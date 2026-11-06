XI. Savona
Odpoledne 15. července 1980
Vzduch byl cítit solí, naftou a rybami, které už někdo vyložil na beton a nestihl odnést. Seděli u výpadovky, zády k moři. Bylo tam trochu stínu a nikdo se jich neptal, odkud jsou.
Alois držel v ruce prázdnou láhev. Otáčel ji prsty, jako by čekal, že z ní ještě něco ukápne. Postávali tady od rána. Zkoušeli stopovat. Nic. Kamiony projížděly kolem, osobáky zpomalily, pak zase přidaly. Západ tady nebyl otevřenější než kdekoliv jinde.
Předchozí dva dny jim splynuly do jediné šňůry asfaltu, horka a cizích kabin. Ráno stop, poledne nic, odpoledne zas pár kilometrů – dodávky, osobáky… Jednou jim zastavil kamion, ale Lenka se nedonutila vlézt do kabiny. I v osobáku si hlídala, kam se dívá. Alois hlídal, kdo se dívá na ni.
Jednou zahlédli na tabuli Cremona, podruhé se jim za oknem rozlila Genova – jen jako jméno a šedé domy na svahu, bez času se zastavit. Pak už přišly tunely, krátké záblesky světla a zase tma, pach nafty a slaný vzduch, který se najednou objevil v kabině dřív, než uviděli moře. Ráno je to vyplivlo u Ligurie.
„Tady nám nikdo nezastaví,“ zhodnotil situaci Alois. „Pojď zkusíme kamiony na parkovišti před přístavem.“
U přístavu čekali, částečně schovaní za betonovým sloupem. Lenka se ani nepohnula z místa, dokud si nebyla jistá, že se jí netřesou ruce.
„Bude to v pořádku,“ šeptl Alois. „Zkusím se s někým domluvit.“
„Ne,“ zarazila ho Lenka. Tvrdě. A v očích stín z té noci. „Vyberu já. Někoho, komu budu věřit.“
Ukázala hlavou na řady kamionů. „Já půjdu. Ty mě hlídej.“
Byl to rozkaz, ne návrh. Alois chtěl něco říct, ale jen přikývl. „Dobře. Já budu kus za tebou. Kdyby něco…“
„Kdyby něco, zařvu,“ uťala to.
Nečekala na odpověď. Vykročila mezi kabiny.
Snažila se jít klidně, nedávat najevo napětí nebo strach. Jenže i tak jí bylo jasné, jak se jí napínají ramena pokaždé, když někde cvakly dveře nebo někdo prudčeji promluvil.
U jedné soupravy stáli tři chlapi, kouřili a smáli se na celý plac. Cítila na sobě jejich pohledy. Jeden na ni něco zavolal. Nerozuměla mu, ale ostatní se začali chechtat.
Lenka automaticky ztuhla. Udělala ještě jeden krok – a v té chvíli se ozvalo něco, co k tomu hlučnému samčímu chóru vůbec nepatřilo.
Ženský hlas. Hrubý, jistý. A naštvaný.
„Hele, chlapi, vy jste se mámě narodili takhle blbí, nebo jste na tom makali?“ prsklo to německy, ale s tvrdým přízvukem, který Lenka neuměla zařadit.
Otočila se za zvukem.
U modrého Mercedesu stála žena. Krátké zrzavé vlasy, tílko, ruce od oleje, v koutku pusy cigareta. Jednou nohou opřená o schůdek kabiny, jako by to bylo její pódium. Kolem ní se motala parta řidičů a zkoušela to na ni.
„Eriko! Nechceš mi přijít uvařit?“ poškleboval se jeden v italštině.
„Uvařit?“ vyfoukla kouř. „Ty si neumíš ani otevřít konzervu, amore? Zavolej si maminku!“
„Tak aspoň vypereš!“ zahuhlal jiný, už se smíchem.
„Já tobě mám vyprat?“ zvedla obočí. „Z těch tvejch posranejch trenek mi zrezne pračka. Biologická zbraň. A já mám ráda svůj život.“
Chlapi vyprskli. Jeden z nich přidal, tentokrát schválně nahlas: „Tak pojď sem, Máš to dole taky zrzavý? Rozdáme si to… ať si užijem, než budeš nakládat!“
Žena se otočila. Sáhla pod sedadlo a vytáhla páku na matice kol – skoro metr železa.
„Chceš to narvat do prdele?“ řekla klidně. „Tak si vyber: trubkou, nebo hlavicí napřed. Ať máš zážitek.“
Smích kolem se převalil jako vlna. Ten, co to zkusil, zrudl, ale zároveň se ušklíbl – tady to očividně fungovalo jinak. Popichovali ji a ona jim to vracela tak, že nikdo neměl navrch.
Lenka cítila, jak se jí v břiše něco povoluje. Ne strach. Spíš uzel, co ji držel od té noci.
Alois z dálky zvedl hlavu; všiml si, že se Lenka zastavila. Stál pořád u sloupu, jako stín, a hlídal.
Lenka udělala krok. Pak další. Ne rovnou k ženě – nejdřív jen blíž, do zóny, kde slyšela, jak mluví. Aby si byla jistá, že to není omyl. Že je to opravdu žena. Že to není nějaká hra.
Erika hodila páku zpátky a něco zamumlala.
„Eriko! Dej mi pusu!“ zavolal ještě někdo.
Otočila se jen napůl. „Pusu? Tobě…?“ usmála se sladce – a pak ukázala prostředníček. „To už raději políbit hrochovi prdel!“ odsekla, sedla do kabiny a zabouchla dveře.
Lenka se neubránila náznaku úsměvu. Hned ho schovala, ale už to v ní bylo: tahle se nenechá.
Přistoupila blíž k okénku, které bylo stažené jen na půl. Erika ji zaregistrovala okamžitě. Oči jí přejely Lenku od hlavy k patě – rychle, odborně, jako když hodnotí situaci, ne tělo. Pak krátký pohled přes parkoviště. Na Aloise. Na jeho postoj. Na to, že se nehýbe, ale je připravený.
Erika se vrátila očima k Lence. „Co je?“
Lenka měla připravenou lež. Belgii. Porouchané auto. Ztracené doklady. Jenže v tomhle pohledu nebyl prostor pro divadlo. A Lenka už neměla sílu hrát.
„Prosím… potřebujeme do Francie,“ začala německy, opatrně. „My dva. Já a… manžel. Jsme Belgičani… Přišli jsme o auto.“
Erika se nepohnula. Jen její pohled zdvrdl. „Tohle není Belgie,“ řekla německy suše. „Tuhle němčinu znám.“
Lenka ztuhla.
„A ty oči,“ pokračovala Erika. „Ty nejsi turistka. A tamten,“ kývla hlavou k Aloisovi, „nevypadá jako člověk na dovolené. Vypadá jako někdo, kdo utíká.“
Lenka polkla. V krku měla sucho, i když před hodinou pila.
Erika ztišila hlas. „Poslouchej. Já si do kabiny neberu lháře. To je moje práce, můj domov. Takže…“ naklonila se o kousek blíž, „…řekni mi pravdu. Teď. A já se rozhodnu. Jestli to bude další pohádka, tak se otoč a jdi pryč.“
Lenka cítila, jak jí buší srdce až ve spáncích. Za zády měla plný plac chlapů. Vedle sebe ženu, která se nebojí. A někde v dálce Aloise – který by nejradši řekl, že žádná pravda neexistuje, jen krytí. Jenže teď… teď rozhodovala Lenka.
Sáhla do kapsy. Vytáhla ohmatanou fotku, trochu zmačkanou od cesty. Podala ji Erice.
„Jsme z Československa,“ řekla tiše. „To je naše dcera. Utekla sem… s klukem. Určitě chtějí do Francie. My… my ji hledáme. Nechceme zpátky. Chceme šanci ji vídat. Být s ní...“
Erika vzala fotku, podívala se na ni, jen vteřinu. Pak znovu na Lenku. A tentokrát v jejím pohledu nebylo nic lepkavého ani zvědavého. Jen rozhodnutí.
„Dobře,“ řekla prostě. „Tohle ti už věřím.“
Za jejími zády se ozval smích z party řidičů. Jeden prohodil něco o tom, že Erika zase „sbírá ztracený kočky“. Erika se ani neotočila – jen přes rameno suše štěkla: „Drž hubu, Mario, nebo ti ji jednou umeju já. A to nechceš.“
Pak se podívala zpět na Lenku. „V devět večer,“ řekla. „U výjezdu z přístavu. Támhle, u těch betonů. Pokud chcete jet, tak tam buďte včas. Nebudu čekat. A rozmysli si, co mi řekneš potom – protože když zjistím, že jsi mi něco podstatnýho zatajila, nebo že lžeš, vyhodím vás. I s taškou. Klidně za jízdy! Jasný?“
Lenka rychle přikývla.
Erika už sahala po dveřích. „A teď běž.“
Lenka se otočila a šla zpátky k Aloisovi. Rychleji než předtím. V očích měla něco, co tam dlouho nebylo: úlevu, které se ještě bojí uvěřit.
„Vezme nás s sebou,“ vydechla. „Ženská. Ale chce pravdu. Aspoň tu, co můžeme říct.“
Alois se podíval směrem k modrému Mercedesu. Pak na Lenku. „Tak pojď,“ řekl. „Když už sis vybrala.“
Martin Novotný
X. Turek
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
IX. Gianni
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VIII. Vylodění
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VII. Odjezd
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VI. Vlakem domu
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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