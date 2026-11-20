XV. Práce osvobozuje
Marseille, 16. červenec 1980
Nataša a Pavel před půlhodinou přijeli do Marseille.
Po deseti dnech napětí plného nudy, nejistoty a frustrace v uprchlickém centru v Udine konečně dostali povolení k přesunu. Francouz v autě jim cestou tvrdil, že Marseille je přístav svobody. Pavel se na to jen usmál.
Za okny auta se míhaly oprýskané fasády, visící prádlo a trubky s rezavými skvrnami po dešti.
Zastavili v boční ulici, kde na stěně domu zůstal po písmenech nápisu „MAISON DE PLAIS…“ jen stín. Na dveřích visela mosazná tabulka:
Centre d’accueil provisoire – République française.
Francouz se otočil.
„Tady vystoupíte. Uvnitř vám řeknou, co dál.“
„Bonne chance,“ dodal tiše a rychle odjel. Ani jemu se to tady zřejmě nelíbilo.
Vzduch voněl solí a naftou.
Pavel se podíval směrem k přístavu a řekl: „Vítej v Marseille.“
Znělo to jako začátek svobody.
Teď, o půl hodiny později to vypadalo, jako by je taxikář odvezl jinam, než chtěli.
A že dál budou muset pěšky.
Seděli na postelích v bývalém bordelu. Dvě kovové postele, matrace tenké jak přikrývka, vůně levné dezinfekce a starého parfému.
Na stěně bledý obdélník po pelesti manželské postele, ve které manželský pár nikdy neležel. Kolem zašlá šedá omítka.
Nikdo jim to neřekl, ale bylo to poznat.
Pavel se rozhlédl.
„Jestli tohle má být svoboda,“ zamumlal, „tak jsme si ji představovali jinak.“
Nataša se unaveně pousmála.
„Aspoň tady po nás nechtějí lékařskou prohlídku,“ řekla tiše.
Na okamžik se jejich pohledy střetly — oba věděli, co tím myslí.
„Myslíš, že to tady dělaly taky za panna cottu, rizoto a lahev vína?“ dodal Pavel.
„Máš chuť si to tady teď zkusit?“
Druhý den po příjezdu.
Vedro přišlo brzy. Už kolem deváté ráno se asfalt leskl a stín mizel ze zdí. V budově přijímacího centra to páchlo potem, levnou kávou a rezignací.
Pavel seděl na plastové židli u stolu, před sebou formulář. Úředník se ani nepodíval – jen monotónně četl otázky a zaškrtával políčka. Když došlo na kolonku „kvalifikace“, Pavel odpověděl: „Řidič. Civilní B. Z vojny C – náklaďák.“
Sáhl do kapsy a podal úředníkovi růžovou knížečku.
Úředník zvedl obočí a vzal si Pavlův řidičák.
„Mezinárodní řidičák asi nemáte.“
„Ne.“
„Ale řídit evidentně umíte.“
„Jezdil jsem na vojně. Tatrovky, V3S i OT-64. Po vojně jsem pracoval jako řidič – na stavbách.“
Úředník chvíli váhal, potom přikývl a vytáhl zažloutlou kartičku. „Technické služby potřebují chlapa, co zvládne náklaďák. Je to u přístavu. Odvoz odpadu a úklid. Plat nic moc. Ale berou každého, kdo udrží volant a neptá se moc na smrad.“
U rampy stála Citroënka, šedá, omlácená, kabina z plechu natřená napůl štětkou, napůl rzí. Na dveřích se jako pěst na oku vyjímala červeno-modro-bílá nálepka Ligier-Gitanes včetně fotografie J. Laffite. Nad ní byla další se startovním číslem 26.
Vedle auta posedávali tři Arabové – Marokánec a dva Alžířani, jak později zjistil. V montérkách, ale rozepnutých, pod nimi trička, která snad nikdy neviděla vodu. Jeden se šťoural za nehty šroubovákem, druhý seděl na pneumatice a kouřil. Třetí se opíral o stěnu s nohama nataženýma jak v kavárně.
Pavel došel k nim, v ruce zmačkaný papír.
Muž v šedém overalu si ho gestem přivolal: „Jsi tady přes město, ale makáš pro mě. Tak držet hubu a makat. Jak se jmenuješ?“
„Pavel Svoboda,“ odpověděl klidně.
Chlap přikývl, jako že si to nebude pamatovat.
„Pro tebe jsem pan Henri. Ne Henri. Ne kámoš. Pan Henri. Jasný?“
Nečekal odpověď. Hodil mu klíče jako kostičku psovi.
„Zkus si to. Pokud tu haraburdu nerozsekáš, můžeš začít hned.“
Pavel přikývl, otevřel dveře Citroënky a nasedl. Páka řazení se viklala jako koleno starého psa, ale motor zabral. S citem prošlápl spojku, zatočil, rozjel se pomalu mezi kontejnery. Auto hopsalo po nerovnostech, smrdělo naftou a něčím mezi plesnivým sýrem a mrtvou rybou.
U hromady beden nacouval přesně mezi dvě popelnice. Vedoucí zvedl obočí, krátce něco zamumlal směrem k partě. Reakce nulová.
U rampy se objevil muž v tmavém saku, s poznámkovým blokem a výrazem člověka, který už je předem otrávený, protože ví, proč ho sem poslali.
„Henri?“ zavolal.
Vedoucí odlepil záda od zdi. „Victore konečně. Tady ho máš.“
Muž si Pavla přeměřil od bot po ramena. „Tohle je ten Čech?“
„Ten,“ přikývl Henri. „Řídí. Aspoň to tvrdí.“
Victor si povzdechl a vytáhl blok. „Já jsem z prefektury,“ řekl Pavlovi. „Nejsem autoškola. Henri chce, abych vám z toho československýho papíru udělal francouzskej řidičák. Tak potřebuju vidět, jestli vás nepouštíme za volant jako úplného sebevraha.“
Pohled mu padl na Citroenku. Chytil okraj startovního čísla a trhnul. Spolu s papírem odpadla i rez a ve dveřích byla díra jak pěst. Victor na ni chvíli mlčky hleděl.
„Henri, nechceš už tu hajtru odvézt do šrotu? Loni byla ta díra poloviční...“ povzdechl si.
Henri zakroutil hlavou: „Běž do prdele Victore!“
Inspektor si s hnusem v očích otevřel dveře, nastoupil vedle Pavla. „Tak pojďme se projet.“
Pavel se ujal volantu, jemně prošlápl spojku, zatočil mezi kontejnery. Inspektor sledoval každý pohyb. Když se auto zatřáslo na nerovnostech, zaklonil se, ale nezapochyboval.
„Qu’est-ce que vous avez conduit?“ (Co všechno jste řídil?) zeptal se nakonec, když zastavili.
Pavel si otřel ruce do montérek. „En civil… voiture de chantier. Trois tonnes, cinq tonnes. Sable, briques, béton.“
Victor přikývl. „Camions de chantier. (Stavební náklaďáky.)“
„Oui.“
„A v armádě?“
Pavel na vteřinu zaváhal. „Camions… plus gros. Tatra. V3S. Et un…“ Hledal slovo. Rukama naznačil šířku vozu. „Blindé. Huit roues. Pour soldats.“
Victor pozvedl obočí. „Transport de troupes?“
Pavel si oddechl. „Oui. Voilà.“
Victor se podíval na Henriho. „Obrněný transportér. A ty mu chceš dát tuhle plechovku.“
Pak se znovu obrátil k Pavlovi. „Francouzsky mluvíte slušně.“ Krátce se odmlčel a kývl ke třem mužům u rampy. „Na úřad. Za volant. Ale s nimi budete mít problém.“
Pavel pohlédl ke skupince. „Nebudou mi rozumět?“
Victor pokrčil rameny. „Rozumět budou. Jen se jim nebude chtít.“ „Dobře. Papíry půjdou na prefekturu. Permis bude do týdne, možná do dvou. Do té doby nebourat.“
Pak houkl na Henriho: „A u tebe mám čtyřicet franků.“
„Jsi nějak zdražil, ne?“ zavrčel Henri, stojící u rampy. „Ale aspoň mám řidiče.“
Victor vystoupil, zabouchl dveře a bez ohlédnutí zamířil pryč. Pavel chvíli seděl za volantem, ruce ještě na volantu. Tahle verze zkoušky měla něco do sebe: žádné papírování, žádné čekání. Jen motor, spojka a kus pravdy.
Hned po výjezdu si ale všiml, že Victor měl pravdu.
Ti tři ho ignorovali. Šourali nohama, každý pytel popadli, jako by vážil metrák. Nikdo se neptal, nikdo nepospíchal. Když jeden z Alžířanů nechal pytel sklouznout zpátky z korby, jen pokrčil rameny a šel dál, pomalu, jako by byl na promenádě. Marokánec si mezitím v klidu zapálil cigaretu a tvářil se, že tam vůbec není.
Pavel ukázal na hromadu pytlů.
„Messieurs, veuillez commencer ici, s’il vous plaît.“ (Pánové, začněte tady, prosím.)
Na okamžik bylo ticho.
Pak se jeden z Alžířanů otočil k Marokánci a ušklíbl se. „T’entends? Il parle comme un marquis.“ (Slyšíš ho? Mluví jako markýz.)
Marokánec natáhl krk, odklepl popel a s přehnanou vážností se sehnul k pytli. Chytil ho dvěma prsty za roh, jako by zval k tanci dámu v hedvábí, a hluboce se mu uklonil.
„Mais oui, monsieur…“ zazpíval tenkým hlasem. (Ale jistě, pane…)
Alžířan udělal krok stranou, rozhodil rukama jako komorník a ukázal na korbu, jako by zval hosty do salonu. Třetí se rozchechtal tak, až si musel utřít oči.
Pavel cítil, jak mu horko stoupá do krku. Tentokrát ukázal na pytle ostřeji.
„Allez. Chargez le camion.“ (No tak. Naložte náklaďák.)
Jeden z Alžířanů se konečně loudavě došoural k hromadě, zvedl pytel, udělal dva kroky — a pak ho schválně nechal sklouznout zpátky na zem. Prach se zvedl do vzduchu. Smích byl ještě hlasitější než předtím.
Pavel chvíli stál. Pak beze slova popadl první pytel a hodil ho nahoru sám. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Citroënka zavrzala v perech.
Smáli se dál, ale už ho sledovali.
Marokánec se znovu uklonil, tentokrát přímo Pavlovi. „Monsieur le marquis…“
To už Pavel nevydržel.
Seskočil z korby, přešel ke kabině, popadl rezavou trubku zastrčenou pod sedadlem a práskl s ní o plechový bok Citroënky.
Kov zazvonil do horka tak ostře, až Marokáncovi málem vypadla cigareta z pusy.
Smích se uťal.
Pavel držel tyč volně u stehna. Jen tak, aby ji všichni dobře viděli.
„Dobře,“ řekl klidně. „Tak jinak.“
Nikdo nic.
Ukázal tyčí na pytle.
„Tady se nedělá divadlo. Tady se maká.“
Marokánec cosi zasyčel arabsky a zkusil se uchechtnout znovu. Už to ale nemělo stejnou lehkost.
Pavel se k němu otočil a napřáhl ruku s tyčí.
„Rád se směješ?“ řekl tiše. „Tak to zkus ještě jednou.“
Oči se setkaly. Krátce.
Smích ustal.
Pavel se otočil k pytli na zemi. „Zvednout. Naložit. Hned.“
Tentokrát se starší z Alžířanů sehnul jako první. Bez řečí. Druhý po něm. Marokánec ještě chvíli držel cigaretu v koutku úst, pak ji típl o pneumatiku a přidal se taky.
Ne rychle. Ne ochotně. Ale pohnuli se.
Pavel zastrčil trubku zpátky pod sedačku, vylezl na korbu, bral od nich pytle a skládal je. Nikdo nemluvil. Bylo slyšet jen dech, šoupání bot a tupé dopady pytlů.
Po půlhodině už se nikdo neukláněl.
A když u poslední zastávky jednomu z Alžířanů pytel znovu sklouzl z rukou, zvedl ho dřív, než se na něj Pavel stačil podívat.
Ozvalo se zatroubení. U rampy zastavil stříbrný Peugeot 505 s tónovanými skly, lesklý jako nový. Motor běžel tiše, klimatizace hučela. Okénko na straně řidiče sjelo dolů jen o pár centimetrů.
Henri – samozřejmě ani nevylezl.
„Tak co, Pavle. Taky jsi to dělal celej den sám?“
Z tónu to znělo napůl výsměšně, napůl otráveně.
Pavel si otřel ruce do montérek. „Ne. Pode mnou makali. Celou směnu.“
Henri si ho chvíli měřil přes brýle. Nakonec pokrčil rameny. „Zázrak? Nebo zastrašování. Ale ať už to bylo cokoliv, dělej to dál. Mě nezajímá jak.“
Pavel přikývl. Neříkal nic.
Henri sáhl na sedadlo vedle sebe a podal mu obálky škvírou okénka.
„Tady máš prachy. Ta označená je tvoje. Ráno jim to dej. Když to rozdáš teď, zejtra nedorazí ani jeden. A v sedm tady.“
„Jasně.“
Okénko zajelo zpátky. Auto se tiše rozjelo, ani stopa na asfaltu. Jen horký vzduch a pachuť v ústech.
Marseille – Večer v přijímacím centru
Nataša ležela na posteli. Když Pavel vešel, ucítila pach potu, oleje a mořské špíny.
„Tak co?“
Pavel si sedl, odkopl boty.
„Dostal jsem práci. V přístavu. Auto a tři lemply z Maghrebu.“
„Dali ti na starost partu?“
„Jo. Nejdřív měli prdel z mojí francouzštiny. Teď poslouchají, protože si nejsou jistý, jestli nejsem blázen.“
„A jsi?“
Pavel se ušklíbl.
„Už možná jo.“
Chvíli bylo ticho. Zezdola doléhal tlumený hluk – někdo se hádal francouzsky, dveře bouchly. Po chvilce se ozval řev – pro změnu v arabštině. Pavel se opřel o rám okna a utrousil: „Jestli se povraždí, aspoň bude klid.“
„Řekli nám, že Západ je svoboda,“ zamumlala Nataša.
„Možná je,“ řekl Pavel. „Ale smrdí víc, než jsem čekal.“
OBSAH
Martin Novotný
XIV. Zastávka v Nice
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XIII. Setkání u La Turbie
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XII. Teplý anděl
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XI. Savona
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
X. Turek
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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