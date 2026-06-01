Jak se z poruchy soustředění může stát výhoda digitálního věku
Pokud vám někdy někdo řekl, že jste nepozorní, roztěkaní nebo že u ničeho nevydržíte, pravděpodobně dobře znáte pocit, že do moderního systému tak úplně nezapadáte.
Od dětství jsme vedeni k představě, že správná cesta k úspěchu je lineární: sedět v klidu, dlouhodobě se soustředit na jednu věc, vybrat si jeden obor a v něm vytrvat desítky let.
Kdo to nedokáže, často působí jako problémový nebo nespolehlivý.Jenže lidský mozek se nevyvíjel pro prostředí školních lavic ani korporátních kanceláří.
A právě proto dnes dochází k zajímavému obratu. S nástupem pokročilé umělé inteligence se některé vlastnosti spojované s ADHD nebo „poruchou soustředění“ začínají v digitálním prostředí měnit z nevýhody na potenciální výhodu.
To, co bylo dříve vnímáno jako chaos, může být v době rychlých změn zdrojem adaptability, kreativity a schopnosti propojovat informace napříč obory.
Mozek lovce v lineárním světě
Mnoho psychologů i evolučních teoretiků dlouhodobě upozorňuje na to, že lidská pozornost nebyla historicky stavěná na monotónní opakování. Mozek člověka s ADHD často funguje spíše jako „skenovací systém“. Rychle reaguje na nové podněty, vyhledává novost a neustále mapuje okolí.
V pravěkém prostředí mohly být právě tyto vlastnosti výhodou.
Člověk, který rychle zaznamenal změnu v prostředí, dokázal riskovat, improvizovat a hledat nové cesty, mohl být pro skupinu velmi cenný.
Moderní společnost ale začala preferovat jiný typ fungování: dlouhodobou disciplínu, stabilitu, opakování a výkon v pevně nastavených strukturách.
A právě tady mnoho lidí s ADHD naráží.
Často nejde o nedostatek inteligence nebo motivace. Problém bývá v tzv. exekutivních funkcích — tedy schopnosti organizovat kroky, plánovat, prioritizovat nebo dokončovat úkoly, které nejsou okamžitě stimulující.
Mnoho lidí tak má silné nápady, energii i kreativitu, ale zastaví je samotný začátek procesu: rešerše, organizace, administrativa nebo dlouhé monotónní kroky mezi myšlenkou a realizací.
A právě zde začíná být AI mimořádně zajímavým nástrojem.
AI jako externí organizátor myšlení
Umělá inteligence dokáže převzít velkou část mechanické a organizační práce, která bývá pro neklidný mozek vyčerpávající.
Místo hodin strávených hledáním zdrojů a organizováním informací dnes můžete během několika minut získat shrnutí tématu, strukturu projektu, první návrh textu nebo rychlou zpětnou vazbu k vlastním myšlenkám.
AI tím funguje trochu jako „externí prefrontální kůra“ — tedy pomocník pro plánování, strukturu a organizaci. Ještě důležitější ale je, že dokáže držet krok s asociativním způsobem přemýšlení. Tradiční vzdělávání často vyžaduje postup krok za krokem. AI naopak umožňuje přeskakovat mezi tématy, klást doplňující otázky a okamžitě propojovat různé oblasti. Můžete během chvíle přejít od biomechaniky sprintu k neurovědě, od psychologie k designu nebo od filozofie vědomí k podnikání.
Pro člověka s přirozeně asociativním myšlením je to extrémně stimulující prostředí.
Vzestup multiodborníků
Dlouhou dobu společnost oceňovala především úzkou specializaci.
Jenže v době, kdy se technologie i pracovní trh mění téměř každým rokem, začíná být stále cennější jiná schopnost: rychle se učit, kombinovat znalosti a vidět souvislosti mezi různými obory.
Právě zde mohou mít lidé s ADHD určitou výhodu.
Schopnost hyperfokusu — tedy intenzivního ponoření do tématu, které člověka skutečně zajímá — může v kombinaci s AI vést k velmi rychlému osvojování znalostí. Pokud se tato energie správně nasměruje, může z člověka vyrůst moderní „polymath“: někdo, kdo propojuje více disciplín a vytváří nové pohledy.
AI zároveň snižuje bariéru vstupu k informacím. Už nejde tolik o to, kdo vydrží nejdéle sedět nad jedním úkolem, ale stále více o to kdo umí klást kvalitní otázky, propojit informace, a rychle se adaptovat.
Jak AI využít prakticky
Pokud máte pocit, že váš mozek funguje spíš nelineárně, může být užitečnější přestat bojovat sami proti sobě a místo toho využít nástroje, které vaše fungování doplní.
1. Delegujte mechanickou práci
Používejte AI na osnovy, organizaci poznámek, první návrhy nebo shrnutí dlouhých textů. Neznamená to rezignaci na vlastní myšlení — spíš odstranění zbytečného tření. Zaznamenávejte si poznámky, nechte AI ať je vyhodnotí v čase.
2. Pracujte s momentálním zájmem
Když vás nějaké téma opravdu chytne, jděte do hloubky okamžitě. Hyperfokus je silný nástroj, pokud se využije vědomě.
3. Nepřestaňte tvořit v realitě
Tohle je největší riziko digitálního věku. Je snadné získat pocit kompetence jen tím, že konzumujeme informace. AI by ale měla být urychlovačem akce, ne náhradou skutečné zkušenosti.Učení musí pokračovat v praxi — ve sportu, práci, podnikání, vztazích nebo tvorbě.
Nová definice talentu
Žijeme v době, kdy se pravidla práce i vzdělávání rychle mění. Rutinní a mechanické činnosti budou stále více automatizované. Naopak poroste hodnota lidské adaptability, kreativity, zvědavosti a schopnosti kombinovat různé perspektivy.A právě lidé, kteří dříve působili jako „roztěkaní“, mohou v takovém prostředí začít překvapivě prosperovat.
Možná není potřeba svůj mozek neustále opravovat. Možná je důležitější pochopit, v jakém prostředí dokáže fungovat nejlépe — a naučit se používat nástroje, které jeho silné stránky zesílí.
Digitální věk totiž možná poprvé nezačíná zvýhodňovat jen disciplínu a poslušnost, ale také zvědavost, rychlé myšlení a schopnost objevovat nové souvislosti.
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Martin Pletnicki
Váš telefon ví, jak vám je. Dřív než vy sami.
Možná poprvé v historii získáváme nástroj, který dokáže včas rozpoznat, že se s člověkem něco děje – ještě dříve, než si to naplno uvědomí on sám.
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