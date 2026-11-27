XVII. Teď jste… investice
Nice 19. července
Bylo po deváté večer, když Aloisovi zaklepali na dveře pokoje, který mu dočasně přidělili. Ne hotel. Ne cela. Něco mezi. Chodba voněla cizím mýdlem a starým dřevem.
Dveře se otevřely a Martin vešel, jako by se vracel z obchodu. Sako v ruce, rukávy vyhrnuté. Vypadal unaveněji než ve středu — a to bylo pro Aloise lepší znamení než úsměv.
„Máte chvíli?“ zeptal se česky.
Alois neodpověděl hned. Jen ustoupil, aby mu udělal místo.
Posadil se ke stolu, položil na něj tenké desky a chvíli je nechal zavřené.
„Sedněte si. Vodu?“ zeptal se.
„Ne,“ řekl Alois.
Martin si nalil sám. Napil se. Pak se na Aloise podíval tak, jak se dívají lidi, kteří už mají ověřeno a teď jen skládají věci do šanonu.
„To, co jste mi řekl o pátku…“ začal.
Alois ani nemrkl.
Martin se krátce ušklíbl — nebylo to pobavení, spíš uznání přesnosti.
„…nebyla pohádka.“
Alois zůstal rovný. Jen mu ztuhla čelist.
„Takže jste se prošli po lese,“ řekl.
Martin se pousmál. „Řekněme, že někdo měl hezký víkend. Prý jim to spolu slušelo.“
Krátká pauza. Martin se opřel lokty o stůl.
„Zítra odjíždíte do Paříže,“ řekl věcně, bez okolků. „Vy i vaše žena.“
„Kdy?“ zeptal se Alois.
„Ráno,“ řekl Martin. „Odděleně.“
Alois přikývl. Neptal se proč. To už byla otázka jen pro hlupáky.
Martin otevřel desky. Nejdřív vytáhl jednu jedinou černobílou fotografii. Položil ji před Aloise lícem dolů. Chvíli ji tam nechal, jako zkoušku trpělivosti.
Pak ji otočil. Na fotce byl muž — obyčejný obličej, obyčejné oblečení.
„Znáte ho?“ zeptal se Martin.
Alois se na fotku nedíval dlouho. Nehrál. Nemusel. Když něco neznal, bylo lepší to říct hned.
„V životě jsem ho neviděl,“ řekl.
Martin přikývl, jako by odpověď čekal.
„To je možný,“ řekl klidně. „Ale vaše Nataša a ten její kluk ano.“
Alois zvedl oči.
Martin zvedl fotku a chvilku ji prohlížel.
„Dala nám ji SISDE,“ pokračoval. „Když jsme se na ně dotazovali v Itálii. Tenhle člověk byl nasazený v táboře v Udine. Od StB.“
Alois mlčel.
„Pavel s Natašou jim ho…“ Martin se na vteřinu odmlčel, jako by hledal slovo, které neprozradí metodu. „…řekněme usvědčili.“
Alois se lehce pousmál. Poprvé za celý večer. Krátce. Bez radosti.
„Moje dcera vždycky byla chytrá,“ řekl tiše.
„Jo, říkali, že je to šikovná holka.“ Martin vrátil fotografii do desek a usmál se. Chvíli bylo ticho.
Pak vytáhl dvě další fotografie. Ty položil na stůl už lícem nahoru.
Pavel a Nataša. Unavení. Ale živí.
Alois se na ně díval bez mrknutí. V hrudi se mu něco pohnulo, ale navenek zůstal stejný. Důstojník, který se nesesype před cizím člověkem.
Martin nechal Aloise dívat se o pár vteřin déle, než bylo nutné. To byla jeho jediná forma „lidskosti“.
„Když jsem se na ně SISDE ptal,“ řekl potom, „okamžitě věděli, o koho jde.“
Alois fotky nepustil očima.
„A chválili je,“ dodal Martin.
Krátká pauza.
„Prý jsou zrozený pro tajný služby,“ řekl. A pak suše: „Nebo pro divadlo. Je to často totéž.“
Alois pomalu položil prsty na okraj fotky, jako by si potvrzoval, že je skutečná.
„Kde jsou?“ zeptal se.
Martin se na něj podíval — ne tvrdě, ne měkce. Prostě služebně.
„Neřeknu vám adresu,“ řekl. „Ne tady. A ne dnes.“
Alois přikývl. „Tak aspoň město.“
Martin zavrtěl hlavou.
„Řeknu vám to takhle,“ řekl klidně. „Jsou ve Francii.“
Alois zvedl oči. „Živí?“
Martin vydržel jeho pohled.
„Ano,“ řekl.
„Mluvili jste s nima?“
Další zavrtění hlavy.
Chvíli bylo ticho. Z chodby bylo slyšet vzdálené kroky a smích někoho, kdo vůbec netušil, co se tady řeší.
Martin sklidil fotky zpátky do desek. Ne proto, že by Aloisovi nevěřil. Protože pravidla jsou pravidla.
„V Paříži budeme pokračovat,“ řekl. „Tam se to celé přerovná. Vy dostanete střechu. Vaše žena taky. A vy budete mluvit.“
Alois se lehce pousmál.
„Každý máme něco,“ pokračoval Martin. „A dneska se zdá, že to funguje.“
Vstal. Vzal sako.
U dveří se ještě otočil.
„Zítra ráno buďte připravený,“ řekl. „Žádný dramata. Žádný pokusy o domluvu. Pojedete tak, jak vám řekneme.“
Alois přikývl.
„Já už jsem pochopil,“ řekl tiše. „Že teď jsem host.“
Martin se pousmál.
„Ne,“ řekl. „Teď jste… investice.“
A zavřel za sebou.
Neděle – cesta do Paříže
Město se probouzelo. Ulice byly ještě vlhké po ranním kropení, lidi s bagetami pod paží, skútry, které řvaly jako naštvané vosy. Alois na chvíli zahlédl moře mezi domy a napadlo ho, že tohle je možná jediný obraz, který mu z Nice zůstane.
Před pár minutami ho naložili do staršího Peugeotu 504. A jako u všech služebních aut ve Francii interiér páchl cigaretovým kouřem. Alois to nesnášel. Ale dnes ocenil i to, že řidič nekouří.
Zatáčka. Další křižovatka. Cedule.
AÉROPORT.
Alois se ani nepohnul, jen mu v krku přeskočilo. Jako by do něj někdo strčil loktem. Podíval se na agentovu šíji. Víc než na silnici.
„Kam jedem?“ zeptal se klidně.
Agent se na něj ani neotočil. „Do Paříže.“
„To vím,“ řekl Alois. „Myslím tím jak.“
„Nejrychlejší cestou.“
Alois se opřel víc do sedadla. V duchu si řekl, že se nebude hádat dřív, než bude mít jistotu. Možná vlak. Možná jen vyzvednou někoho. Možná…
Auto sjelo do podzemních garáží a zastavilo v místě, kde se nesmrdělo benzínem jako všude jinde. Všechno bylo čistší. Letištní čistota.
Agent vypnul motor. Vystoupil, obešel auto a otevřel Aloisovi dveře.
„Vystupte.“
Alois vystoupil a hned ucítil v nose ten zvláštní pach: káva, kov, klimatizace. Všechno bez života.
„Ne,“ řekl Alois.
Agent se ani nepodivil. Jen přikývl, jako by to měl v poznámkách.
„Máte strach z létání?“ řekl prostě.
„Nemám strach,“ odsekl Alois. „Já nelítám. Nikdy. To je rozdíl.“
Agent ho vedl chodbou.
„Poslouchejte,“ řekl tichým hlasem. „Vlak trvá sedm, osm hodin. Auto ještě víc. A my nemáme čas.“
„To je váš problém,“ řekl Alois.
Agent se zastavil u dveří, za kterými už bylo slyšet hlášení z reproduktorů.
„Můžeme to udělat takhle,“ řekl. „Bude to krátký let. A… po příletu máte deset minut s manželkou.“
Alois se zasmál. Krátce. Bez radosti.
„To je vydírání.“
„To je nabídka,“ opravil ho agent. „Máte strach. A chcete vidět Lenku. Obě věci jsou pravda.“
Alois mlčel. Uvědomil si, že mu v dlani začíná vlhnout kůže.
„Deset minut,“ zopakoval agent. „A potom začneme pracovat.“
„A když odmítnu?“
Agent pokrčil rameny.
„Pak pojedeme autem. Dneska. Celý den. A vy u toho budete mít čas přemýšlet o tom, jestli se nám vaše dcera neztratí.“
To bylo přesně mířené. Ne na podplukovníka. Na otce.
Alois zavřel oči. Jednu vteřinu. Pak kývl.
„Dobře,“ řekl. „Ale jestli mi v tom letadle začne být blbě, tak—“
„Tak budete dýchat,“ řekl agent a otevřel dveře.
Letadlo
Uvnitř to vypadalo skoro směšně normálně. Úsměvy letušek, pán s novinami, žena s dítětem. Agent ukázal Aloisovi na sedadlo u okna. Sám se posadil vedle něj. Sedadlo u uličky zůstalo prázdné.
Alois si připoutal pás. Příliš pevně. Až mu to tlačilo do břicha.
„Berte to jako autobus ve vzduchu,“ řekl agent, skoro ironicky.
„Drž hubu,“ odsekl Alois.
Agent si to nechal líbit. Možná to bylo součástí dohody: když bude hrubý, ještě to má pod kontrolou.
Letadlo začalo pojíždět. Pomalu. Potom rychleji. Alois se díval ven a snažil se dýchat pravidelně.
A pak to přišlo.
Hukot. Tlak. Všechno se najednou odlepilo.
Aloisovi se stáhl žaludek tak prudce, že měl pocit, že mu někdo vytáhl vnitřnosti do krku. Ruce se mu sevřely do pěstí. V hlavě ticho a zároveň řev. Srdce mu začalo bušit tak nahlas, že neslyšel nic jiného.
„Ne…“ vydechl.
Agent se otočil.
Alois se už nedíval ven. Oči měl přilepené k opěradlu před sebou. Jako by se bál, že když uhne pohledem, spadne.
„Ne,“ řekl znovu, tentokrát hlasitěji.
Agent se naklonil.
„Dýchejte.“
„Já…“ Alois polkl, ale sliny nikde. „Já…“
Letadlo se naklonilo. Jen trochu. Ale v Aloisově těle to bylo jako pád do studny.
Najednou to nevydržel. Přes pás se předklonil, rukama se chytil sedadla, jako by ho to mohlo udržet při životě.
„Otevřete!,“ vyhrkl. „Pusťte mě ven! Hned!“
Agent mu položil ruku na předloktí. Pevně. Ne laskavě.
„Sedněte si.“
„Já tady chcípnu,“ zasyčel Alois. Už to nebyl podplukovník. Byl to člověk, který v tu chvíli věřil, že umírá.
„Nepřehánějte,“ řekl agent tiše.
Alois se na něj otočil. Oči rozšířené. V nich nebyl vztek. Jen čistá panika a ponížení.
„Já nepřeháním,“ řekl. „Já to nezvládnu.“
Agent se na vteřinu rozhlédl. Už si všiml, že se lidi o dvě řady dál dívají. Že letuška zpozorněla.
Aloisovi se začal třást hlas.
„Já—“
Agent se naklonil ještě blíž. A velmi tiše, téměř bez pohybu rtů řekl:
„Chcete deset minut s Lenkou?“
Alois zavřel oči. Srdce mu bušilo jak kladivo. Přikývl. Jako dítě.
Agent vstal. Udělal něco, co Alois vůbec nečekal: nezačal ho tlačit. Nezačal vyhrožovat. Jen vytáhl z kapsy malý průkaz a šel za stevardkou.
Mluvil s ní krátce. Věcně. Bez dramatu.
Za chvíli se agent vrátil.
„Přivedou vám manželku,“ řekl.
Alois otevřel oči. Nechápal.
„Tady?“ zachraptěl.
Agent přikývl.
„Přesedne si sem. Na chvíli.“
Alois se chtěl zasmát, ale místo toho se mu zlomil dech.
„Vy jste…“ začal.
„Držte se,“ řekl agent. „A dýchejte.“
Když se Lenka objevila v uličce, Alois měl pocit, že se mu na vteřinu vrátila krev do těla. Šla rychle, bledá, oči rozšířené, ale jakmile ho uviděla, přidala krok a sedla si vedle něj.
Nezeptala se „co se děje“. Neřekla „proč“. Protože to viděla.
Vzal ji za ruku tak prudce, až ji to muselo bolet. Nepustil by ji, ani kdyby ho měli rozřezat.
„Aloisi,“ řekla tiše.
„Já…“ vydechl. „Já to nezvládnu.“
Lenka sevřela jeho prsty. Přitáhla se k němu.
„Zvládneš,“ řekla. „Dýchej se mnou.“
A začala dýchat pomalu. Záměrně. Aby měl co kopírovat.
Nadechni… výdech…
Alois se chytil jejího rytmu. Ne hned. Ale po několika vteřinách se mu přestaly třást ruce. Ne úplně. Jen tolik, aby si to nikdo nevšiml.
Lenka mu položila hlavu na rameno – ne romanticky. Prakticky. Jako přikrývku.
„Jsem tady,“ řekla tiše. „Jsi v pořádku.“
Alois polkl. Oči ho pálily. Nenáviděl to. Nenáviděl, že se takhle ukázal. Ale držel ji, protože v tu chvíli bylo důležitější přežít než mít důstojnost.
Agent u uličky seděl rovně a díval se dopředu. Jako by tam nebyl. Ale Alois cítil, že ho sleduje periferně – a že si něco zapisuje v hlavě.
Ne informaci o StB. Informaci o nich.
Že oddělení není páka. Že oddělení je riziko.
OBSAH
Martin Novotný
XVI. Co pro nás máte?
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XV. Práce osvobozuje
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XIV. Zastávka v Nice
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XIII. Setkání u La Turbie
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XII. Teplý anděl
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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