Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak se z poruchy soustředění může stát výhoda digitálního věku

ADHD jako evoluční výhoda pro svět, který se mění rychleji než kdykoliv předtím? V době informačního přetlaku a neustálých změn mohou být některé jeho projevy překvapivě cennou předností.

Pokud vám někdy někdo řekl, že jste nepozorní, roztěkaní nebo že u ničeho nevydržíte, pravděpodobně dobře znáte pocit, že do moderního systému tak úplně nezapadáte.

Od dětství jsme vedeni k představě, že správná cesta k úspěchu je lineární: sedět v klidu, dlouhodobě se soustředit na jednu věc, vybrat si jeden obor a v něm vytrvat desítky let.

Kdo to nedokáže, často působí jako problémový nebo nespolehlivý.Jenže lidský mozek se nevyvíjel pro prostředí školních lavic ani korporátních kanceláří.

A právě proto dnes dochází k zajímavému obratu. S nástupem pokročilé umělé inteligence se některé vlastnosti spojované s ADHD nebo „poruchou soustředění“ začínají v digitálním prostředí měnit z nevýhody na potenciální výhodu.

To, co bylo dříve vnímáno jako chaos, může být v době rychlých změn zdrojem adaptability, kreativity a schopnosti propojovat informace napříč obory.

Mozek lovce v lineárním světě

Mnoho psychologů i evolučních teoretiků dlouhodobě upozorňuje na to, že lidská pozornost nebyla historicky stavěná na monotónní opakování. Mozek člověka s ADHD často funguje spíše jako „skenovací systém“. Rychle reaguje na nové podněty, vyhledává novost a neustále mapuje okolí.

V pravěkém prostředí mohly být právě tyto vlastnosti výhodou.

Člověk, který rychle zaznamenal změnu v prostředí, dokázal riskovat, improvizovat a hledat nové cesty, mohl být pro skupinu velmi cenný.

Moderní společnost ale začala preferovat jiný typ fungování: dlouhodobou disciplínu, stabilitu, opakování a výkon v pevně nastavených strukturách.

A právě tady mnoho lidí s ADHD naráží.

Často nejde o nedostatek inteligence nebo motivace. Problém bývá v tzv. exekutivních funkcích — tedy schopnosti organizovat kroky, plánovat, prioritizovat nebo dokončovat úkoly, které nejsou okamžitě stimulující.

Mnoho lidí tak má silné nápady, energii i kreativitu, ale zastaví je samotný začátek procesu: rešerše, organizace, administrativa nebo dlouhé monotónní kroky mezi myšlenkou a realizací.

A právě zde začíná být AI mimořádně zajímavým nástrojem.

AI jako externí organizátor myšlení

Umělá inteligence dokáže převzít velkou část mechanické a organizační práce, která bývá pro neklidný mozek vyčerpávající.

Místo hodin strávených hledáním zdrojů a organizováním informací dnes můžete během několika minut získat shrnutí tématu, strukturu projektu, první návrh textu nebo rychlou zpětnou vazbu k vlastním myšlenkám.

AI tím funguje trochu jako „externí prefrontální kůra“ — tedy pomocník pro plánování, strukturu a organizaci. Ještě důležitější ale je, že dokáže držet krok s asociativním způsobem přemýšlení. Tradiční vzdělávání často vyžaduje postup krok za krokem. AI naopak umožňuje přeskakovat mezi tématy, klást doplňující otázky a okamžitě propojovat různé oblasti. Můžete během chvíle přejít od biomechaniky sprintu k neurovědě, od psychologie k designu nebo od filozofie vědomí k podnikání.

Pro člověka s přirozeně asociativním myšlením je to extrémně stimulující prostředí.

Vzestup multiodborníků

Dlouhou dobu společnost oceňovala především úzkou specializaci.

Jenže v době, kdy se technologie i pracovní trh mění téměř každým rokem, začíná být stále cennější jiná schopnost: rychle se učit, kombinovat znalosti a vidět souvislosti mezi různými obory.

Právě zde mohou mít lidé s ADHD určitou výhodu.

Schopnost hyperfokusu — tedy intenzivního ponoření do tématu, které člověka skutečně zajímá — může v kombinaci s AI vést k velmi rychlému osvojování znalostí. Pokud se tato energie správně nasměruje, může z člověka vyrůst moderní „polymath“: někdo, kdo propojuje více disciplín a vytváří nové pohledy.

AI zároveň snižuje bariéru vstupu k informacím. Už nejde tolik o to, kdo vydrží nejdéle sedět nad jedním úkolem, ale stále více o to kdo umí klást kvalitní otázky, propojit informace, a rychle se adaptovat.

Jak AI využít prakticky

Pokud máte pocit, že váš mozek funguje spíš nelineárně, může být užitečnější přestat bojovat sami proti sobě a místo toho využít nástroje, které vaše fungování doplní.

1. Delegujte mechanickou práci

Používejte AI na osnovy, organizaci poznámek, první návrhy nebo shrnutí dlouhých textů. Neznamená to rezignaci na vlastní myšlení — spíš odstranění zbytečného tření. Zaznamenávejte si poznámky, nechte AI ať je vyhodnotí v čase.

2. Pracujte s momentálním zájmem

Když vás nějaké téma opravdu chytne, jděte do hloubky okamžitě. Hyperfokus je silný nástroj, pokud se využije vědomě.

3. Nepřestaňte tvořit v realitě

Tohle je největší riziko digitálního věku. Je snadné získat pocit kompetence jen tím, že konzumujeme informace. AI by ale měla být urychlovačem akce, ne náhradou skutečné zkušenosti.Učení musí pokračovat v praxi — ve sportu, práci, podnikání, vztazích nebo tvorbě.

Nová definice talentu

Žijeme v době, kdy se pravidla práce i vzdělávání rychle mění. Rutinní a mechanické činnosti budou stále více automatizované. Naopak poroste hodnota lidské adaptability, kreativity, zvědavosti a schopnosti kombinovat různé perspektivy.A právě lidé, kteří dříve působili jako „roztěkaní“, mohou v takovém prostředí začít překvapivě prosperovat.

Možná není potřeba svůj mozek neustále opravovat. Možná je důležitější pochopit, v jakém prostředí dokáže fungovat nejlépe — a naučit se používat nástroje, které jeho silné stránky zesílí.

Digitální věk totiž možná poprvé nezačíná zvýhodňovat jen disciplínu a poslušnost, ale také zvědavost, rychlé myšlení a schopnost objevovat nové souvislosti.

zdroje:

1. RAFAEL, Rivqa B.; JIA, Hongwei; ROUEL, Melissa; WOOTTON, Bethany M.; MITCHISON, Deborah. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)-Related Strengths in Adults: A Scoping Review. Journal of Attention Disorders. 2026. DOI: 10.1177/10870547261425737.

2. SCHOFIELD, Fin J.; WILKIE, Sarah; NIELSEN, Emily E.; BRIGDEN, Amberly; JONES, Matt W.; ISOTALUS, Hanna K. Digital health technologies for adults with ADHD: a scoping review. Frontiers in Digital Health. 2026. DOI: 10.3389/fdgth.2026.1746732.

3. MANGALMURTI, Aman; KISTLER, William D.; QUARRIE, Barrington; SHARP, Wendy; PERSKY, Susan; SHAW, Philip. Using virtual reality to define the mechanisms linking symptoms with cognitive deficits in attention deficit hyperactivity disorder. Scientific Reports. 2020, roč. 10, čl. 529. DOI: 10.1038/s41598-019-56936-4.

4. FERNÁNDEZ-MARTÍN, Pilar; RODRÍGUEZ-HERRERA, Rocío aj. Data-driven profiles of attention-deficit/hyperactivity disorder using objective and ecological measures of attention, distractibility, and hyperactivity. European Child & Adolescent Psychiatry. 2024, roč. 33, s. 1451–1463. DOI: 10.1007/s00787-023-02250-4.

5. MEDINA, Rafael; BOUHABEN, Jaime; DE RAMÓN, Ignacio aj. Electrophysiological Brain Changes Associated With Cognitive Improvement in a Pediatric Attention Deficit Hyperactivity Disorder Digital Artificial Intelligence-Driven Intervention: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research. 2021, roč. 23, č. 11. DOI: 10.2196/25466.

Autor: Martin Pletnicki | pondělí 1.6.2026 16:36 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Martin Pletnicki

Váš telefon ví, jak vám je. Dřív než vy sami.

Možná poprvé v historii získáváme nástroj, který dokáže včas rozpoznat, že se s člověkem něco děje – ještě dříve, než si to naplno uvědomí on sám.

3.6.2026 v 9:17 | Karma: 0 | Přečteno: 36x | Diskuse | Věda
Další články autora

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.
1. června 2026  9:56

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou
27. května 2026  15:30

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...

Kompletní průvodce MS ve fotbale 2026: formát, skupiny, program, kde sledovat

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.
3. června 2026  11:08

Mistrovství světa ve fotbale 2026 startuje už 11. června. Kdy se hraje, jaký je program, kde...

Naftě v novoměstské nemocnici odzvonilo. Pacientům rozváží jídlo elektrovůz

Z bezmála 20 let starého, naftou poháněného rozvážkové auta přešli v...
3. června 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Areál nemocnice v Novém Městě na Moravě křižuje nyní nový elektrický automobil. Nákladní vozidlo za...

Video jako varování. Kurýra na koloběžce srazilo auto na místě pro přecházení

Jízda v místě pro přecházení se koloběžkáři vymstila, srazilo ho auto.
3. června 2026  11:02

Městská policie v Plzni zveřejnila drsné video zachycující střet osobního auta s kurýrem na...

Spolujezdkyně nepřežila úterní havárii motocyklu na Rakovnicku

ilustrační snímek
3. června 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Při havárii motocyklu u Rudy na Rakovnicku zemřela v úterý spolujezdkyně. Řidiče s těžkým zraněním...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Pletnicki

  • Počet článků 2
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 24x
Píšu o mozku, kvantové biologii a biofyzice — ale srozumitelně. Zajímá mě proč jsme takoví, jací jsme, a co o nás věda zatím neví. Vychází 1–2× týdně.
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.