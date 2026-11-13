XIII. Setkání u La Turbie
16. července 1980
Ráno Aloise probudilo zaburácení motoru vedlejšího kamionu. Otevřel oči a hned je zase zavřel. Venku už naplno svítilo slunce. Krk měl ztuhlý, rameno necitlivé a v bedrech tupou bolest, která mu připomněla, kde vlastně spal. Sedačka spolujezdce nebyla stavěná na noc. Spíš na to, aby člověk vydržel.
Erika už byla vzhůru. Seděla za volantem, vlasy stažené, bez cigarety, soustředěná. Na chvíli se na něj podívala.
„Dobré ráno,“ řekla. Pak krátká pauza. „Poslyš… včera večer.“
Alois zvedl obočí.
„S tou prostatou. A lampasákem.“ Odfrkla si. „Neuvědomila jsem si, co se vám stalo. S tím hajzlem v kamionu.“
Nečekala odpověď. Nebyla to omluva, kterou by chtěla rozebírat. Spíš konstatování.
„To je v pohodě,“ zamumlal Alois a zkusil se narovnat. Zasykl bolestí.
Erika to viděla. „Zalez dolů. Ať se dospíš a trošku srovnáš.“
Lenka se mezitím posadila na horní palandě. Vlasy měla rozcuchané, v očích ještě zbytky spánku, ale už bez té včerejší křeče.
„A ty pojď dolů,“ zatahala ji Erika za kotník. „Uvaříš kafe.“
Když se parkoviště začalo vyprazdňovat, motor naskočil a kamion se rozjel.
Po chvilce se zezadu ozvalo chrápání.
„Před hranicí vlezeš k němu a postaráš se, aby nechrápal. Jasný?“
Silnice ubíhala. Tunely. Světlo. Tma. Zase světlo.
Když se blížili k hranici, Erika zpomalila. Provoz zhoustl, auta se řadila do pruhů, objevily se první cedule s nápisy ve francouzštině.
„Tak šup dozadu,“ ukázala Lence. „A jak jsem říkala – žádný chrápání, žádný hihňání. Ticho!“
Alois se probudil a chtěl něco říct. „Buď zticha!“ předešla ho Lenka. „Jsme na hranici.“
Přitiskla se k němu a zavřela oči. Hlavně, ať se to teď neposere!
Nahoře cvakla směrovka. Jednou. Dvakrát. Pak ticho a jen šustění plachty na návěsu. Zvenku doléhal šum desítek aut, která se tlačila k sobě jako stádo: krátká troubení, syknutí brzd, cinknutí kovu o kov. Erika přeřadila. Motor zahučel hlasitěji, pak zase utichl do volnoběhu.
„Vai!“ (Jeď!) ozvalo se zvenčí. Následoval zvuk plácnutí ruky o kabinu.
„Nemlať mi do auta, makaróne,“ zavrčela Erika.
Kamion se znovu rozjel — jen na pár metrů. Pak Lenka ucítila, jak se zastavil úplně. Ticho jí napnulo nervy k prasknutí. Ozvalo se klepnutí do dveří, okénko sjelo dolů.
Zvenku se ozval hlas. Mužský, francouzsky, s pobavenou rutinou. „Tiens… encore notre rousse. Alors, tu vas où cette fois, Erika?“ (Hele… zase naše zrzka. Tak kam máš dneska namířeno, Eriko?)
„Béziers,“ odpověděla klidně.
Celník se pousmál. „Toujours Béziers…“ (Pořád Béziers…)
Listoval doklady jen naoko. Pak zvedl oči.
„Et si tu passes au Cap, fais gaffe à pas te cramer le cul… faut quand même que tu puisses conduire après!“ (A jestli se stavíš v Capu, tak si nespal sedinku... ať můžeš řídit!)
Erika se ušklíbla. „T’inquiète.“ (Neboj.)
„Už můžeš ven,“ ozval se po pár minutách Eričin hlas. „Polez.“ Lenka se vyhrabala na sedačku. „To… to jsem nečekala, že projedeme tak snadno…“
Erika jen pokrčila rameny. „Za chvíli budeme u La Turbie,“ ťukla prstem do palubky, jako by tam měla mapu. „Zastavím. Jednak… stojí to za podívání. A jednak potřebuju na záchod.“
Lenka se pousmála.
„A ještě něco,“ střelila po ní okem Erika. „Kam vlastně chcete?“
„Hlavně do Francie,“ řekla Lenka opatrně. „Ale… kdyby to bylo nějaký větší město…“
Erika přikývla, jako by si to jen odškrtla. „Marseille.“
„Marseille?“ zopakovala Lenka, skoro nevěřícně.
„Jo. Velký město. Přístav. A já tudy stejně jedu.“ Erika pokrčila rameny. „Vysadím vás tam někde na kraji, u pumpy. Abych se s tímhle krámem nemotala v centru.“
Lenka se jen usmála. Neodvážila se říct nahlas, jak moc to zní jako zázrak.
Erika sjela ke stojanům a zastavila tak, aby nepřekážela. Vypnula motor a chvilku jen poslouchala, jak kov praská teplem.
„Ven,“ řekla. „Běžte nahoru. Tam je restaurace.“
Lenka se zvedla. Alois zaváhal, jako by se mu nechtělo opustit kabinu, i když to byla cizí kabina.
Erika sáhla do kapsy a strčila Lence do ruky bankovku. Pět marek. Zmačkaných, teplých od těla.
„Kupte si aspoň kafe. Nebo něco k jídlu,“ řekla. „Ať mi tady nepadnete.“
Lenka přikývla, jako by držela něco, co se v jejich světě už nevyskytovalo. „Děkuj—“
„Ne,“ uťala ji Erika. „Nehraj to na kostel.“
Kývla bradou směrem k budově nahoře. „Jděte. Já s tím zajedu na plac a najdu vás tam.“
Lenka s Aloisem vyšli ven. Slunce je praštilo do očí. Nad pumpou to vonělo benzínem a borovicemi, vůně kávy z restaurace se mísila s horkým asfaltem, jako by se tady dalo normálně žít.
Erika zařadila a kamion se pomalu odlepil od stojanů.
Alois seděl venku na obrubníku a pomalu upíjel presso z papírového kelímku. Horké, hořké, ale skutečné. Lenka vyšla z restaurace, ještě si utírala ruce do kalhot a mžourala do slunce.
„Na záchodě je nápis,“ řekla a posadila se vedle něj. „La liberté est une femme nue.“
Alois se na ni podíval, jako by čekal, že to má být vtip.
„Svoboda je nahá žena,“ přeložila Lenka sama, potichu. Pak se nadechla. „Co tím myslí?“
Řekla to jen tak. Aby zaplnila ticho. Aby měla na chvíli v hlavě něco, co není strach.
Rozhlédla se.
A v tom pohybu ho uviděla.
Nešlo to přehlédnout. Vyčníval nad lidmi jako sloup — dlouhé nohy, široká ramena, hlavu už skláněl do dveří bílého Peugeotu. Pavel. Přes zadní sklo spíš tušila než viděla blonďatou hlavu Nataši.
„Aloisi!“
Vykřikla to tak nahlas, až několik hlav trhlo směrem k ní.
„Aloisi, támhle je Pavel!“ vyhrkla a vrazila mu kelímek do ruky tak prudce, že káva vyšplíchla ven.
Nečekala. Rozběhla se.
Peugeot se mezitím rozjel. Ne jako útěk. Normálně. Řidič prostě zařadil a vyjel z řady, jako když pauza končí. Auto se plynule sunulo k výjezdu mezi ostatními vozy.
„Pavle! Počkej!“ křičela Lenka a běžela za ním, ruce natažené dopředu, jako by ho mohla chytit za vzduch.
Peugeot zmizel za zatáčkou tak snadno, až to bylo urážlivé.
Lenka doběhla k okraji parkoviště a zůstala stát. Dech se jí lámal v krku, oči pálily. Najednou nevěděla, jestli chce křičet, nebo brečet.
Alois byl o kus za ní. Stál s kelímkem v ruce a nevěděl, co s ním. Co dělat se světem, který se na vteřinu otevřel — a zase se zavřel.
Někdo je pozoroval.
Četník, opřený u pumpy, ji sledoval už od prvního výkřiku. Teď se odlepil od stínu a šel k ní klidně, bez spěchu. Jako člověk, který je zvyklý, že křik na parkovišti znamená problém.
„Madame?“ řekl.
Lenka se na něj podívala, ale pořád viděla hlavně bílé auto, které už tam nebylo.
„Qu’est-ce qui se passe?“ pokračoval četník klidně. (Co se děje?)
Lenka otevřela ústa. Hlas jí ale zůstal někde v krku.
V tu chvíli u ní byl Alois. Postavil se o půlkrok před ni — ne okázale, jen tak, aby četník viděl jeho, ne jeji. „Bonjour, monsieur,“ řekl plynule. (Dobrý den, pane.) „Ma femme est très fatiguée.“ (Moje žena je hodně unavená.)
Četník se zamračil. „Pourquoi vous criez?“ (Proč křičíte?)
Alois se ani neohlédl směrem, kam Peugeot zmizel. Jen držel pohled na četníkovi. „Pardon, mais je ne peux pas vous le dire ici.“ (Promiňte, ale tady vám to nemohu říct.)
Krátká pauza.
„C’est… confidentiel,“ dodal Alois klidně. (Je to… důvěrné.) „J’ai besoin de parler à quelqu’un des services. Pas ici.“ (Potřebuju mluvit s někým ze služeb. Ne tady.)
Četník mu pohled vrátil. Na vteřinu se rozhodoval. Pak kývl hlavou stranou. „D’accord. Venez.“ (Dobře. Pojďte.) Ukázal směrem k budově u restaurace. „Là-bas. Au calme.“ (Támhle. V klidu.)
Alois se otočil k Lence. Už česky, potichu, skoro bez pohybu rtů:
„Teď nic neříkej. Ani slovo. Rozumíš?“
Lenka polkla a přikývla.
„Poslouchej. Budou nás vyslýchat. Každýho zvlášť. Říkej jim pravdu. O všem. Ale tady ti ukradli peněženku a ten zloděj skočil do toho auta! Proto jsi za ním utíkala a křičela. O tom, že jsi viděla Pavla mlč!“
Erika seděla v kabině a čekala, až se uvolní výjezd. Motor běžel na volnoběh, kabina vibrovala jemně, skoro uklidňujícím rytmem.
V ruce držela malý kovový přívěšek na klíče. Pro Lenku. Reliéf kamenného památníku nahoře nad vesnicí. La Turbie. Studený kov se jí opíral do dlaně.
Podívala se přes sklo.
Viděla, jak četník vede Lenku a Aloise stranou, směrem k budově. Alois šel rovně, klidně. Lenka o půlkrok za ním, hlavu lehce skloněnou. Taška zůstala v kamionu.
Sevřela medailonek v dlani.
Zařadila. Kamion se pohnul.
Už byla zpátky na silnici. La Turbie zůstávala za zády jako vyhlídka, na kterou se člověk dívá jen jednou.
Řídila jednou rukou. Druhou sáhla na sedadlo spolujezdce.
Taška tam ležela. Cizí. Lehká.
Chvíli ji nechala být. Pak ji rozepnula.
Nahoře bylo Lenčino tričko. Špinavé, zmačkané, nasáklé cestou a potem. Vytáhla ho a přivoněla. Nevonělo hezky.
A přesto se jí vybavilo, jak se včera v noci s Lenkou bavila o věcech, které její mámě trvalo pochopit dva roky.
Zabalila medailonek do trička, strčila ho do tašky a zapnula zip.
„Do prdele,“ řekla tiše.
Po chvilce dodala: „Hodně štěstí, Lenko.“
Martin Novotný
XII. Teplý anděl
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
XI. Savona
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
X. Turek
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
IX. Gianni
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VIII. Vylodění
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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