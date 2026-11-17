XIV. Zastávka v Nice
Lenka už seděla v malé místnosti, před ní kovový stůl, u dveří věšák s jednou zapomenutou pláštěnkou. Okno bylo pootevřené, ale vzduch stál.
„De l’eau. Un café?“ (Vodu. Kávu?) zeptal se četník a postavil na stůl lahev vody a termosku. Přidal dva papírové kelímky.
Alois přikývl a vzal si druhou židli.
Četník se opřel o stůl, vytáhl blok a propisku.
„Nom.“ (Jméno.)
Alois se na něj podíval a klidně řekl: „Pardon, monsieur. To raději ne.“
Četník se zamračil. „Pourquoi?“ (Proč?)
Alois zvedl dlaň – ne jako stopku, spíš jako prosbu o trpělivost.
„Protože když to řeknu vám, tak oni se budou bát, že to nezapomenete. A tím se do toho zapletete,“ řekl francouzsky plynule. „A to asi nechcete.“
Četník chvíli mlčel. Propiska mu zůstala nad papírem.
Po chvilce ji odložil. Ne uraženě. Prakticky.
„Vous voulez parler à qui?“ (S kým chcete mluvit?)
„S někým ze služeb,“ řekl Alois.
Četník si ho změřil. Pak se podíval na Lenku, která seděla strnule, jako by se bála, že když se nadechne moc nahlas, znovu se rozpláče.
„Vous avez des papiers?“ (Máte doklady?)
Alois pomalu sáhl do kapsy. Vytáhl pas. Nechal ho na stole, zavřený, jako věc, kterou nemá smysl schovávat, ale ani vystavovat.
Četník natáhl ruku.
„Opravdu se tam chcete podívat?“ usmál se Alois smutně.
Četník se zarazil. Pas zůstal na stole.
„Attendez.“ (Počkejte.)
Vyšel ven. Skrz sklo bylo vidět, jak jde k telefonu. Mluvil krátce, úsečně. Jednou otočil hlavu a podíval se zpátky, jestli Alois pořád sedí stejně klidně.
Když se vrátil, podíval se znovu na pas. Vzal ze stolu propisku a jejím koncem ho pomalu přistrčil zpátky k Aloisovi.
„Quelqu’un arrive.“ (Někdo přijede.)
Nevysvětloval kdo. Nemusel.
Čekali.
Čas se rozpadl na zvuky chodby: kroky, zavrzání dveří, někde cvaknutí razítka. Lenka si uvědomila, že má sevřené ruce tak, až jí bělají klouby. Alois jí položil dlaň na zápěstí. Pevně. Bez slov.
Po nějaké době se otevřely dveře a vešel muž v civilu. Košile s krátkým rukávem, džíny, čisté boty. Vypadal, jako by se právě vrátil z cesty a hned zase odjížděl.
Neptal se. Jen se podíval na četníka, pak na pas, nakonec na Aloise.
„C’est vous.“ (To jste vy.)
Alois vstal.
Muž kývl ke dveřím. „Venez.“
Četník udělal krok, jako by chtěl něco dodat, ale civil mu věnoval krátký pohled, který znamenal: hotovo, děkuju, konec.
Venku stálo šedé auto bez označení. Něco nevýrazného. Civil otevřel zadní dveře.
„Montez.“
Lenka se podívala na Aloise. Chtěla se zeptat kam jedou, ale Alois jen zavrtěl hlavou – sotva znatelně.
Nasedli dozadu. Auto vyjelo.
Cesta do Nice probíhala v tichu, které nebylo nepřátelské, jen přesné. Silnice se vinula, moře se občas objevilo mezi stromy jako kus lesklého kovu. Řidič neotáčel hlavu. Civil vedle něj mlčel.
Lenka zírala na své dlaně, jako by v nich hledala něco, co tam není. Alois seděl rovně, dýchal pomalu. Dělal to jediné, co ještě šlo: šetřil slova na správnou místnost.
V Nice se chvíli motali po předměstí, až nakonec zastavili u šedého činžáku. Civil je vedl dovnitř, do druhého patra. Na chodbě voněla polévka a zatuchlina.
Otevřel dveře do místnosti s jedním stolem, dvěma židlemi a mapou na zdi.
„Attendez ici.“ (Počkejte tady.)
Lenka si sedla. Alois zůstal stát.
Civil zmizel. Za chvíli se vrátil s jiným mužem. Starším. Košile bez kravaty, srolované rukávy. Vypadal jako někdo, kdo je zvyklý, že se lidé přicházejí dohodnout, ne vymlouvat.
Muž si Aloise chvíli prohlížel, jako by mu to šetřilo otázky. Pak položil na stůl pas.
„Vy jste chtěl mluvit se službami,“ řekl pomalu francouzsky. „Proč?“
Alois si sedl naproti němu. Poprvé. Tím přijal hru, ale na své straně stolu.
„Podplukovník Státní bezpečnosti Alois Kučera. Karlovy Vary.“
Muž ani nemrkl. „Přijel jste k nám na dovolenou?“
„Ne. K vám ne. Před deseti dny jsem přijel na dovolenou – do Jugoslávie. S manželkou, dcerou a jejím přítelem. Dcera s ním hned první noc utekla do Itálie. A já jsem zjistil, že jsem víc otec než podplukovník Státní bezpečnosti.“
Muž se na něj jen podíval. „A proč jste ve Francii, když utekli do Itálie?“
„Protože mi došlo, že to měla připravené. Celý rok se věnovala francouzštině. Tvrdila, že chce studovat práva. Zařídil jsem jí jazykovou školu. Italsky neumí ani slovo. A Pavel taky ne. Itálie pro ně byla jen přestupní stanice.“
Muž po chvilce přikývl. „Dobře. Tak proč jste přišel za námi?“
Alois se usmál. „Protože každý máme něco, co chce ten druhý. Já mám informace. A vy mi najdete Natašu a Pavla.“
Martin Novotný
XIII. Setkání u La Turbie
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XII. Teplý anděl
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XI. Savona
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
X. Turek
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
IX. Gianni
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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