VI. Vlakem domu
Vytáhl ze zásuvky stolku psací podložku, prázdný list papíru a hotelové pero s nápisem Hotel Convent – Ankaran. Složil se na židli, papír si přisunul k okraji stolku tak, aby na něj dopadalo světlo z okna.
Chvíli jen držel pero nad prázdnou stránkou. Automaticky mu ruka chtěla nadepsat „Služební záznam“ a číslo jednací. Zastavil se v půli obloučku.
Nakonec napsal nahoře:
|Velvyslanectví ČSSR v Bělehradě
k rukám rezidentury FMV
Pak se nadechl a začal psát tím suchým, úředním tónem, který měl odedřený za léta služby:
|Vážení soudruzi,
dovoluji si Vás informovat, že v souvislosti s náhlým zmizením mé dcery Nataši Kučerové a jejího přítele Pavla Svobody z rekreačního pobytu v Ankaranu došlo u mé manželky Lenky Kučerové k prudké afektivní reakci.
Projevuje se u ní výrazná labilita, střídání deprese a výbuchů vzteku, náhlé změny nálad a sklon k hysterickým scénám.V posledních hodinách opakovaně pronášela v emočním rozrušení politicky velmi nevhodné výroky na adresu poměrů v ČSSR i mých služebních povinností, a to i v přítomnosti cizích osob.
Vzhledem k tomu, že většinu hostů hotelu tvoří občané SRN, Rakouska a Itálie, obávám se, že by případná další „scéna“ mohla být vyložena jako protistátní postoj či dokonce zneužita nepřátelskou propagandou.
Po konzultaci s lékařem, který doporučil nasazení uklidňujících léků a po zvážení všech okolností (zdravotní stav manželky, přítomnost zahraničních rekreantů, riziko vzniku politicky kompromitující situace) jsem se rozhodl rekreační pobyt v Ankaranu předčasně ukončit a urychleně odcestovat s manželkou do ČSSR, aby mohla být v klidovém režimu u rodiny a pod případným odborným dohledem.
Z časových a organizačních důvodů nebylo možné vzít s sebou veškerá zavazadla. V hotelu Convent zůstává jeden velký kufr s osobními věcmi (oděv, obuv apod.). Prosím soudruhy, aby při nejbližší příležitosti zajistili jeho odvoz na Velvyslanectví ČSSR v Bělehradě, případně dle možnosti jeho zaslání do ČSSR.
Podle informací z hotelové recepce předpokládám, že při cestě po trase Koper – Lublana – Budapešť – Bratislava dorazíme na území ČSSR nejpozději dne 9. 7. t. r.
Po návratu jsem připraven podat na příslušných místech podrobné služební hlášení o celé události a k věci podat veškeré vysvětlení.
S pozdravem
pplk. Alois Kučera
KS StB Karlovy Vary
Teprve pak pero odložil. Podíval se na text ještě jednou. Bylo to dokonalé, úhledné, bez emocí. Hlásil, vysvětloval, prosil. Přesně v tom pořadí.
Lenka zavřela menší kufr, zvedla ho ze země a odnesla ke dveřím.
„Tak?“ zeptala se.
Zvedl dopis, trochu jím potřásl, aby uschl inkoust.
„Tak,“ přikývl. „Soudruzi budou mít co číst.“
Podíval se na hodinky, malá ručička mířila k jedenáctce.
„Máme čas,“ řekl Alois tiše. „Pojď si lehnout, oba to potřebujeme. V jednu si skočíme na oběd a potom raději znovu do postele.“
Na vteřinu se mu vybavila cela na I. P. Pavlova a kolegův hlas: „Nenechte ho spát! Za dva, tři dny bude mluvit. Rád.“
Tehdy mu to nepřišlo zvláštní. Teď, když si sám plánoval dvoufázový spánek, se mu na chvilku zvedl žaludek. Nastavil budík na třináct nula nula.
Druhé probuzení budíkem. Ten protivný zvuk, co se jim zaryl pod víčka, i když nespali nijak hluboko.
Na ciferníku bylo tři čtvrtě na tři.
„Aspoň jsme něco dohnali,“ zamumlal Alois a budík vypnul. Hlava se mu zdála trochu čistší než dopoledne. V břiše měli oběd z jídelny – tak nějak naslepo, bez chuti, jen aby bylo splněno. Polívka, maso, brambory. Ani jeden z nich by nedokázal říct, co přesně jedli.
„Takže,“ vydechla Lenka a posadila se na kraj postele. „Jdeme do toho.“
Oblečení měli rozložené už odpoledne. Lenka si natáhla světle béžové kalhoty a bílé tričko. Pečlivě zašněrovala sportovní boty – dvakrát, aby se jí nerozvázaly v nejhorší chvíli. Vlasy stáhla do ohonu, obličej si jen přejela mokrým kapesníkem, aby smetla stopy po spánku.
„Jako na výlet,“ utrousila, když se viděla v zrcadle.
„Ideální,“ řekl. „Dlouhý výlet domů.“
On měl dlouhé kalhoty a lehkou košili. Civilní boty, ve kterých mohl i běžet. U stolku ještě jednou prošel hromádku věcí:
„Pas?“
Lenka sáhla do kapsy. „Tady.“
On vytáhl svůj.
Sportovní taška byla zapnutá – léky, prádlo, náhradní košile, hygiena, jídlo ze samoobsluhy. Lenčina větrovka a Aloisovo sako. Menší kufr stál připravený u dveří.
Lenka na okamžik pohlédla na ten velký, co zůstal u zdi, čistě srovnaný, odložený. Jako cizí.
„Tak,“ řekla. „Tady končí dovolená.“
Alois vložil připravený dopis do hotelové obálky a připsal na ni: Pro soudruhy z československé ambasády v Bělehradě (přes vedoucího pobytu Čedoku).
„Hotovo,“ řekl spíš sobě. „Jdeme.“
V hale bylo dusno, i když od moře se už dalo dýchat. V recepci stále stejný recepční. Jakmile je uviděl s kufrem a taškou, narovnal se na židli.
„Taxi u šestnáct třicet, sve je u redu,“ ujistil je.
Alois přikývl a položil obálku na pult.
„Ještě jedna prosba,“ řekl česky, pomalu. „Až sem přijedou soudruzi z naší ambasády, mohl byste jim tohle předat?“
Recepční si přečetl nápis, koutkem úst lehce škubl. „Naravno,“ řekl. „Ja ću.“ Schoval obálku pod desku mezi pasy a účty, jako by to byl jen další papír.
Zbylých pár minut seděli na lavičce u skleněných dveří. Dívali se ven na borovice a parkoviště. Moře bylo vidět jen jako stříbrný proužek mezi kmeny.
Lenka pevně svírala ucha sportovní tašky. „Ještě ráno jsem se nemohla dočkat, až se odsud dostanu,“ utrousila. „Teď mám pocit, že odtud mizím až moc rychle.“
„Ještě pořád se můžeme sebrat a jít zpátky do pokoje,“ řekl tiše.
„To už ne,“ zavrtěla hlavou. „Teď už bych to nedokázala vzít zpátky.“
Žlutý mercedes přijel s lehkým zpožděním. Taxikář vystoupil, bez řečí naložil kufr, kývl jim:
„Željeznička stanica Koper, da?“
„Da,“ přikývl Alois. „Koper.“
Cesta dolů mezi vinicemi a sklady proběhla v tichu. Lenka se dívala z okna, ale v očích neměla krajinu, jen vlastní myšlenky. Když auto míjelo směrovku na Ankaran, skoro neznatelně se ohlédla.
Na nádraží v Koperu taxikář vyložil kufr na chodník, přijal dináry a odjel, jako by vozil hosty do města každý den. Což nejspíš dělal.
Uvnitř nádražní budovy bylo šero. Tabule s odjezdy drnčela, někdo klel u automatu na limonádu.
Na druhém nástupišti čekalo jen pár lidí. Rodina s dětmi, voják s batohem, dva turisté v šortkách. Kufr si postavili k lavičce, taška zůstala neoddělitelně u Lenky.
„Je ti dobře?“ zeptal se.
„Není,“ přiznala. „Ale jedeme přece domů.“ V té poslední větě bylo cosi jako ironie i úleva zároveň.
Vlak přijel s kovovým nářkem brzd. Zelené vagóny, špinavá okna, dveře, které se otevíraly se skřípěním. Lidi se zvedli, pomalu se sunuli k nástupním schůdkům.
„Tak pojď,“ řekl Alois. „Najdeme si místo. Až se usadíme, skočíme koupit něco k pití.“
„Dobře,“ kývla.
Vlezli do vagónu, prošli kolem dvou kupé, dokud nenašli prázdné. Kufr zvedl nahoru na síť nad sedadly, opatrně ho zasunul doprostřed. Dlaň mu na chvíli zůstala položená na madle, jako by si zapamatovával dotyk.
„Všechno v pořádku,“ přikývl. „Jdem pro pití.“
Nárazník uhodil do nárazníku, průvodčí písknul poprvé. Ještě měli pár minut, než vlak skutečně odjede.
„Támhle,“ navrhla Lenka a ukázala k malému stánku u začátku nástupiště. Skleněné láhve, kelímky s kávou, čokoládové tyčinky.
„Můžeme,“ souhlasil. „Stejně tam budeme sedět dost dlouho.“
Vyrazili spolu směrem ke stánku, nechali vlak za zády. O pár kroků dál už nebylo vidět na jejich kupé.
Další písknutí se rozplynulo v šumu nádraží.
Teď už byla tma. Ne ta městská s oranžovým přísvitem lamp, ale těžká, slaná a skoro hmatatelná.
Šumění moře vyplňovalo pauzy mezi jejich nádechy. Vrak rybářské lodě se v přítmí krčil na břehu jako kostra nějakého zvířete, které tu zapomnělo umřít.
Lenka seděla uvnitř, zády opřená o žebro trupu, kolena přitažená k bradě. Sportovní tašku měla přitaženou k sobě, jako by v ní byla celá jejich budoucnost.
„Ještě není půlnoc,“ šeptla. „Máš čas si to rozmyslet.“
„To už jsme si rozmysleli odpoledne,“ odpověděl tiše Alois. Seděl kousek od ní, ruce položené na prknech.
„Pořád mám pocit, že slyším ten vlak,“ řekla teď, do tmy. „Jak odjíždí. Jak odváží… nás, kteří v něm nejsme.“
„Ten kufr za nás udělá víc práce, než bych kdy dokázal já,“ zamumlal. „Na papíře teď jedeme do Lublaně. A dál…“ mávl rukou, i když to neviděla, „dál si to za nás vymyslí jiní.“
Chvíli bylo slyšet jen moře a tlumené zvuky od hotelu. Občas zasvítila světla auta na příjezdové cestě a na okamžik prořízla škvíry v prknech slabým proužkem.
„Myslíš, že nás někdo viděl?“ zeptala se. „Jak jsme šli od nádraží?“
„Možná,“ přiznal. „Ale nevěděl, kdo jsme. Dva lidi s taškou, co jdou po cestě. To neudáš ani u nás, natož tady.“ Odmlčel se. „Ale jo, radši budu paranoidní než se nechat blbě chytit. To je jediný, co mi z tý práce ještě připadá užitečný.“
Zvedla hlavu. Malým otvorem ve stěně bylo vidět jen kousek nebe. Pár hvězd a nic víc.
„Přijede?“ zeptala se po chvíli. „Ten rybář. Co když si to rozmyslel? Co když ho někdo viděl s tebou…“
„Říkal: po půlnoci, jen my dva, nic jiného,“ zopakoval skoro doslova jeho slova. „Rybáři nemají ve zvyku dělat si seznamy pasažérů. Přijede. Jestli se něco zvrtne, tak spíš na moři než tady.“
„Uklidnil jsi mě,“ utrousila.
„O to se ani nesnažím,“ řekl. „Snažím se, abychom tady seděli, dokud nebude čas. A nedělali žádnou blbost.“
Zvenčí k nim dolehl dutý zvuk motoru z přístaviště. Někdo vyjížděl nebo se vracel. Nedalo se poznat kdo.
Lenka si položila bradu na kolena a zavřela oči, i když spát nedokázala. Každou chvíli si představila jiný scénář: že do vraku najednou vlítne jugoslávský policajt, že u mola bude čekat místo rybáře někdo v uniformě, že se ráno probudí a zjistí, že nikam neodjeli a jen tu sami sebe strašili.
Alois vedle ní seděl tiše a počítal si v duchu minuty. Ne na ciferníku, ale podle toho, jak se mění zvuky kolem. Hluk z hotelu slábnul, bary u pláže utichaly, zůstávalo jen moře a občasný klapot z přístavu.
„Až uslyšíš motor, pomalej, tlumenej,“ řekl nakonec, „to bude nejspíš on. Do té doby… dýchej. To je jediné, co teď máme povolené dělat.“
Martin Novotný
V. Hrozná dovolená! Jedem domů!
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
IV. Ty jsi ale parchant!
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
III. Velká ryba
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
II. Nemám na výběr
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
I. Normální ráno u moře
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
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