Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Váš telefon ví, jak vám je. Dřív než vy sami.

Možná poprvé v historii získáváme nástroj, který dokáže včas rozpoznat, že se s člověkem něco děje – ještě dříve, než si to naplno uvědomí on sám.

Psychické problémy mají jednu zvláštní vlastnost. Téměř nikdy nepřijdou ze dne na den.

Vyhoření nezačne jedno pondělí ráno. Deprese nevznikne během jediného víkendu. Úzkostné poruchy se neobjeví v jedné konkrétní minutě.

Nejdříve se mění drobnosti.

Člověk hůře spí. Ztrácí energii. Přestává se soustředit. Vytrácí se radost z aktivit, které měl rád. Začne být podrážděnější nebo naopak uzavřenější. Více času tráví pasivní konzumací obsahu. Méně komunikuje s okolím.

Jednotlivě jsou tyto změny téměř neviditelné.

Dohromady však vytvářejí obraz.

A právě tento obraz začínají moderní technologie zachycovat.

Vědci pro něj mají označení digitální fenotypování. Každé odemknutí telefonu, každý krok zaznamenaný hodinkami, každá změna spánkového režimu nebo způsobu používání digitálních zařízení vytváří stopu. Sama o sobě nic neznamená. V souhrnu však může vypovídat o tom, jak se člověku skutečně daří.

Naše psychika se totiž neprojevuje pouze tím, co říkáme. Projevuje se tím, jak žijeme.

A zde naráží současná psychiatrie na svůj přirozený limit.

Lékař se musí spoléhat na to, co si pacient pamatuje a co je schopen popsat. Jenže lidská paměť je nepřesná. Náladu zpětně přepisujeme. Nepamatujeme si vlastní vzorce chování. Často si ani nevšimneme, jak výrazně jsme se během několika měsíců změnili.

Telefon si toho všimnout může.

Ne proto, že by byl inteligentnější než člověk.

Protože pozoruje tisíce detailů, které lidský mozek není schopen dlouhodobě sledovat.

Možná právě proto představuje umělá inteligence jednu z největších příležitostí pro oblast duševního zdraví.

Poprvé nevzniká systém, který čeká na diagnózu. Vzniká systém, který může rozpoznat riziko dříve, než diagnóza vůbec vznikne.

Nejde o nahrazení psychologů ani psychiatrů.

Jde o vytvoření citlivého systému včasného varování.

Podobně jako moderní medicína dokáže zachytit zvýšené riziko infarktu nebo rakoviny dříve, než se objeví první vážné příznaky, může jednou digitální fenotypování upozorňovat na vznikající vyhoření, depresi nebo úzkostné poruchy.

Skutečná revoluce nespočívá v tom, že stroje budou léčit lidi.

Spočívá v tom, že nám pomohou rozpoznat problém v okamžiku, kdy je ještě malý.

Většina lidí nevyhledá pomoc příliš brzy.

Naopak.

Pomoc hledáme až ve chvíli, kdy jsme dlouhé měsíce ignorovali signály vlastního těla a mysli.

Co když ale budeme mít poprvé v historii nástroj, který tyto signály uvidí za nás?

Co když technologie, které dnes považujeme za zdroj rozptýlení, dokážou jednou fungovat jako největší preventivní program duševního zdraví, jaký kdy lidstvo vytvořilo?

Pokud se to podaří, nebude největším přínosem umělé inteligence rychlejší vyhledávání informací ani automatizace kancelářské práce.

Může jím být něco mnohem cennějšího.

Schopnost zachytit lidské utrpení dříve, než přeroste v nemoc.

Zdroje:

Základní práce o digitálním fenotypování

ONNELA, Jukka-Pekka a John RAUCH. Digital phenotyping. Neuropsychopharmacology. 2016, roč. 41, č. 7, s. 1691–1696. ISSN 0893-133X. DOI: 10.1038/npp.2016.7.

Digitální fenotypování v psychiatrii

TOROUS, John, Jukka-Pekka ONNELA a Matcheri KESHAVAN. New dimensions and new tools to realize the potential of RDoC: digital phenotyping via smartphones and connected devices. Translational Psychiatry. 2017, roč. 7, č. 3, e1053. ISSN 2158-3188. DOI: 10.1038/tp.2017.25.

Predikce relapsu pomocí digitálních dat

BARNETT, Ian, Matthew TOROUS, Patrick STURMINGER aj. Relapse prediction in schizophrenia through digital phenotyping: a pilot study. Neuropsychopharmacology. 2018, roč. 43, č. 8, s. 1660–1666. ISSN 0893-133X. DOI: 10.1038/s41386-018-0030-z.

Přehled využití digitálního fenotypování pro duševní zdraví

JACOBSON, Nicholas C., Jukka-Pekka ONNELA a John TOROUS. Digital phenotyping and the future of psychiatry. Current Psychiatry Reports. 2020, roč. 22, č. 12, čl. 81. ISSN 1523-3812. DOI: 10.1007/s11920-020-01192-7.

Systematický přehled digitálního fenotypování

DE ANGEL, Valeria, Gloria LEIGH, Aislinn KAMINSKY aj. Digital phenotyping in mental health: a systematic review. The Lancet Digital Health. 2022, roč. 4, č. 8, s. e558–e570. ISSN 2589-7500. DOI: 10.1016/S2589-7500(22)00114-5.

Chytré telefony a deprese

SAEB, Sohrab, Mi Zhang, Christopher J. KARR aj. Mobile phone sensor correlates of depressive symptom severity in daily-life behavior: an exploratory study. Journal of Medical Internet Research. 2015, roč. 17, č. 7, e175. ISSN 1438-8871. DOI: 10.2196/jmir.4273.

Sociální izolace, pohyb a psychické zdraví

WANG, Rui, Fanglin CHEN, Zhenyu CHEN aj. StudentLife: assessing mental health, academic performance and behavioral trends of college students using smartphones. In: Proceedings of the ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing. New York: ACM, 2014, s. 3–14. DOI: 10.1145/2632048.2632054.

Autor: Martin Pletnicki | středa 3.6.2026 9:17 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Martin Pletnicki

Jak se z poruchy soustředění může stát výhoda digitálního věku

ADHD jako evoluční výhoda pro svět, který se mění rychleji než kdykoliv předtím? V době informačního přetlaku a neustálých změn mohou být některé jeho projevy překvapivě cennou předností.

1.6.2026 v 16:36 | Karma: 0 | Přečteno: 10x | Diskuse | Věda
Další články autora

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.
1. června 2026  9:56

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou
27. května 2026  15:30

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...

Kompletní průvodce MS ve fotbale 2026: formát, skupiny, program, kde sledovat

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.
3. června 2026  11:08

Mistrovství světa ve fotbale 2026 startuje už 11. června. Kdy se hraje, jaký je program, kde...

Naftě v novoměstské nemocnici odzvonilo. Pacientům rozváží jídlo elektrovůz

Z bezmála 20 let starého, naftou poháněného rozvážkové auta přešli v...
3. června 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Areál nemocnice v Novém Městě na Moravě křižuje nyní nový elektrický automobil. Nákladní vozidlo za...

Video jako varování. Kurýra na koloběžce srazilo auto na místě pro přecházení

Jízda v místě pro přecházení se koloběžkáři vymstila, srazilo ho auto.
3. června 2026  11:02

Městská policie v Plzni zveřejnila drsné video zachycující střet osobního auta s kurýrem na...

Spolujezdkyně nepřežila úterní havárii motocyklu na Rakovnicku

ilustrační snímek
3. června 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Při havárii motocyklu u Rudy na Rakovnicku zemřela v úterý spolujezdkyně. Řidiče s těžkým zraněním...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Pletnicki

  • Počet článků 2
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 24x
Píšu o mozku, kvantové biologii a biofyzice — ale srozumitelně. Zajímá mě proč jsme takoví, jací jsme, a co o nás věda zatím neví. Vychází 1–2× týdně.
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.