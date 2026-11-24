XVI. Co pro nás máte?
Výslech Lenky
V místnosti byl kovový stůl, dvě židle a magnetofon. Na stěně mapa s přehnutými rohy. Voda v karafě, čisté kelímky. Tady se hrálo na slušnost.
Muž naproti ní mluvil česky. Pomalu. Správně. Bez emocí.
„Paní Kučerová,“ řekl. „Začněme u toho parkoviště. Proč jste křičela?“
Lenka měla ruce v klíně, prsty zaražené do látky kalhot. Cítila, jak se jí třese koleno.
„Protože mě okradli,“ řekla hned. Až příliš rychle.
Muž se ani nepohnul. Jen přikývl, jako by si odškrtl políčko.
„Co vám ukradli?“
Lenka polkla. „Peněženku.“
„Kde jste ji měla?“
„V levé kapse,“ řekla automaticky. „V pravé jsem měla pas.“
Muž se na vteřinu zadíval na její ruce, jako by čekal, že sáhne do kapes, a pak zvedl oči.
„A peníze?“
„Pár českých korun,“ řekla. „Nic důležitého.“
„A devizy?“
Lenka na zlomek vteřiny zaváhala.
„Marky, dokud jsme nějaké měli, jsem nosila v podprsence.“ Sklopila oči, jako by se za to styděla. „Aby mi je nemohli ukrást. Manželovi ukradli peněženku hned první den v Itálii.“
Muž si něco zapsal. V klidu.
„Tak proč jste běžela za autem? Kvůli pár korunám?“
Lenka zvedla hlavu. A v tom pohybu jako by jí došlo, že teď se to láme.
„Ne,“ řekla. Hlas se jí zlomil. „Ne kvůli korunám.“
Muž čekal.
Lenka se nadechla – a najednou se jí celé tělo napjalo.
„V peněžence jsem měla…“ řekla a nemohla to doříct. Hrdlo se jí stáhlo. „…malou fotku.“
Muž poprvé zvedl obočí.
„Jakou fotku?“
Lenka se na něj podívala. Už v tom nebyla opatrnost. Byla v tom čistá zuřivost a bolest, kterou člověk neuhlídá.
„Nataši,“ vydechla. „Mojí dcery.“
Chvilku ticho. Magnetofon tiše šuměl, jako by i on dýchal.
Lenka se zlomila. Ne hezky, ne filmově. Prostě se jí do očí nahrnuly slzy a vyhrklo to ven.
„Ty svině mi ukradli tu fotku!“ vyjekla, až se sama lekla svého hlasu.
Zakryla si obličej dlaněmi. Ramena se jí rozklepala.
„Ale v pase jste měla tuhle,“ položil na stůl fotografii.
„Jenomže tamto byla fotka, když jí vyrostl první zoubek. Tak hezky se tam smála! Můj nahatej drobeček…“
Muž mlčel. Nechal to projít. Ne proto, že by byl milosrdný. Protože věděl, že když člověk pláče, říká pravdu snáz.
Po chvilce posunul kelímek s vodou blíž.
„Rozumím,“ řekl tiše. Pak se vrátil do své práce, do své rovné linky.
„Viděla jste toho člověka?“
Lenka si utřela tvář hřbetem ruky. Přikývla.
„Ale jen záda,“ zachraptěla. „Naskočil do auta a oni odjeli.“
„Jaké auto?“
„Bílé,“ řekla.
„Jaké značky?“
„Nevím. V autech se nevyznám.“
„A poznávací značka?“
Lenka zavrtěla hlavou. „Ne.“
Muž si to zapsal.
„Dobře,“ řekl. „Teď mi vyprávějte, jak jste se sem dostali. A vemte to celé včetně cesty z Československa.“
Lenka zvedla oči. Pořád mokré. Ale už pevné. Začala vyprávět.
Výslech Aloise
Místnost byla větší než ta Lenčina. Stůl dřevěný, ne kovový. Dvě židle, popelník, karafa s vodou. Okno pootevřené, byl slyšet tlumený hluk ulice. Žádný magnetofon na očích – jen malý notes a pero.
Muž naproti Aloisovi si sundal sako a přehodil ho přes opěradlo židle. Pohyb samozřejmý, beze spěchu. Nalil vodu do dvou sklenic.
„Vezměte si,“ řekl česky. „Jaká byla cesta?“
„Na hovno,“ ušklíbl se Alois, ale sklenice se nedotkl. Seděl rovně, ruce položené na stole, jako by čekal na poradu.
„To je dobrý, upřímný. Většinou nám říkají, že dlouhá.“
„Dobře, začnu já. Jmenuji se Martin,“ pokračoval muž. „To není moje skutečné jméno. Ale dnes to musí stačit.“ Krátká pauza. „Vy víte, kdo jsme. My víme, kdo jste vy.“
Alois nehnul brvou.
„Podplukovník Státní bezpečnosti,“ zopakoval Martin klidně. „Karlovy Vary. Kontrarozvědka. Hosté ze Západu, lázně, hotely, lázeňské domy… i ty doprovodné služby.“
„Je to tak?“
„Je,“ odpověděl Alois.
Martin přikývl a něco si zapsal. Ne proto, že by to nevěděl – aby to bylo na papíře. „Nezačneme otázkami,“ řekl pak. „Začneme tím, co chcete vy.“
Opřel se o židli.
„Říkal jste, že jste tady jako otec. Tak mluvme jako dva dospělí muži.“
Alois se lehce nadechl.
„Chci, abyste našli dceru a jejího přítele,“ řekl klidně. „A řekli jim, že jsme přišli za nimi. Nic víc.“
Martin se ani nepohnul.
„A co přesně jim máme říct?“ zeptal se po chvíli.
Alois držel pohled.
„Že jsme ve Francii. Že jsem StB poslal k čertu. Že je nehledáme proto, abychom je tahali zpátky,“ řekl pomalu. „A že se můžou sami rozhodnout, jestli se s námi chtějí setkat. A když s nimi budete mluvit – ať vám řeknou, co ode mně dostal Pavel k Vánocům.“
Martin neodpověděl hned. Zapálil si cigaretu, nabídl krabičku přes stůl. Alois odmítl krátkým pohybem hlavy.
„Dobře,“ řekl Martin po chvíli. „To je srozumitelné.“
„Co když odmítnou?“ doplnil, už věcně.
Alois jen přikývl.
„Tak odmítnou. Je to moje dcera. A já potřebuju, aby věděla, že už nejsem na druhý straně.“
Martin otočil stránku v notesu. „A teď ta druhá část. Co nabízíte vy?“
Alois se mírně pousmál. Ne ironicky. Spíš unaveně.
„Všechno, co vím,“ řekl klidně. „Ale ne jako výslech. Jako spolupráci.“
Martin zvedl obočí – poprvé.
„To je rozdíl.“
„Je,“ přikývl Alois. „A vy to víte.“
Krátké ticho. Venku projelo auto. Z ulice se ozval klakson.
Martin se naklonil dopředu.
„Dobře,“ řekl. „Tak začneme zlehka.“
Opřel lokty o stůl. Ne jako tlak. Jako soustředění.
„Vy chcete, abychom vám je našli. Fajn, tak ať můžeme hledat.“
Posunul před Aloise papír a propisku. „Jména, datumy narození. Fotografii vaší dcery máme od manželky, tak popis toho kluka. Jako podplukovník víte, co nás zajímá. Tak pište. Já se vás budu dál ptát.“
„Kdy přesně vám utekli?“ zeptal se klidně. „Datum. Místo. A kdo o tom ví – kromě vás dvou.“
„Do Ankaranu jsme přijeli pátého července večer. Ráno už byli pryč. Na recepci nám nechali dopis. Psala ho dcera. Šli přes Lazzaretto. Auto nechali před přechodem…“
Martin zvedl ruku – krátce, bez emocí. „Počkejte,“ řekl. „Chcete říct, že auto nechali v Jugoslávii a dál šli pěšky?“
„Jo,“ přikývl Alois. „Psala, že nám ho nechtěli ukrást. Že si ho jen půjčili na cestu k hranici.“
„Ten dopis máte?“
„Ne. Zůstal v hotelu. Na recepci.“
Martin si to zapsal. „Dobře. Zařídíme to.“
„Tak to chci vidět,“ zasmál se Alois. Nebyl to veselý smích.
Martin se na něj podíval. „Proč?“
„Protože už ho má StB,“ řekl Alois klidně. „Mají před váma deset dnů náskok. Šestého dopoledne jsem hlásil na ambasádu, že zmizeli.“
„Proč jste to hlásil?“
Alois se zasmál podruhé. „Protože jsem byl ještě vůl. A taky proto, aby je Italové nevrátili zpátky.“
Teď se usmál i Martin. „Té první části bych rozuměl. Té s Italama nerozumím.“
Alois si ho trochu udiveně prohlédl.
„Protože nejde o to, co si kdo myslí. Jde o to, co si zapíšou.“
Naklonil se dopředu.
„Když Italové hned uvidí, kdo jsou – dcera příslušníka StB a kluk přijatý na vojenskou školu – vytáhnou to na stůl první hodinu. A ti dva to můžou vysvětlit.“
Krátká pauza.
„Když to zjistí až později, bude to vypadat, že to zatajili. A pak už nejsou ‚uprchlíci‘. Pak jsou ‚krytí‘. A krytí je u nich totéž co špioni. I kdyby to byla pravda.“
„Dobře,“ řekl Martin. „To mi zatím stačí.“
Chvíli listoval poznámkami, jako by hledal správnou stránku, ale Alois poznal, že je to jen pauza. Čas na přepnutí.
Martin zvedl oči.
„Teď mi řekněte něco, co bude užitečné pro nás.“
Alois se mírně pousmál. „Chcete jména.“
„Ne,“ zavrtěl Martin hlavou. „Ne hned. Chci něco, co si můžu ověřit. Do čtyřiadvaceti hodin. Abych věděl, že spolu mluvíme vážně.“
Alois mlčel. Popelník byl čistý, ale měl pocit, že v něm něco dohořívá.
„Jedno malé svinstvo,“ dodal Martin tiše. „Jedna slabost. Jeden člověk, který by neměl dělat to, co dělá. Nic víc.“
Alois se zasmál. Tentokrát doopravdy.
„Tak to chcete něco pikantního,“ řekl. „Dobře. Ale nebude to do čtyřiadvaceti hodin. Budete si muset počkat do pátku.“
Martin ani nemrkl. Jen přikývl.
„Zkuste sledovat majora Slavíčka,“ pokračoval Alois. „Zástupce podplukovníka Krátkého. Plzeň.“
Na chvilku se odmlčel.
„Když se vám po cestě z Plzně ztratí, najdete ho v Halži, kousek od Tachova. Na chatě ředitele Thermálu. StB mu ji dovybavila no, ehm... technikou“
Martin si to zapsal. Pomalu.
„A nebude tam sám,“ dodal Alois.
Pero se na vteřinu zastavilo.
„S kým?“ zeptal se Martin.
Alois se podíval přímo na něj.
„Se soudružkou ředitelovou.“
„Já nejsem troškař,“ zasmál se Alois znovu. „Asi tam zároveň potkáte jednu paní z Grafenwöhru. Její manžel tam má hotel.“
Martin zvedl pero. „Proč?“
Alois chvíli mlčel. Pak řekl:
„Ty dvě ženy se mají rády.“
Martin zvedl oči. „Prosím?“
„Ne pracovně,“ upřesnil Alois klidně. „Osobně.“
Krátká pauza.
„Kdyby se to dozvěděli jejich manželé, byl by z toho konec světa.“
Martin nehnul brvou.
„My jsme si to zjistili,“ pokračoval Alois. „Nehledali jsme to. Jen jsme si toho všimli.“
Pokrčil rameny.
„A tak nám ta paní z Německa občas přiveze něco zajímavého. Aby se to o nich její muž nedozvěděl. Slavíček si to vezme a popřeje jim pěkný víkend.“
„Co přesně vozí?“ zeptal se Martin.
„Tu otázku myslíte vážně?“ odpověděl Alois bez zaváhání. „Můžete hádat třikrát.“
Podíval se mu přímo do očí.
„O klientech jejich hotelu. Asi tušíte, jakých. „
Martin si dělal poznámky. Pomalu.
„Tohle si umíme ověřit,“ řekl nakonec.
Alois přikývl.
„Já vím.“
Martin Novotný
XV. Práce osvobozuje
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XIV. Zastávka v Nice
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XIII. Setkání u La Turbie
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XII. Teplý anděl
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XI. Savona
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
|Další články autora
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli...
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Soud dnes rozhodne v případu, v němž je obžalován i exprimátor Pardubic
Okresní soud dnes rozhodne v případu zakázky na stavbu parkovacího domu v Pardubicích a na výběr...
Starostou Chebu byl zvolen Ladislav Hrubý z Volby pro město, ANO míří do opozice
Starostou Chebu byl dnes zvolen Ladislav Hrubý z Volby pro město (VPM) s podporou Starostů. Dostal...
Kyjov má po více než 20 letech nového starostu, stal se jím Lukáš Fridrich
Po více než 20 letech má Kyjov na Hodonínsku nového starostu, na dnešním ustavujícím zasedání...
Starostou Vlašimi se stal opět Jeništa, v čele radnice je téměř čtvrt století
Starostou Vlašimi na Benešovsku se stal opět lídr Volby pro město Vlašim Luděk Jeništa, v čele...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
- Počet článků 88
- Celková karma 6,87
- Průměrná čtenost 143x
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.