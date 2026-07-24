AI usedla za knipl F-16
Skrývá se v tom, jak byla do letounu začleněna.
Šestnáctého července 2026 oznámily DARPA a americké letectvo první let autonomně řízeného F-16 v programu VENOM nad základnou Eglin na Floridě. Titulky se okamžitě chytily té efektní části – „AI pilotuje stíhačku.“
Jenže to podstatné je jinde. A je to skoro nudně střízlivé: jeden přepínač v kokpitu.
Co se stalo – a co ne
Letoun patří do skupiny F-16 přestavěných na autonomní testovací platformy v programu VENOM (Viper Experimentation and Next-generation Operations Model), společném projektu amerického letectva a DARPA navazujícím na program ACE (Air Combat Evolution).
Ano, AI řídila let.
Ne, nešlo o autonomní vzdušný souboj bez člověka. Pilot seděl v kokpitu a průběh letu kontroloval.
To je důležité rozlišovat, protože se tyto dvě věci často směšují.
Že umělá inteligence dokáže autonomně řídit letoun i během leteckého souboje, ukázal už dříve experimentální X-62A VISTA, speciálně upravený testovací stroj. V letech 2023–2024 předvedl, že AI zvládne manévrový boj proti lidskému pilotovi.
VENOM řeší jiný problém.
Neptá se, jestli AI umí létat. Ptá se, jak ji dostat do stovek běžných letadel, která americké letectvo už vlastní.
DARPA proto zvolila odlišnou cestu. Místo stavby unikátního experimentálního stroje automatizovala standardní F-16, aniž musela měnit jeho základní letový software. Jinými slovy: nejde o další technologickou demonstraci, ale o hledání způsobu, jak autonomii rozšířit do existující flotily.
Rozdíl oproti programu VISTA lze shrnout jednoduše:
VISTA dokázala, že AI umí létat a bojovat. VENOM ukazuje, že tuto schopnost půjde rozmnožit ve velkém.
Skutečným milníkem tedy není, že AI zvládne pilotovat stíhačku. Skutečným milníkem je, že ji lze integrovat do běžných bojových letounů v měřítku celé flotily.
Ten vypínač
A právě tady se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu.
Součástí přestavby je tzv. VENOM Autonomy Kit – rozhraní, které umožňuje jediným přepnutím převést řízení mezi pilotem a autonomním agentem.
Pilot zůstává „on the loop“. Nesedí mimo rozhodování. Sleduje průběh letu, kontroluje systém a kdykoli může řízení okamžitě převzít zpět.
Ten přepínač není technický detail.
Je to fyzické vyjádření celé filozofie programu.
AI dostává stále větší pravomoci, ale poslední slovo má zůstat člověku – a možnost zasáhnout musí být okamžitá.
Přepínač není jen bezpečnostní pojistka. Je symbolem toho, že armáda zatím není připravena svěřit rozhodování autonomnímu systému bez možnosti okamžitého lidského zásahu.
Přiznejme si, co nevíme
A právě tady přichází část, kterou většina titulků vynechává.
Brigádní generál James „Fangs“ Valpiani z DARPA neprezentoval projekt jako hotovou revoluci.
Naopak otevřeně přiznal:
„…zůstává mnoho těžkých otázek ohledně výkonu a důvěryhodnosti bojové AI v extrémní mlze a tření moderní války.“
To je pozoruhodně upřímné vyjádření od člověka, který program vede.
Nejde už o to, zda AI dokáže řídit letadlo. To dnes umíme.
Otázkou je, zda jí lze důvěřovat ve chvíli, kdy jsou informace neúplné, senzory se rozcházejí, protivník klame a každé rozhodnutí může znamenat život nebo smrt.
Na to zatím nikdo odpověď nemá.
Právě proto vzniká navazující program AIR (Artificial Intelligence Reinforcements). Flotila VENOM se stane létající laboratoří, ve které budou různí autonomní agenti testováni v reálném letu, postupně ve více letounech a později i při spolupráci s budoucími bezpilotními bojovými letouny Collaborative Combat Aircraft (CCA).
Schopnost tedy máme.
Důvěru teprve budujeme.
Proč na tom záleží víc, než se zdá
Veřejnost dnes řeší hlavně to, jestli AI napíše e-mail, vytvoří obrázek nebo odpoví na otázku.
V programu VENOM se řeší úplně stejný problém – jen při rychlosti přes tisíc kilometrů za hodinu a se zbraněmi pod křídly.
A odpověď, kterou dnes máme, není ani „ano“, ani „ne“.
Je to přepínač.
Přiznání, že plnou důvěru v autonomní rozhodování ještě nemáme, zhmotněné do jediné páčky, kterou může člověk kdykoli AI přebít.
Co zbyde z této kontroly, až nebude jeden pilot sledovat jeden letoun, ale deset či dvacet autonomních strojů najednou?
Kdo ponese odpovědnost ve chvíli, kdy rozhodnutí udělá agent, kterému člověk pouze dohlíží?
A je dnešní přepínač skutečnou kontrolou – nebo spíš přechodným rituálem, který nás uklidňuje, než si na autonomii zcela zvykneme?
Historie vojenských technologií ukazuje, že to, co dnes vzniká jako experiment, se často během několika let stane standardní součástí výzbroje.
Proto není nejdůležitější otázkou, jestli AI umí pilotovat stíhačku.
Tou skutečně důležitou otázkou je, jak dlouho ještě bude člověk tím, kdo rozhoduje.
Zdroje
DARPA. DARPA, U.S. Air Force fly AI-controlled F-16. 16. 7. 2026 (primární zdroj). Dostupné z: https://www.darpa.mil/news/2026/darpa-us-air-force-fly-ai-controlled-f-16
Air & Space Forces Magazine. VENOM F-16s Getting Closer to First Flight. 2026. Dostupné z: https://www.airandspaceforces.com/air-force-f-16-venom-cca-eglin/
Military Times. US Air Force begins piloted flights, autonomy tests for modified F-16s. 20. 7. 2026. Dostupné z: https://www.militarytimes.com/industry/techwatch/2026/07/20/air-force-begins-piloted-flights-autonomy-tests-for-modified-f-16s/
DARPA. ACE Program Achieves World First for AI in Aerospace (X-62A VISTA – pro srovnání s VISTA). 2024. Dostupné z: https://www.darpa.mil/news/2024/ace-ai-aerospace
DARPA. ACE – Air Combat Evolution (kontext programu). Dostupné z: https://www.darpa.mil/about/innovation-timeline/ace
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