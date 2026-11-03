X. Turek
10. července 1980
Od rána se jim nedařilo. Jeden krátký stop je jen přehodil na státní silnici severozápadně od Padovy – a pak nic. Hodiny na krajnici, slunce výš, auta kolem, ale žádné ruce na volantu, které by změnily směr kvůli dvěma lidem se sportovní taškou.
Až k večeru jim nakonec zastavil turecký kamion.
Řidič byl ochotný, mluvil směsí němčiny, turečtiny a úsměvů. Tvrdil, že jede do Francie, ale přes hranici si s nimi netroufá – prý „problémy, policie, capito“. Nabídl, že je vysadí v Janově nebo Savoně. Na pumpě jim koupil pití a něco k jídlu a tvářil se, že je rád, že má v kabině společnost.
Když ukázal na lehátko za sedačkami, Lenka toho využila bez rozmýšlení. Po třech dnech konečně spala jako člověk.
Probudila se po necelých třech hodinách. Byli někde za Brescií, tma venku byla hustá a protijedoucí auta nepříjemně řezala kabinu světlem. Vyměnila si místo s Aloisem – ona dopředu, on dozadu na lehátko. Jakmile si lehl, skoro okamžitě usnul.
Lenka se snažila držet oči otevřené, ale víčka jí těžkla. Zezadu se ozývalo Aloisovo chrápání.
Pak ucítila na koleni ruku.
Trhla sebou. Řidič ruku stáhl zpátky na volant, jako by se nic nestalo.
„Hanım… Sie haben im Schlaf gesprochen, ya,“ pronesl měkce. „Ich wollte nur wecken, işte.“ (“Paní… vy mluvila ve spánku. Já jen vzbudit, víte.“)
Lenka se donutila usmát, jen aby to nedramatizovala. Po chvíli zase zavřela oči.
V polospánku cítila, že kamion odbočuje a zpomaluje. Štěrk pod koly, krátké zhoupnutí. Zastavili.
Ozvalo se klapnutí dveří u řidiče. Do kabiny pronikl chladnější vzduch.
Čůrat, řekla si automaticky a schoulila se v sedačce.
Jenže pak se otevřely dveře na její straně.
Někdo ji chytil za zápěstí.
„Komm raus, güzelim!“ zaznělo zvenčí, tentokrát bez úsměvu. „Wir machen schön zusammen, ya. Das wirst du schon mögen, işte!“ (Pojď ven krásko! Uděláme si spolu hezky. Tohle se ti bude líbit!)
Lenka se zapřela patami o podlahu, ale trhnutí bylo silnější. Vypadla z kabiny dolů, narazila bokem o schůdek a okamžitě cítila jeho dech u krku a ruku, která ji přitlačila k zemi.
Nestihla ani pořádně vykřiknout – jednou rukou jí zakryl ústa, druhou jí sjel po kůži do klína a teď se jí snažil strhnout kalhoty.
A pak koutkem oka zahlédla pohyb za zády řidiče.
Ozval se dutý náraz kovu do těla.
Muž nad ní se prohnul dozadu a na vteřinu jí na hrudník dopadla jeho tíha. Pak něco zasyčelo – a do tmy se vyvalil oblak bílého prášku.
Kašlání. Nadávky. Zmatené lapání po dechu.
Alois ji chytil za loket a vytáhl na nohy.
„Dělej,“ zasyčel. „Musíme pryč.“
Vrátil se do kabiny jen na pár vteřin – rychle, jako když si jde pro zbraň. Pak byl zpátky s jejich taškou. „Sebral jsem mu jídlo a pití.“
„Co to bylo?“ vydechla Lenka.
„Hasičák,“ odsekl Alois. „Ať si to užije.“
Za nimi se z prášku pořád ozývalo chrchlání a turecko-německé klení.
Alois ukázal do tmy. „Tudy. Přes plot.“
Plot byl jen drát a pletivo, nic slavného – na druhé straně už začínala tma polí a kanálů. Přelezli ho, spadli do trávy, udělali pár kroků…
…a najednou se jim země ztratila pod nohama.
Zapadli po pás do smradlavé vody a bahna zavlažovacího příkopu. Lenka sykla a chtěla se rozbrečet vzteky i strachem, ale Alois ji chytil pod paží a vytáhl.
„Pojď,“ procedil. „Musíme zmizet.“
Vyškrábali se ven, špinaví, mokří, dech na hraně. A teprve když byli zase v trávě, došlo Lence, jak se jí třesou ruce.
Šli potmě naslepo, jen dál od silnice, dál od světel. Alois ji táhl za rukáv. Pořád se ohlížela; nohy jako by na chvíli zapomněly, k čemu jsou.
Pole začínalo hned za mezí. Vysoké stvoly kukuřice, listy šustící ve větru, pach hlíny a tepla, které se drželo v zemi i po setmění. Vlezli dovnitř – pár metrů, pak ještě pár – dokud světla z dálnice nezmizela.
Konečně zastavili.
Lenka se sesunula na zem. Ruce měla od bahna černé a třásly se jí tak, že si ani nedokázala otřít obličej. Teprve teď jí došlo, že ji pálí koleno a že bok, kterým narazila o schůdek, má ztuhlý.
„Jsi…?“ začal Alois.
„Neříkej nic,“ vydechla. A pak jí ujelo tiché, dětské: „Já smrdím.“
Alois se podíval na svoje kalhoty, na boty, na ruce. Jindy by se tomu možná zasmáli. Teď jen přikývl.
„Musíme najít vodu,“ řekl. „Hned jak bude světlo.“
Vytáhl z tašky to, co sebral řidiči – bagetu, balíček sušenek a dvě lahve vody. Lenka pila hltavě, jako by to mohlo spláchnout i to, co se spláchnout nedá.
„Nespěcháme,“ dodal Alois, ale bylo slyšet, že to říká hlavně sobě. „Do rána nikam nejdem. Počkáme tady.“
Dlouho jen seděli a poslouchali cvrčky a vzdálené hučení. Lenka občas cukla, jako by znovu cítila cizí ruku na svém těle. Alois se ani nehýbal – jen byl vedle ní a držel popruh tašky tak, aby ji měl připravenou, kdyby museli zase běžet.
11. července 1980, ráno
Když obloha začala šednout, vylezli z pole jako dva přízraky. Kukuřice jim byla nad hlavu, listy je popíchaly do kůže a na oblečení zůstaly přilepené zaschlé cáry bahna. V botách jim pořád čvachtalo.
Alois šel vpředu a držel se okraje polí, kde se dalo jít po tvrdší půdě.
„Potřebujeme řeku,“ řekl. „Nebo aspoň čistou vodu.“
„Tamta voda byla jak…“ Lenka nedořekla. Smradlavý příkop jí pořád seděl v nose.
„Jo. Nehledáme kanál.“
Šli skoro hodinu. Pole kukuřice, čiroku, občas vyprahlá louka. A pak se za poslední kukuřicí objevil pás křovin – vrbičky, olše, šedé stíny u vody.
„Voda,“ řekl Alois.
Slyšeli ji dřív, než ji uviděli – širší proud, jiný zvuk než závlaha. Řeka. Ne velká, ale živá.
Oglio.
Lenka se zastavila na břehu a na chvíli měla chuť sednout si přímo do proudu a už nevylézt.
Alois se rozhlédl. „Ne tady. Půjdeme kus dál. Ať nás nevidí z mostu.“
Našli místo v ohybu, kde byl u břehu pás písku. Za zády husté křoví a hned za ním kukuřičné pole. Tady si konečně dovolili zastavit.
Lenka přitáhla tašku k sobě a prohrabala ji až na dno. „Já věděla, proč ho beru.“ Vytáhla kostku mýdla zabalenou v igelitu.
Rozhlédla se. Ticho, jen voda a šustění listí. Když nikoho neviděla, shodila ze sebe oblečení a vklouzla do řeky. Voda byla chladná a čistá. Smývala ze sebe bahno, smrad z kanálu i vzpomínku na doteky, o které rozhodně nestála.
Za chvíli vyšla na písek, popadla tričko a vrátila se do vody. Stála po prsa v proudu a prala, dokud z něj šla špína.
„Lepší už to nebude,“ zhodnotila tričko, vyždímala ho a přetáhla si ho přes hlavu. Mokré se na ni přilepilo, ale v tom vedru to bylo spíš příjemné.
Vrátila se k Aloisovi a podala mu mýdlo. „Tak. Teď ty.“ Ukázala bradou k vodě. „Hlavně ho neztrať.“
Pak přišly na řadu boty a zbytek oblečení. Vymáchali, co šlo, z podrážek vyškrábali bahno a nechali vodu, aby aspoň něco odnesla pryč.
Nakonec všechno posbírali a opatrně se stáhli zpátky do kukuřice — dost daleko, aby byli schovaní před světem. Lenka začala věšet prádlo na rostliny kolem sebe, kus po kuse, a nakonec si stáhla i tričko a pověsila ho taky.
„Jenom doufám, že sem nepřijede nějakej farmář s kombajnem,“ zkusila zavtipkovat a chystala se sednout na zem.
„Počkej,“ zarazil ji Alois.
Sehnul se a začal lámat kukuřici. Palice trhal a házel na hromádku, stonky skládal do řádku na sebe, jako kdyby dělal provizorní rohož.
„Tohle bude lepší.“
Lehl si na bok, pod hlavu si strčil poloprázdnou tašku. „Pojď ke mně, Leni.“
Přitiskla se k němu a opřela si hlavu o jeho hruď..
Alois sáhl do hromádky, vzal jednu palici a oloupal ji. „Dáš si?“
„Teď ne… za chvilku.“
Chvíli jen leželi. Kukuřice kolem nich šustila, jako by si mezi sebou něco šeptala, a z dálky sem občas doléhalo tupé hučení silnice. Lenka měla nos ještě pořád plný smradu z kanálu, i když už z ní voda z řeky smyla bahno.
Nadzvedla se na loket, aby mu viděla do obličeje. „Aloisi…“ řekla potichu. „Co jsi tam vlastně udělal?“
Alois položil kukuřici stranou. Chvíli se díval do zeleného světla mezi listy, jako by tam hledal správnou verzi. „Nejdřív… když jsem lezl s hasičákem z náklaďáku,“ vydechl, „chtěl jsem mu s ním rozmlátit hlavu – na kaši. Fakt. Zabít ho.“
Lenka ani nemrkla. „Ale když už jsem stál za ním... „ pokračoval tišeji. „Kdybych ho zabil… tak po nás nepůjde jen pár policajtů. To by se přivalili karabiníci a my bysme se z Itálie nedostali nikdy.“
Polkl, jako by mu vadilo, že to vůbec říká. „Tak jsem ho tím vzal zezadu, mezi lopatky. Naplno. Aby šel k zemi. A pak jsem mu pustil prášek do obličeje. Aby neviděl… a nemohl po tobě sáhnout znovu.“
Lenka to chvíli vstřebávala. Ne jako morálku. Spíš jako fakt — co přesně se stalo a co z toho může být. „Takže… přežil,“ hlesla.
„Jo,“ přikývl Alois. „Žije. Pár hodin se mu asi blbě dýchalo, pořádně neviděl. Ale přežil... Bohužel.“
Lenka se k němu znovu přitiskla, tentokrát víc. Dlouho nic neříkala, jen mu dýchala do krku.
„Děkuju,“ vyšlo z ní nakonec. Obyčejné slovo, ale znělo, jako by ji stálo víc síly než celý den.
Alois jí přejel dlaní po vlasech — jednou, pomalu.
Lenka zvedla hlavu a dala mu krátký polibek „Potřebuju se z toho vyspat,“ zašeptala. „Pohlídáš mě?“
„Jo,“ řekl hned. „Jasně.“
Otočila se k němu zády, hlavu mu položila na paži. Za ruku si ho přitáhla blíž. „Přitiskni se,“ vydechla. „Musím cítit, že jsme spolu.“
Alois se díval do tmavé stěny kukuřice a poslouchal. Každé šustnutí, každý vzdálený zvuk. Držel ji a nedýchal moc nahlas.
Lenka usnula rychleji, než by sama čekala.
Probudili se, když se začalo smrákat. V kukuřici už nebylo takové horko, ale vzduch pořád držel teplo jako peřinu, co nejde odkopnout.
Alois se zvedl a chvíli jen stál mezi stvoly, jako by poslouchal, jestli se venku něco nehýbe.
„Zůstaneš tady,“ řekl a začal se oblékat.
Lenka zvedla oči. „Kam jdeš?“
„Na hřbitov.“ Ukázal přes kukuřici. „Mají tam kohoutky na vodu.“
Lenka jen přikývla.
Alois vzal obě lahve a zmizel.
Šel po okraji polí, tam, kde se dá stát ve stínu a hned zmizet.
Hřbitov našel podle zdi. Bílá omítka v šeru svítila víc než domy. Brána byla zavřená, ale ne tak, aby se nedalo projít — mezi křídlem a sloupkem byla mezera, jako kdyby se s tím nikdo moc nepáral. Živí tam v noci nepolezou a mrtví neodejdou.
Kohoutek našel u malé výlevky — betonová miska, rezavý řetěz a vedle několik plastových konví. Pustil vodu a nechal ji chvíli téct. Pak plnil lahve. Jednu, druhou. Zavřel je tak pevně, až ho zabolely prsty.
V tom tichu mu najednou připadalo, že slyší všechno: vlastní dech, šustnutí košile… a pak něco lehkého mezi náhrobky.
Ztuhl.
Potkan nebo kočka. Něco se mihlo mezi náhrobky a zmizelo.
Alois nečekal na další vysvětlení. Otočil se, proklouzl bránou ven a rychle se ztratil zpátky do tmy polí.
Když se po půlhodině znovu ozvalo šustění, Lenka seděla v kukuřici jako přibitá.
Alois se vynořil mezi stvoly.
„Mám,“ vydechl.
Lenka si vzala lahev a až teď si uvědomila, že se jí třesou ruce.
„Hřbitov?“ zeptala se, i když to věděla.
Pokrčil rameny, jako by říkal: neptej se na to víc. „Je to z vodovodu. Ne z řeky.“
Sedl si vedle ní, opřel se o stvoly a chvíli jen poslouchal.
Lenka si přiložila lahev ke rtům. Voda byla vlažná, ale čistá. A to stačilo.
Na něco si vzpomněla. „Pamatuješ doma? Tam jsme kohoutkovou nechtěli, nosili jsme si z obchodu minerálku v lahvích.“
„Víš, co bych teď chtěl?“ zeptal se po chvilce Alois.
„Co?“
„Plnou vanu horký vody. Proležet v ní celej den.“
Lenka se podívala někam do tmy mezi kukuřici. Chvíli nic.
Pak zašeptala: „Mně by stačilo… kdybych věděla, že když budu chtít vidět Natašu, tak stačí zajít nahoru a zaklepat na dveře.“
12. července ráno
Seděli vedle sebe v řádku, zády opření o zlomené stonky, a ohlodávali další palici kukuřice. Už jim to lezlo krkem — sladké, vodnaté, bez soli — ale lepší než prázdno v břiše.
Alois uhryzl pár zrnek a zamračil se. „Jestli ještě jednou uvidím kukuřici…“
Lenka jen kývla, jako by šetřila i to. Pak suše řekla:
„Zdálo se mi… že jim Italové konečně uvěřili.“
Alois se na ni podíval.
„Nataše a Pavlovi,“ dodala, pořád stejně bez barvy. „Že je nebudou vracet do Československa.“
Chvíli bylo slyšet jen šustění listů.
Lenka si ulomila další kousek a mezi zuby, skoro mimochodem, doplnila:
„A zdálo se mi, že ten úředník sedí u nás v obýváku na gauči, koukáte na hokej a řvete jak dva magoři.“
Alois si odfrkl a ukousl další zrnka. „Jak dva magoři...“ zopakoval tiše a usmál se. Chvilku žmoulal kukuřici mezi zuby.
„Sny,“ řekl a kývl hlavou, jako by tím udělal za vším čáru. „Tohle neřeš. Teď musíme vydržet do večera. A zejtra se zase někam pohnout.“
Zkontrolovali oblečení. Trička už byla dávno suchá, kalhoty a ponožky taky. Jen boty pořád držely vlhko jako houba.
„To by bylo o puchýře,“ řekla Lenka.
„Ještě den,“ přikývl Alois.
Pozdě odpoledne se Alois zvedl.
„Zůstaň tady,“ řekl prostě.
Lenka zvedla hlavu. „Kam se chystáš?“
„Do vesnice.“ Ukázal neurčitě směrem, kde někde za poli musela být cesta a komín a zvonice. „Koupím chleba. A naberu vodu. Abychom nemuseli zítra riskovat.“
„V těch botách?“
„Jo.“ Pokrčil rameny. „To půjde. Aspoň je rozchodím, než úplně vyschnou.“
Za dvě hodiny se Alois vynořil mezi stvoly, zpocený, s tváří špinavou od prachu a s taškou v ruce.
„Mám,“ vydechl.
„Dělo se něco?“ zeptal se tiše.
Zavrtěla hlavou.
Alois si sedl vedle ní, opřel se zády o stonky a na moment zavřel oči. Zul si boty a dal je zase sušit.
Vyndal jednu lahev vody, rozlomil chleba a půlku podal Lence. „Na. Konečně něco jiného než kukuřice. Najíme se, ale dneska už nikam nejdeme.“
Lenka přikývla.
„Co bylo ve vsi?“ zeptala se. „Všechno v pořádku?“
„V obchůdku bylo pár lidí. Žádní policajti.“
Jedli pomalu. Zbytek chleba zabalili do papíru a strčili zpátky do tašky. Pak Alois znovu nacpal do bot listí a položil je tak, aby na ně ještě došla poslední šikmá zář.
Slunce zapadalo a v kukuřici se to měnilo skoro neznatelně — nejdřív se jen ztišily barvy, pak začaly mizet tvary. Vzduch už nepálil, jen držel teplo jako přikrývka.
Lenka se natáhla na provizorní rohož ze stonků a nechala oči zavřené. Vedle ní Alois seděl a poslouchal, jak se pole ukládá ke spánku. Občas v dálce projelo auto. Jindy zakřičel pták. A jinak nic.
„Zítra ráno vyrazíme?“ zeptala se Lenka po chvíli, skoro jen pro jistotu.
„Zítra ráno,“ potvrdil Alois.
Martin Novotný
IX. Gianni
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VIII. Vylodění
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VII. Odjezd
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VI. Vlakem domu
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
V. Hrozná dovolená! Jedem domů!
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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