VII. Odjezd
8. července 1980
Za chvíli se ozval zvuk motoru, nejdřív jen hlubokým bručením kdesi ve tmě, jako vzdálený žaludek noci.
Alois a Lenka ztuhli. Zastavili dech. Zvuk se blížil – chraplavý frkot dieselu a šplouchání vody rozrážené přídí. Směřovalo to přímo k molu vedle nich.
„Stůj...“ zašeptal Alois.
Motor přepnul do volnoběhu. Z hutného rachotu se stal třesavý klapot. Loď musela být těsně u břehu.
Dutý, mokrý náraz dřeva o něco pryžového. Pak rychlé kroky po palubě. Tup-tup-tup. Šustivý zvuk zakončený plesknutím – něco dopadlo na beton mola. Okamžik potom plesknutí chodidel o beton. Zaskřípnutí lana o kov.
„Drži!“ – ozval se ve tmě mužský hlas, sotva slyšitelný přes volnoběh motoru.
„Alojz! „ – tentýž hlas, naléhavěji. To bylo znamení pro ně. Loď nehodlala čekat. Byla přiražena jen na okamžik, motor dýchal, připraven okamžitě zabrat a vyrazit zpět do temnoty.
Alois se zvedl tak rychle, až mu křupla kolena. „Tady,“ odpověděl stejně tiše, ale tak, aby to přes prkna slyšel. „Jdeme.“
Protáhl se otvorem ve stěně vraku jako první. Chladný noční vzduch ho praštil do obličeje, voněl solí a naftou.
Ve světle měsíce se zableskl mokrý bok lodi a tmavé lano napnuté mezi palubou a neviditelným pacholetem.
Rybář stál na palubě, opřený o reling, cigareta v koutku úst. Na molu se mihla hubená silueta kluka.
„Ajde, brzo,“ mávl rukou. „Noć nije vječna.“ (Rychle, noc není věčná.)
Lenka vylezla za Aloisem, sportovní tašku v ruce. Na okamžik se zarazila, když uviděla vodu přímo pod sebou – černou, hutnou. Rybář po ní sjel pohledem, ne zle, spíš zkoumavě.
„Ovo ti je žena?“ zamručel k Aloisovi. „Hrabra je. Dobro.“ (To je tvoje žena? Odvážná. Dobře) „Polako, da ne padneš,“ (Pomalu, ať nespadneš) řekl klidně.
Alois opatrně přeskočil na palubu. Pak si vzal od Lenky tašku a podal jí ruku.
„Jedna noha, pak druhá,“ podržel ji. „Neboj.“
Nebála se tak vody, jako toho, že někdo v hotelu zrovna teď vyhlédne oknem a uvidí je. Automaticky se ohlédla. Okna Conventu byla většinou tmavá, jen v jednom patře svítilo slabé žluté světlo. Nikdo na balkóně, žádná silueta u zábradlí.
Kluk odvázal lano, skočil na palubu a začal ho vytahovat nahoru. Loď se od mola odlepila skoro neslyšně. Motor zaduněl hlubším tónem, voda u zádě začala vařit.
„Sjedni tamo,“ ukázal rybář na lavičku u kabiny. „Zajedno. Manje se vidi.“ (Sedněte si spolu támhle. Méně vás bude vidět.)
Posadili se vedle sebe, zády k boku, tašku mezi nohama. Kolem hlavy jim zafičel vítr. Pobřeží se začalo pomalu vzdalovat – nejdřív jen o pár metrů, pak o desítky. Světla hotelu se roztáhla do úzkého pásu.
Rybář občas mrkl na břeh, pak na hladinu. V ruce cigaretu, druhou rukou držel kormidlo.
„Nisi pobjegao,“ prohodil nakonec přes rameno. „Dobro. Neki samo pričaju. Ti skočio.“ (Neutekl jsi. Dobře. Někteří jen mluví. Ty jsi skočil.)
„Jo dvakrát,“ ucedil Alois. „Jednou do vody, jednou do tohodle.“
Rybář se krátce uchechtl.
„Voda tě nechtěla,“ řekl. „Moře si nevybírá ty, co se chtějí zabít. To si nechává na jiné.“ Potáhl z cigarety. „Teď už neskáčeš. Teď jedeš.“
Lenka mlčela, ruce sevřené v klíně. Teprve teď, když břeh opravdu mizel, jí došlo, že to není jen další varianta plánu, kterou může ráno vzdát. Tohle už nešlo přetočit zpátky.
„Ještě jsme pořád tady,“ vydechla. „Ještě jsme v Jugoslávii.“
„Za chvíli ne,“ ozval se rybář. Naklonil se trochu do strany a ukázal do tmy před přídí.
„To jsou Italové.“
Pak ukázal na světlo za zádí. „To je Jugoslávie. A mezi tím je voda. A v ní čára, kterou nevidíš, ale všichni o ní mluví.“ Pokrčil rameny. „Já přes tu čáru jezdím dvacet let. Nikdy jsem na ni nenarazil. Ale papíry říkají, že tam někde je.“
Alois sledoval střídání světla na vlnách. Každé zhoupnutí trupu bylo jako malý povzdech. Měl chuť se zeptat, kolik lidí už v téhle lodi sedělo tak jako oni. Nejen turistů, ale těch druhých. Neptal se. Odpověď si uměl domyslet.
Kluk u přídě seděl na zkřížených nohách, opřený o naviják. Občas si je zvědavě prohlédl, pak zase sklopil oči. Pro něj to byl možná jen další noční výjezd – jen s trochu jiným nákladem.
„Poslouchej,“ otočil se rybář zpátky k nim, tentokrát vážněji. „Až tam dojdete,“ kývl bradou dopředu, „nechoď hned na policii. Oni mají rádi papíry. Papíry pak mají rády tebe. Drží si tě tak dlouho, jak chtějí.“
„To máme v plánu,“ řekl Alois. „Chci mluvit s Francouzi, ne se všema najednou.“
„Chytré,“ kývl rybář. „V Itálii všichni poslouchají všechno. Ve Francii… se aspoň tváří, že ne.“ V koutku úst mu cuknul ironický úsměv.
Chvíli bylo ticho. Motor rovnoměrně brumlal, loď se pohupovala přes menší vlnky. Za nimi se jugoslávské pobřeží zmenšovalo – světla hotelů byla teď jen řada světlušek, kterou každou chvíli zakryla vlna.
Lenka si opřela hlavu o jeho rameno, ne tolik z něhy jako z únavy.
„Kdyby se něco stalo…“ začala, ale nedokončila.
„Nic se nestane,“ přerušil ji Alois rychleji, než chtěl. „Podělat se může úplně všechno. Tak radši nic neříkej nahlas.“
Rybář se na něj podíval přes rameno, tentokrát skoro uznale.
„Radši být paranoik, co?“ prohodil. „Paranoja – to je jen slovo pro člověka, co ví, jak to chodí.“
Aloisovi cukl koutek. „Naučil jsem se to ve špatný práci,“ zamumlal. „Teď se to ale možná bude hodit.“
Loď se stočila lehce víc doleva. Vlnění se změnilo, stalo se pravidelnějším. Rybář něco zkontroloval u kompasu.
Tak,“ řekl po několika minutách. „Teď už jste venku. Za tuhle čáru už naše policie nerada chodí. Nemá tu svoje lidi, svoje papíry. Tady jste…“ hledal slovo, nakonec jen mávl rukou, „problém jenom sami pro sebe. Ne pro ně.“
Lenka se na Aloise podívala, i když ho v tom šeru viděla spíš jako stín.
„Takže… jsme oficiálně zrádci?“ utrousila.
„Pro ně jo,“ přikývl. „Pro mě…“ zadíval se na temnou hladinu, „pro mě jsme rodiče, co zdrhli za vlastní holkou. Zbytek ať si napíšou do spisu, jak chtějí.“
Rybář típl cigaretu o plechový okraj a zadupal nedopalek do rohu paluby.
„Až tam budeš,“ řekl, tentokrát měkčeji, „a náhodou… budeš mluvit s mojí dcerou, řekni jí, že i její otec byl vůl. Ale že ji má rád.“
„Jestli ji potkám, řeknu jí, že její otec zachránil jednoho cizího vola z moře,“ odpověděl Alois. „A že dělal víc, než musel.“
Čas se natáhl. Moře pod nimi dýchalo pořád stejně – zvednout, spustit, zvednout. Motor si broukal svou tlumenou píseň. Po pár desítkách minut se slova vyčerpala; zůstalo jen šero, hukot a únava, která sedla na ramena jako mokrá deka.
„Spavaj malo,“ (chvíli spi) utrousil rybář přes rameno. „More čuva.“ (Moře hlídá.)
Lenka se mu opřela o rameno víc, tentokrát už nejen z únavy. Alois ještě chvíli sledoval tmavou čáru za zádí, kde tušil Jugoslávii. Pak se i jemu začala víčka lepit. Hlava mu klesla, bradu měl opřenou o prsa. Loď je kolébala, jako když se kolébá dítě v náručí někoho, komu tak úplně nevěří, ale nemá sílu odporovat.
Nevěděl, jak dlouho spal. Probral ho jiný rytmus zvuku – motor už nehučel vytrvale, jen občas zabručel, jako když pes ve spánku zavrčí. Loď se houpala míň, vlny byly mělké.
Nad horizontem se nebe zesvětlilo z černé na šedou. Na východě, za zády, visel tenký, ubývající srpek měsíce, sotva poškrábání na tmavém nebi. Vzduch byl chladnější; do vlhkého pachu soli se mísila vůně bahna a mokré trávy.
„Gore, Alojz,“ ťukl do něj rybář hřbetem ruky. „Stižemo.“ (Jsme tady)
Lenka sebou trhla taky, promnula si oči. Vepředu už nebyla jen černá zeď, ale nízký, světlejší pruh – pobřeží. Žádné město, žádné majáky. Jen pás písku, před ním klidná voda a z něj trčící dva kamenné vlnolamy, jako prsty natažené do moře. Za pískem se terén zvíhal trochu výš. Několik světélek nalevo, možná kemp. Tady pořád tma.
Motor zpomalil ještě víc, loď se pomaloučku sunula ke břehu, jako by je vydechlo moře. Rybář přeřadil do volnoběhu tak tiše, že to znělo spíš jako kašel starého psa.
„Kemp je kus tamhle,“ kývl neurčitě vlevo ke světlům v dálce. „Tady nic. Písek, tráva, nějaký ptáci. Pro vás dobré.“
Zastavil tak pět, šest metrů od břehu. Rybář zhasl světlo úplně. Teď už byli jen stín mezi stíny.
„Blíž nemůžu,“ zašeptal. „Je tady tak metr a půl vody. Písek, žádní ježci.
Martin Novotný
VI. Vlakem domu
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
V. Hrozná dovolená! Jedem domů!
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
IV. Ty jsi ale parchant!
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
III. Velká ryba
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
II. Nemám na výběr
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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