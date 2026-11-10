XII. Teplý anděl
V devět večer se svět v přístavu nezměnil – jen slunce už zmizelo v kopcích za městem, asfalt však stále sálal horkem a smrad nafty se přestal tvářit jako něco, na co se dá zvyknout.
Čekali u betonů, přesně tam, kam ukázala.
Pak se ozvalo hlubší dunění. Těžší motor. A mezi ostatními návěsy se vynořil její Mercedes.
Erika zabrzdila, okno sjelo dolů.
„Nastupte. Rychle. A nedělejte tu divadlo.“
Lenka vlezla první. Alois hned za ní, tašku si přitáhl na hrudník, jako by mu ji někdo chtěl vyrvat.
Erika zavřela, zařadila a kamion se pohnul. Teprve když opustili parkoviště a hlasy za nimi zůstaly mezi návěsy, Erika se na ně podívala znovu — tentokrát už ne jako na příběh, ale jako na problém.
„Tak,“ řekla klidně. „Teď mi to řeknete pořádně.“
Lenka seděla napjatě, ruce v klíně. Alois mlčel.
Erika si potáhla z cigarety a ukázala špičkou prstu na fotku, kterou měla Lenka pořád připravenou, kdyby ji o ni znovu požádala.
„Tohle je vaše dcera. To beru. Ale zbytek?“
Lenka polkla. „Utekla s klukem. Před tím, co bylo doma. A… Před námi.“
„Domů se vrátit nemůžete,“ doplnila Erika.
„Ne.“
Erika přikývla, jako by si odškrtla první kolonku. „Papíry.“
Lenka zavrtěla hlavou. „Jenom pasy.“
„Peníze.“
Alois konečně promluvil, hlas chraplavý. „Málo.“
„Kolik je ‚málo‘?“
Alois vytáhl bankovku, jen na půl, aby nebyla moc vidět. Erika po ní střelila okem a odfrkla.
„Dobře. A co jste zač. Vy dva.“
Alois se napřímil. Automaticky. „Turisti nejsme.“
„To už vím,“ ušklíbla se Erika. „Já se ptám: jestli jste průšvih. A jak velkej. Jestli vás někdo hledá.“
„V Itálii a Francii nikdo,“ hlesl Alois.
„Jinde jo?“
„V Československu.“
„Fajn, to chápu. Tak povídejte, jak jste se dostali do Savony.“
Lenka spustila hned — bála se, že Alois začne něco tajit a Erika to pozná. „Stopem. A pěšky. Někde jsme čekali celý den, jindy jsme se svezli třikrát za sebou. Spali jsme venku — v polích, u řeky.“
Erika se ušklíbla. „Romantika.“
Lenka to přešla. „Za Padovou nám zastavil kamion… nějakej Turek. Sliboval, že nás odveze až na francouzskou hranici. A pak v noci… někde před Cremonou… zastavil, vytáhl mě ven… chtěl mě znásilnit.“
Erika hvízdla mezi zuby. „A do prdele. Jak to dopadlo?“
Alois zvedl oči. „Vytáhl jsem hasičák. Praštil jsem ho. A nastříkal mu prášek do ksichtu.“
„OK,“ přikývla Erika, jako by si odškrtla další kolonku. „Žije. A tohle policajtům vyprávět nebude.“ Podívala se na Lenku poprvé přímo. „Poslouchej. Tady se nemusíš bát.“ Krátký úsměv, spíš jen gesto. „V mým autě se ti nic nestane.“
Chvíli bylo jen dunění motoru a šustění plachty na návěsu.
„Tak,“ navázala Erika, „vzadu je místo na spaní. Můžete si tam zalézt klidně hned. Máte dvě hodiny. Potom zastavuju a musím jít spát. Vy se potom buď smáčknete na jednu palandu, nebo jeden spíte na sedačce. A budete potichu, chci se vyspat.“ Kývla k jejich tašce. „Jídlo máte?“
Lenka zavrtěla hlavou.
Erika sáhla do přihrádky a podala jim balíček sušenek a kus chleba v papíru. „Není to hostina, ale zažene to hlad.“
Savona zůstala za nimi jako špinavá skvrna. Silnice stoupala a klesala, světla tunelů se střídala s tmou. Lenka poprvé po dlouhé době cítila, že se jí oči samy zavírají únavou — ne strachem.
Všimla si, že Aloisovi padá hlava.
„Tak už běž dozadu,“ řekla mu. „Já půjdu za chvilku.“
Alois si vylezl na palandu; tašku si vzal s sebou, jako kdyby i teď čekal zradu.
Lenka ještě zůstala vepředu. Nejdřív nevěděla, o čem mluvit. Pohled jí sklouzl na fotku na palubce: zrzka a blondýnka, tvář na tvář.
„To je sestra?“
Erika se koutkem usmála. „Ne. To je moje Lotte.“ Natáhla ruku a bříškem prstu přejela po rohu fotografie. „Jsme spolu už tři roky.“
Lenka na chvíli ztichla.
Erika se na ni pobaveně podívala. „Co je? Vzalo tě to… nebo se teď bojíš i mě?“
„Ne.“ Lenka sklopila oči. „Jenom… jsi první, o kom to takhle vím.“ Na okamžik zaváhala. „Nevadí, že se vyptávám?“
Erika odfrkla, ale bez zloby. „Kdyby mi to vadilo, už spíš vzadu u rezervy.“ Mrkla na ni a vrátila oči na silnici. „Ptej se. Jen mi z tohohle auta nedělej kostel.“
„A rodiče…?“ Lenka se krátce nadechla. „Jak to vzali? Přemýšlím, jak bych na to asi reagovala já.“
Erika pokrčila rameny. „Nejdřív máma brečela. Táta mlčel.“ Krátká pauza.
„Ale loni jsme byly u našich na Vánoce. Máma pak prohlásila, že aspoň zůstává záchodové prkýnko dole.“
Lenka se slabě pousmála. „Nasadila jsi mi brouka do hlavy… Vzpomněla jsem si, že se mi ve škole taky líbila jedna spolužačka.“
Erika se ušklíbla. „Hele… nezkoušíš mě tady balit? Já mám doma svoji Lotte.“
Lenka ztuhla jen na vteřinu. „Ne. To fakt ne.“
„Dělala jsem si srandu,“ mávla rukou Erika. „Ale když se červenáš, tak ti to sluší.“
Kývla bradou. „Za chvíli sjíždím na parkoviště a jdu spát. Spím dole, takže ten tvůj jde na sedačku.“ „A jestli chceš,“ dodala jen tak mimochodem, „mám tam nahoře čistý tričko. Vem si ho.“ Krátce se na Lenku podívala. „Mám ráda, když ženská voní. A to tvoje triko teda rozhodně nevoní.“
Kamion sjel z dálnice bez varování, jen podle světel, která se náhle otevřela do tmavého parkoviště. Motor ztichl do hlubokého bručení a pak umlkl úplně. Ticho bylo náhlé a těžké, až v uších zazvonilo. Erika zatáhla ruční brzdu, protáhla si ramena a otočila se na ně. „Tak. Konec dne. Dvě hodiny jsem vám dala, víc dneska nemůžu. Teď spím.“
Vzadu byla úzká dálková kabina, dvě palandy nad sebou, stará deka a pach nafty, který už byl skoro domácí. Lenka šťouchla do Aloise. „Slez. Já jdu nahoru a ty na sedačku.“ Alois zaváhal. Pak kývl ke dveřím. „Já… skočím ven.“ Nečekal na odpověď. Vylezl z kabiny a zmizel ve tmě parkoviště.
Erika si sedla na sedačku, jako by ještě jednou kontrolovala okolí. Koutkem oka hlídala okno i zrcátka. „Neboj,“ utrousila. „Jemu se nic nestane.“
Lenka nic neřekla. Sklouzla pohledem ke dveřím, které se za Aloisem zavřely, a pak k poličce nad lůžkem. Chvíli váhala, ale nakonec sáhla dovnitř a vytáhla bílé tričko. Přivoněla k němu. Vůně pracího prášku. Levandule. A něco, co jí připomnělo, že oni už domov nemají.
Navlékla si ho a vylezla nahoru. Palanda zavrzala, deka byla hrubá, ale suchá a teplá. Zavrtěla se, našla si polohu — a poprvé po dlouhé době cítila, že usne bez strachu.
Někde úplně vzadu v hlavě se ozvala vzpomínka. Osmá… nebo devátá třída. Smích na chodbě. Vlasy spletené do copu. Jak se ta holka jmenovala? Karolína…?
Erika se ani neotočila. Jen klidně řekla, pořád ještě ze sedačky: „Spi už. A ne že budeš myslet na holky.“
Lenka ztuhla tak prudce, až jí pod dekou cukly prsty. Do prdele. Jak může vědět, na co myslím? proběhlo jí hlavou — a hned potom se sama přistihla, že se jí chce, úplně pitomě, smát.
Cvaknul zámek dveří – Alois se vrátil. Opatrně se nasoukal do kabiny a sesunul se na sedačku. Tašku si nechal u nohou.
„Ty máš něco s prostatou?“ rýpla si Erika. „Takhle dlouho to netrvá ani holce.“
„Kontroloval jsem perimetr,“ odsekl Alois.
„Ty seš nějakej lampasák, nebo co?“
Zamkla kabinu a konečně si lehla dolů. Péra zapraskala, deka se pohnula, pak už jen ticho a její pravidelný dech.
Lenka zavřela oči. A tentokrát tma nebyla hrozba, ale peřina.
Martin Novotný
XI. Savona
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
X. Turek
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
IX. Gianni
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VIII. Vylodění
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VII. Odjezd
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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