíček se státníky, které si Babiš nafotí.
V zásadě máme dvě možnosti. Použít k financování podpory Ukrajiny zmrazená ruská aktiva tak, jak činí stávající návrh, nebo použít vlastní zdroje, kterých máme poskrovnu. Zeptal bych se Andreje Babiše, co je podle něj lepší varianta. Obávám se, že má svou vlastní.
Této variantě se říká česká ulička hanby. Spočívá v tom, že se budeme tvářit, že se nás válka na Ukrajině nijak netýká a doufat, že ostatní to zvládnou vyřešit bez nás. Bez našich peněz i našich záruk. Místo toho budeme pokrytecky volat po míru, což nic nestojí, pokud nemáte páteř.
Možná, že voliči Andreje Babiše a jeho koaličních partnerů budou spokojení. Povaze „čecháčkovství“ vlastně pozice černého pasažéra evropské bezpečnosti vyhovuje. Ta ostudná sázka nám však nemusí vyjít.
Je mi z toho smutno a stydno. Pořád jsme národem Kubiše, Gabčíka a tisíců dalších hrdinů, kteří při dějinných křižovatkách nestáli stranou a nestrkali hlavu do písku. Jsme Češi, nikdy se nevzdáme! Nezasloužíme si přece, abychom měli za premiéra tak nekompetentního zbabělce!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Článek vyšel 14.12. na Medium.cz
Martin Procházka
