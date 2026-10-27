VIII. Vylodění
Alois vstal. Nohy měl ztuhlé, ale držely. Zul boty, svlékl se. Lenka ho překvapeně sledovala.
„Nechci být celý den v mokrém, ty snad taky ne.“ usmál se na ni, spíš unavený než pobavený.
Na okamžik jí blesklo hlavou, že se má svléct před cizím chlapem a klukem. Vzápětí to sama sobě usekla: No a co! Když nemusím nic namočit, tak nic nenamočím. Stáhla si kalhoty, tričko, kalhotky, všechno rychle složila a nacpala do sportovní tašky k jeho věcem.
Alois tašku zapnul, zvedl ji za ucha.
„Jdu první,“ řekl. „Když to potopím, nadávej mně, ne sobě.“
Přehoupl se přes bort, spustil se dolů. Voda ho vzala až ke krku – chladná, hutná. Sykl překvapením, ale stál. Rybář se nad ním nahnul a podal mu tašku; Alois ji chytil oběma rukama a držel nad hlavou.
„Ajde,“ kývl rybář na Lenku. „Dolje. On te čeka.“
Lenka překročila reling, pod sebou měla temnou vodu. Zaváhala.
„Pomogu,“ podal jí ruku rybář. Chytila se jí oběma rukama a on ji pomalu spouštěl dolů. Byla po prsa ve vodě a pod nohama pořád nic. Pustila se jeho ruky. Dvě automatická tempa vpřed, pak ucítila písek pod chodidly.
„Tady,“ chytil ji Alois volnou rukou za loket. Tašku pořád držel nad hlavou. „Je to dobrý. Pojď.“
Udělali pár kroků. Voda jim sahala k hrudníku, pak k pasu, ke stehnům. Vlnolamy po stranách je chránily před většími vlnami, hladina byla klidná. Došli až na břeh, Alois položil tašku mimo dosah vln.
Za pískem začínal zarostlý val. Nad ním se proti zesvětlenému nebi rýsovaly siluety křoví a pár křivých stromů. Několik desítek metrů dál, slabě probleskovala oranžová tečka – lampa u cesty po hrázi.
Za zády jim motor zabručel hlubším tónem. Loď opatrně couvla od mělčiny, trup se otočil čelem zpátky do zálivu. Na okamžik se na stěžni rozsvítilo malé světlo, přejelo po nich jako rychlý dotek a zhaslo. Zůstali sami – dva mokří lidi, jedna taška na cizím písku a dlouhá, šednoucí obloha nad hlavou.
Od břehu zafoukal větřík. Lenka se otřásla zimou. Tělo jí pokryla husí kůže. Alois si toho všiml a začal z ní dlaněmi stírat vodu. Rozdrkotaly se jí zuby, ale uštěpačně dodala: „Nikdy jsi mě na veřejnosti nahou neosahával.“
Usmál se. „Nedala jsi mi šanci, nikdy jsi nahatá na veřejnosti nebyla.“ „Do sucha to nezvládneme, honem se oblíkej,“ dodal a začal se otírat sám.
Rychle se oblékli, látka se jim ještě lepila na mokrou kůži. Alois popadl tašku a vyrazili do řídnoucího šera. Chvilku se proplétali vysokou trávou, rákosím a keříky až vyšplhali na násep, po kterém vedla cesta. „Tak kam, Aloisi?
„Co já vím?“ pokrčil rameny. „Ale vlevo je kemp, zkusíme to k němu. Musíme získat mapu, nebo se na mapu aspoň podívat.“
Za hodinu a půl se dostali ke křižovatce. Byla to cesta peklem. Krajina byla rovná jako placka a protkaná systémem kanálů, které se křížily. Nikde nebylo žádné značení, žádné směrovky.
Teď konečně na křižovatce ukazatel na Grado a na Monfalcone. Alois blouděním ztratil jistotu, na kterou stranu je kemp. Ale podle slunce, které už vystoupalo nad obzor, odhadoval, že to bude směr na Grado.
„Do prdele,“ zaklel vztekle. „Připadám si jak Švejk na cestě do Budějic! Zkusíme to na Grado.“
Lenka ho pohladila po ruce. „Klid, jsi šikovnej, já bych se tady motala ještě zítra.“
Alois si přehodil tašku do druhé ruky. „Tak pokračujeme. Co boty? Kdyby něco, řekni. Hlavně aby sis neudělala puchýře.“
„Dobrý,“ přikývla. Ušli sotva sto metrů a proti nim se vynořila dodávka, na předku nápis „PANIFICIO“ a obrázek s překříženými klasy. „Auto,“ sykl Alois. „Hned.“
Rychle si přitáhl Lenku a pověsil se jí na rameno. Na jednu nohu došlapoval jen špičkou. Položil tašku a začal mávat na řidiče.
„Ty seš herec,“ utrousila Lenka, ale nezastavila ho.
„Oběť stopuje líp než dezertér,“ zamumlal. Zvedl ruku, ne moc vysoko, spíš jako zoufalé mávání než sebevědomé „stop“.
Dodávka zpomalila. Na boku mělo auto vybledlé logo pekárny, vzadu přes mřížku bylo vidět plastové přepravky. U brány kempu už asi byl a teď jel zpátky.
Zastavil sotva tři metry od nich. Okénko se stáhlo s vrznutím. Z kabiny na ně vykoukl chlap kolem čtyřicítky, v montérkách, s unavenýma očima.
„Buongiorno… tutto bene?“ (Dobré ráno, všechno je v pořádku?) zkusil opatrně.
Alois přepl do režimu „cizinec na dovolené“.
„Monsieur, s’il vous plaît,“ spustil francouzsky a rukou mávl dozadu k laguně. „La ville… auto kaputt… là-bas, à la mer…“ (Pane, prosím. Město… auto kaput… tamhle, u moře…)
Řidič zamrkal. „Français? No, no…“ zavrtěl hlavou a skoro automaticky přešel do němčiny: „Deutsch? Sprechen Sie Deutsch?“
„Ein bisschen,“ chytl se Alois. „Belgier. Können Sie uns in die Stadt bringen? Zur Tankstelle?“ (Trochu. Belgičani. Můžete nás vzít do města? K pumpě?) Poslední slova doprovodil gestem jako při tankování auta.
Chlap v dodávce se poškrábal na bradě, podíval se na ně: chlap, co očividně kulhá, žena s taškou, oba rozespalí, rozcuchaní, ale jinak normální turistický materiál.
„Ah, Belgi,“ zazubil se nakonec. „Monfalcone? Sì, sì, ich fahre Monfalcone. Salite, dai.“ (Aha Belgičani. Jo, jedu do Monfalcone. Tak dobře.) Kývl hlavou dozadu.
Lenka se na Aloise jen krátce podívala. Teď, nebo nikdy. Zvedla tašku, chlap ji otevřenými zadními dveřmi přehodil dovnitř mezi přepravky.
„Signora, zuerst,“ ukázal na sedadlo spolujezdce.
Lenka se vyhoupla nahoru, srdce jí bušilo víc z nervů než z chůze. Alois kulhavě obešel auto a naskočil dozadu na sklápěcí lavičku, co tam měl řidič zřejmě pro brigádníky. Ještě u dveří držel ten svůj kulhavý náběh, než za ním plech s dutým bouchnutím zaklapl.
Uvnitř to vonělo moukou a zbytkem teplého chleba. Na gumové podlaze ležely drobky a moučný prach, který se mu chytal na boty.
Řidič zařadil, auto se rozjelo.
„Auto kaputt?“ otočil se přes rameno německy, zatímco točil volantem. „Bei mare?“
„Ja,“ přikývl Alois. „Da hinten, bei…“ hledal slovo, „bei Strand. Motor… finito.“ Udělal prsty gesto, jako když něco praskne.
Chlap se uchechtl. „Sempre motor,“ utrousil. „Turisti, sempre motor kaputt.“
Pokrčil rameny, jako by tím uzavíral téma. „Monfalcone, Tankstelle,“ zopakoval a pro jistotu na ně mrkl a poklepal na hodinky. „Venti minuti, massimo.“
Lenka se podívala z okna. Silnice pod nimi byla stejná jako ta, po které šli – jen teď ubíhala mnohem rychleji. V dálce se už rýsoval širší pás světel. Poprvé od vylodění měla pocit, že se nehýbou jen ve tmě, ale že se někam doopravdy dostávají.
Alois si opřel záda o plechovou stěnu dodávky. Koleno ho najednou bolelo doopravdy – studená voda a napětí si vybraly daň. Ale poprvé za celou noc mu to bylo jedno.
Teď ať si klidně myslí, že jsme jen dva pitomí turisti s rozbitým autem, pomyslel si. To je role, kterou si rád zahraju.
Dodávka po chvíli sjela z hlavní silnice na širší plochu se stojanem a nízkým baráčkem s plochou střechou. Zelené logo benzinky bylo napůl zhasnuté, ale dveře do krámku už byly otevřené. Za sklem visely reklamy na kávu a motorový olej.
Řidič zabrzdil, motor chcípl v jednom zachrčení.
„Benzina,“ ukázal rukou. „Qui. Monfalcone…“ mávl neurčitě po silnici dál a ukázal všech deset prstů, „…dieci minuti.“
Alois přikývl. „Grazie, grazie.“
Vylezl z dodávky a odkulhal kousek stranou. Lenka seskočila z místa spolujezdce, popadla tašku ze zadku auta. Řidič ještě mávl, něco zamumlal o „turisti“ a za chvíli už mizel zpátky na hlavní, dodávka za sebou nechávala jen slabý závan teplého chleba.
Na pumpě bylo ticho. Jen cvakání starého mechanického stojanu a rádio někde uvnitř, tlumený ženský hlas mezi písničkami.
„Nejdřív záchod,“ vydechla Lenka. „Pak všechno ostatní.“
„Běž,“ přikývl Alois. „Já se podívám, kde jsme.“
Vešli dovnitř. Krámek byl malý: dva regály se sušenkami, balená voda, pár lahví vína, olej a olejové filtry. Za pultem chlap v modré bundě s vyšívaným logem benzinky, cigareta v koutku, noviny rozložené na skle. U zadní stěny dveře s papírovým nápisem WC.
Lenka zamířila rovnou tam.
Aloisovi okamžitě padl zrak na kovový stojan u dveří – vystavené mapy a dva tenké autoatlasy v měkké vazbě. Severní Itálie, Friuli–Venezia Giulia, Veneto.
Sebral atlas Friuli–Venezia Giulia, rozložil ho na pult vedle novin, jako by to byla součást nákupu.
Pumpař pozvedl obočí, odložil cigaretu do popelníku.
„Posso aiutare?“ zeptal se.
„Ja… vielleicht,“ přepnul Alois do němčiny. „Wir sind… turisti.“ Krátké zaváhání. „Belgi.“ Nechal to viset ve vzduchu. „Wir hatten Probleme mit dem Auto… da hinten.“ Ukázal rukou směrem k laguně. „Ich möchte wissen, wo wir sind.“
Pumpař se nahnul přes pult, aby viděl na mapu. Ukázal prstem na místo, kde se dělila silnice na Grado a Monfalcone.
„Qui,“ ťukl. „Strada per Grado.“ Pak přejel prstem o kousek doprava. „Monfalcone, città, Bahnhof.“ Slova „nádraží“ se chytil, očividně se mu hodilo pro cizince.
Alois přikývl. Měl chuť mu podat ruku, jak moc se mu ulevilo, že konečně vidí něco konkrétního.
„Grazie,“ řekl jen. „Wasser…“ ukázal na regál s lahvemi.
„Sì, sì.“ Pumpař vstal, vzal z regálu litrovku vody a postavil ji na pult. „Altro?“
Lenka se vynořila zpoza dveří WC, oči o něco jasnější. „Kafe,“ řekla a podívala se na Aloise. „Tady. Jinak tady omdlím.“
Alois přikývl k pumpaři. „Due caffè, per favore.“
Pumpař pokynul hlavou k malé výčepní části vedle pultu, kde stál starý, lesklý espresso stroj. Otočil se k nim zády. Strohý sykot, pak hustý, tmavý pramínek do dvou předem nahřátých porcelánových šálků. Celý rituál trval necelou minutu. Postavil šálky na pult.
„Grazie,“ zamumlal Alois. Zaplatit chtěl až s vodou. Vzal svůj šálek a upil. Ostrá chuť se mu propálila až do bránice. „Sakra, to je koncentrovanej kofein,“ heknul. Stáli u pultu, pili rychle, jako lék.
„Marken?“ zeptal se Alois opatrně, když dopili. „Deutsche Mark… geht?“
Pumpař pokrčil rameny, natáhl ruku a vzal si pětimarkovku. Chvíli něco počítal v hlavě, v duchu si přepočetl kurz, vybral dvě bankovky zpátky a podal je přes pult.
„Okay,“ rozhodl nakonec. „Basta.“
Alois si připomněl, že i na Západě se někdy víc než kurz řeší to, jestli je platba vůbec nějaká.
Atlas ležel pořád rozložený na pultu. Ještě jednou přejel očima přes trasu: Monfalcone – Mestre – Venezia – dál na západ. Pak atlas přiklopil, vzal ho jednou rukou a v naprosté samozřejmosti ho nechal sklouznout do sportovní tašky vedle vody. Jako by sám od sebe patřil do kategorie „nezbytné na cestu“.
Pumpař se díval spíš na cigaretu v popelníku než na ně. Turisti, mapy, kafe, voda – rutina.
Venku si sedli na betonový rantl u stojanu. Lenka otevřela vodu a napila se dlouze, až jí pár kapek skanulo po bradě.
„Tak?“ nadechla se. „Kde jsme?“
Alois se lehce usmál. „Horší zpráva,“ řekl. „Ještě pořád jsme moc blízko Jugoslávie. Lepší zpráva – už víme kde. Monfalcone je támhle.“ Kývl směrem k městu. „A hlavní silnice na západ tady.“ Poklepal na tašku, kde byl schovaný atlas.
„A co nádraží?“ zamračila se.
„Nádraží je špatná volba,“ zavrtěl hlavou. „Tam se dívají na lidi, ne na auta. Silnice je anonymnější. A já nechci stát někde pod cedulí s jízdním řádem, kde může kdokoliv zavolat policii, že tu krouží nějakej rádoby belgickej manželskej párek.“
Lenka přejela očima po pumpě. Provoz se pomalu probouzel. U stojanu houklo první auto – malý fiat s místní značkou. Pumpař složil noviny a vyšel ven.
„Čím dřív vypadneme, tím líp,“ řekla tiše.
„Vyrazíme támhle,“ kývl nenápadně po silnici dál od města. „Tohle vede na nějaký malý město. Myslím Staranzano, čert aby si pamatoval ty jejich jména... A je to po cestě. Někde tam určitě bude pekárna.“
Martin Novotný
VII. Odjezd
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
VI. Vlakem domu
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
V. Hrozná dovolená! Jedem domů!
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
IV. Ty jsi ale parchant!
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
III. Velká ryba
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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