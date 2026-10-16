V. Zasraná dovolená! Jedem domů!
Jídelna byla skoro plná. Bílé stoly, na stěnách vybledlé fresky, v rohu kávovar, který funěl jako stará lokomotiva. U oken seděly německé rodiny, děti už v plavkách, někdo se smál, talíře cinkaly o sebe.
Lenka na chvíli zůstala stát ve dveřích. Oči měla červené, ale tvář už pevnou.
Alois stál o krok za ní, na levé tváři červený flek.
„Netušil jsem, že máš takovou ránu,“ zamumlal.
„Dělej! Už to tady chci mít za sebou. Poslední jídlo tady!“
Popadla talíř, začala si na něj nakládat jídlo. Vejce, šunku, rajče. Nabrala pršut, dva nebo tři plátky jí spadly na zem. „Do prdele práce!“ zaklela, sehnula se, sebrala ho a vzteky mrsknula do koše. Vzala dva krajíce chleba a přidala je na talíř. Číšník se na ni podíval. Něco na něj zasyčela. Chudák kluk se otočil a kvapně mizel.
Alois jen pokrčil rameny a nabral si jídlo.
„Tam,“ ukázala Lenka bradou ke stolu u zdi, dál od oken i od bufetu. Bez optání. Alois jen přikývl a šel za ní.
Sedli si naproti sobě.
Chvíli ticho. Jen šustění ubrusu a tlumený hluk ostatních.
Lenka vzala vidličku a začala dloubat na talíři do vejce, aniž by z něj kousek snědla.
„Jez,“ řekl tiše. „Zkolabovat hlady mi do plánu nezapadá.“
„Do tvýho plánu,“ odsekla dost nahlas na to, aby to slyšela rodina u vedlejšího stolu. „Já už jsem se tvých plánů nažrala dost. A ten Pavlíček – tobě se zamlouval, protože s tebou chodil chlastat. Já ti říkala, že Natašu zkazí.“
Otec od vedlejšího stolu zbystřil, ale dělal, že se dívá jinam. Lenka sáhla po hrnku s kávou a napila se tak razantně, až pobryndala ubrus.
„Já jen, že…“ začal Alois klidněji, potichu.
„Nedělej se tak hodnej, jo!“ utnula ho. „Včera ti bylo jedno, kde jsem, když ses někde ožral. Teď budeš hrát starostlivýho manžílka?“
Na tuhle repliku se otočila i servírka. Zastavila se, zkontrolovala prázdný tác a zase šla dál. Jen o něco pomaleji.
Alois sklopil oči k talíři. Vzal si kousek chleba, zakousl se. Nechal ji mluvit. Nemělo cenu se s ní hádat.
„Děcka nám ukradnou auto,“ mumlala Lenka. „Seberou se, zmizí do Itálie, ani slovo. Ty se tady ožereš jak prase a necháš mě samotnou v cizím baráku… Skvělá dovolená, fakt.“
„Můžeme to probrat na pokoji,“ podotkl Alois tiše. Pro ty, co neuměli česky, to jen vypadalo jako unavené „prosím, ne tady“.
„Na pokoji už se probíralo dost,“ zasyčela. O něco tišeji dodala: „Jez. Vypadáš jak úplnej chcípák.“
Do jídelny nakoukl mladší recepční v bílé košili. Rozhlédl se, očima přejel po hostech, na chvilku se zastavil u jejich stolu – žena s nateklýma očima, chlap s šedým obličejem – a zase zmizel. Dohled splněn.
Lenka se tvářila, že si toho nevšimla. Když dojedla půlku vajíčka, odsunula talíř.
„Nemám hlad,“ vydechla.
„Tak aspoň kafe,“ kývl Alois k druhému hrnku na tácu. „Jestli chceš odjet ještě dneska, čeká nás dlouhej den.“
„Jistě, soudruhu plánovači,“ ušklíbla se. „Ty jsi to tak hezky vymyslel. Děcka nám zdrhnou, my si to tady odtrpíme do konce turnusu a budeme dělat, že se nic nestalo?“
To poslední řekla překvapivě hlasitě česko-německy:
„Das ist ein beschissener Urlaub! Já chci domů!“
U nejbližšího stolu se zarazila lžička nad jogurtem. Muž v tričku „Adria 79“ se podíval na ně. Přesně tak, jak lidi koukají na cizí hádky – chtějí slyšet co nejvíc, ale nechtějí být přistižení.
„Nečum, dědku!“ houkla na něj Lenka.
Alois vydechl, položil vidličku.
„Dobře,“ řekl nahlas, téměř odevzdaně. „Jestli chceš domů, pojedeme domů. Zjistím na recepci vlaky z Koperu. Zabalíme kufr. A až přijedou oni... No radši jim nechám vzkaz, ať ví, že jsme na cestě domů. Jo?“
„Teď mluvíš rozumně,“ prskla. Vstala tak, až opěradlo židle vrazilo do sousedů. Německý důchodce se na ni podíval – z části zděšeně a o trochu víc uraženě.
„Ja, ja, Tschuldigung.“
Na chvíli se opřela o rám okna, nadechla se mořského vzduchu, aby zklidnila třes v rukách. V odrazu skla viděla, jak se na ni upřeně dívá uklízečka i starší Němka od vedlejšího stolu.
„Tak jo,“ řekla nahlas směrem k oknu. „Já jdu balit. Ty…,“ otočila se k Aloisovi, „si běž hrát na chlapa na recepci. Zjisti, jak se dostaneme domů. Ještě dneska, jestli to jde.“
Nečekala odpověď. Prošla jídelnou tak razantně, že jí vlála sukně. Všichni, kdo se dívali, viděli jen jednu věc: ženskou, co má dovolenou v háji a chce pryč.
Alois omluvně kývl obsluze a zamířil k recepci.
V hale bylo poloprázdno. Jen německá rodina zrovna platila účet, děti poskakovaly kolem kufrů. Za pultem stál mladý recepční v bílé košili, s tmavými kruhy pod očima a štosem formulářů před sebou.
Alois k němu došel klidným krokem. Jen ten, kdo ho znal, by poznal, že má ramena stažená víc než obvykle.
„Dobar dan,“ kývl na pozdrav.
„Dobar,“ usmál se recepční profesionálně. „Soba dvjesto četrnaest, jel’ tako?“ (Pokoj 214, že?)
„Tako je,“ přikývl. „Podívejte… máme problém.“
Naklonil se blíž, aby to nešlo slyšet do celé haly.
„Dcera s přítelem… včera v noci zmizeli. Ukázalo se, že nám vzali auto. My…,“ hledal správné slovo, „my se chceme vrátit domů. Co nejdřív. Vlakem.“
Tvář recepčního na okamžik zvážněla. Naposledy se ohlédl po hale, jestli někdo neposlouchá, pak sáhl pod pult a vytáhl tlustou knihu se zeleným hřbetem – jízdní řád.
„Znám takové případy,“ zabručel skoro soucitně. „Mladi…“ pokrčil rameny. „Dobře. Odkud – Koper?“
„Ano. Koper. Do Československa. Přes Maďarsko,“ dodal Alois. „Normálně domů.“
Recepční listoval. Ukazovák klouzal po sloupcích, zastavil se.
„Z Koperu dneska… vlak ve 13:10.“ Otočil knihu k Aloisovi, aby viděl řádky. „Koper – Lublaň. V 15:20 jste tam. A v 16:05 vlak na Zagreb. V noci jste v Zagrebu, ráno do Budapešti… a dál,“ mávl rukou, „už to znají na vaší straně.“
Alois se na řádky podíval jen letmo.
„To je moc brzo,“ zavrtěl hlavou. „Manželka…,“ kývl hlavou ke schodům, „je úplně hotová. Musí zabalit. A upřímně – kdybych jí teď řekl, ať do hodiny sedí v taxíku, bude tu další scéna. Nemáte něco později?“
Recepční znovu listoval.
„Další z Koperu v 17:40,“ oznámil. „V Lublani jste 19:50.“ Po krátkém zaváhání dodal: „Ale… dál už nic. Přípoj na Zagreb jede až ráno v 5:10.“ Poklepal na stránku. „Budete spát na stanici. Nebo hotel.“
„Nevadí,“ mávl rukou. „Už jsme zažili horší noc. Hlavně, že se dostaneme domů.“
Recepční přikývl. Zapsal si čas vlaku – pro sebe, nebo pro případný dotaz někoho, kdo se bude ptát, kdy „ti Češi“ odjeli.
„Kdy chcete taxi?“ zeptal se. „Aby bylo včas v Koperu, tak… kolem 16:40 odsud.“
Alois si přejel dlaní po obličeji, jako by počítal v hlavě.
„Manželka chce ještě zabalit, dát si oběd, trochu se uklidnit,“ řekl nahlas. „Takže… to je v pořádku. 16:30 před hotelem bude stačit?“
„Može,“ přikývl recepční. „Zavolám taxi.“
„A ještě jedna prosba,“ dodal. „Kdyby se tu naše děti přece jen objevily – kdyby se vrátily – můžete jim říct, že jsme jeli prvním možným vlakem domů a že na ně čekáme v Československu? Aby neměli pocit, že jsme je tady nechali napospas…“
Recepční přikývl, trochu soucitně.
„Naravno,“ řekl. „Řeknu jim to. A… žao mi je.“ (Je mi to líto.)
„I meni,“ odpověděl Alois tiše. (Mně taky.)
Alois vyšel od recepce po schodech nahoru. V hlavě měl zapsané časy jako do služebního zápisníku.
Lenka seděla na posteli, vlasy stažené do ohonu, vedle ní na stolku složený dopis od Nataši.
„Tak?“ zvedla k němu oči.
„Zjistil jsem spojení,“ řekl a zavřel za sebou dveře. „Z Koperu jede v sedmnáct čtyřicet vlak do Lublaně. Když to půjde normálně, devátýho bychom byli v republice.“
„Devátýho,“ zopakovala tiše. Chvíli jen koukala na přikrývku, pak vydechla: „Už abychom byli odsud pryč.“
„Taxi nám sem pošlou v šestnáct třicet,“ dodal. „Přijede sem před hotel, hodí nás rovnou na nádraží v Koperu. Do té doby musíme sbalit, co bereme.“
Kývla.
„Dobře. Jeden kufr vezmeme, jeden necháme,“ řekla věcněji, než se cítila. „Ať se s tím vláčí někdo jinej.“
Alois se na chvíli opřel o rám dveří.
„Skočím teď do obchodu,“ řekl. „Koupím něco na cestu. Konzervy, salám, sušenky, vodu. Ať nejsme odkázaní na nákupy po cestě.“
„Běž,“ souhlasila. „Aspoň nebudeš vidět, jak třídím tvoje košile.“
Pokusila se o náznak úsměvu. On jen krátce přikývl, vzal klíč a zase vyšel na chodbu.
Recepce byla po snídani skoro prázdná. U pultu seděl recepční z rána, rukávy vyhrnuté k loktům.
Alois se opřel dlaní o desku.
„Soudruhu…,“ začal, pak se opravil. „Prosím vás, jedna věc.“
Recepční zvedl oči, usmál se tím unaveným, ale slušným hotelovým úsměvem.
„Ano?“
„Jedeme domů vlakem,“ řekl Alois. „Dlouhá cesta. Chtěl bych koupit něco… trvanlivého. Konzervy, salám, sušenky. Něco, co vydrží dva dny v kupé. Kde tady máte obchod?“
Recepční pokýval hlavou, jako by přesně tohle čekal.
„Dolů k pláži,“ ukázal směrem k otevřeným dveřím. „Po cestě doleva, asi dvě stě metrů. Samopostrežna trgovina, takový náš Konzum. Mají všechno – konzervy, chléb, čokoládu. Otevřeno do poledne, pak zase od čtyř.“
„Hvala,“ kývl Alois. „Zastavím se tam. A…“ na okamžik zaváhal, „kdyby přijel někdo z ambasády, mám pro ně dopis. Dám vám ho později, ano?“
Recepční se lehce zamračil, ale jen služebně.
„Dobře,“ přikývl. „Předáme ho.“
Alois se na něj pousmál a vyšel ven.
Cesta k obchodu vedla kolem borovic a nízkých zdí s oloupanou omítkou. Vzduch voněl solí a rozžhaveným jehličím.
Uvnitř bylo šero a chlad. Lednice hučely, u pokladny se hádala starší ženská s prodavačkou o drobné.
Alois vzal drátěný košík a zhluboka se nadechl. Přepnul se do režimu, který znal z úplně jiných nákupů – když se kdysi v Karlových Varech sháněly „zásoby“ pro civilní obranu.
Teď to bylo pro dva lidi na dlouhou cestu.
Šel pomalu kolem regálů.
Do košíku přistály:
– dvě plechovky sardinek v oleji,
– tři menší pašteta Gavrilović,
– jeden dlouhý trvanlivý salám v červeném střívku,
– kus tvrdého sýra zabalený v papíru,
– balík sušenek, které slibovaly „extra dugo trajno“,
– hořká i mléčná čokoláda,
– sáček žvýkaček „za Natašu“,
– tři láhve minerálky ve skle,
– a malý pytlík sušených meruněk.
Chvíli jen stál s košíkem opřeným o bok a díval se na řady plechovek. Ten záběr – tuňáci, sardinky, fazole v rajčatové omáčce – byl skoro komický. Místo šanonů se státními tajemstvími teď řešil, kolik oleje zvládne Lenčin žaludek.
V duchu počítal dny. Když bude nejhůř, pět nebo šest dnů vydržíme.
U pokladny vysypal dináry na pult, ani je nezkoušel přepočítávat. Prodavačka mu zabalila nákup do dvou igelitových tašek, na závěr přihodila účtenku s razítkem.
„Dobar dan,“ popřála, aniž by se na něj podívala.
„Dovidjenja,“ odpověděl automaticky.
Když otevřel dveře pokoje, měla Lenka kolem sebe menší chaos.
Na podlaze stál velký tmavý kufr, víko opřené o postel, uvnitř už pečlivé hromádky: košile, ručníky, dlouhé kalhoty, svetry.
Na druhé posteli byl rozložený menší kufr – zatím poloprázdný.
Na židli vedle stolu ležela sportovní taška s rozepnutým zipem, ve které zatím byly jen léky a jedna složená mikina.
„Tak co mají?“ houkla, aniž by se otočila.
„Všechno možný,“ odpověděl. „Vzal jsem, co jsem mohl vzít. Na cestu nám to bude muset stačit.“
Přešla k posteli s menším kufrem a ukázala na jednotlivé věci:
„Tady,“ kývla k velkému kufru, „necháme všechno, co teď nepotřebujeme. Ručníky, letní věci, šaty, ten tvůj nesmrtelnej svetr. Jestli to pak někdo pošle na ambasádu, dobře. Teď se bez toho obejdeme.“
Pak ukázala na menší kufr:
„Sem dávám věci na cestu vlakem. Náhradní prádlo, jednu košili pro tebe, jedny boty navíc, něco slušnějšího, kdyby nás někde přendali do hotelu. To zvládneme tahat z nádraží na nádraží.“
Nakonec sáhla po sportovní tašce:
„A tohle je příruční,“ řekla. „Doklady, peníze, léky, hygiena, pro každýho jeden svetr, jedna košile a tričko, pro každýho čtvery ponožky… Já si z domova vzala větrovku, ty si budeš muset vzít sako. To budeme mít u sebe. Kdyby se cokoliv podělalo, tohle nechci odkládat.“
Zvedla tašku, aby cítila váhu, a zase ji položila.
Alois se natáhl a rozepnul zip.
„Počkej, takhle ne,“ zarazil ji a vyndal doklady a peníze. „Pasy ne do tašky.“
Vytáhl oba československé pasy a položil je na stůl.
„Každý budeme mít svůj pas u sebe. Ne v kufru, ne v tašce. U sebe,“ zopakoval. „Když budeme muset nechat tašku být, nesmíme o ně přijít.“
Potom vzal do ruky složené marky. Rozložil je na stolku a rozdělil na dvě hromádky. Lence podal čtyři desetimarkovky, sám si vzal osm pětimarkovek.
„Čtyřicet pro tebe, čtyřicet pro mě,“ řekl. „Ty si svoje schovej a nevytahuj je, dokud to nebude nutný. Já budu platit z těch drobnejch. Případnýho zloděje budou víc lákat desítky než pětky.“
„Dobře,“ řekla. „A taška?“ kývla k židli.
„V tašce bude všechno ostatní,“ odpověděl. „Ale tohle,“ ukázal na pasy a peníze, „jde s náma na těle.“
Lenka si ho krátce prohlédla.
„Máš nějaké ‚důležité‘ papíry?“ zeptala se.
Alois zavrtěl hlavou.
„Papíry už nemám žádné,“ odpověděl. „Jen tenhle jeden.“
Martin Novotný
IV. Ty jsi ale hajzl!
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
III. Velká ryba
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
II. Nemám na výběr
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
I. Normální ráno u moře
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
Ochutnávka stylu ilustrací
Nyní styl mezi starou knižní ilustrací a evropským komiksem. Trochu zašlé barvy, kresba, šrafování — aby čtenáři zbylo místo pro vlastní představivost. A než se otevře pvní kapitola, můžeme na chvíli zhasnout. Projektor běží.
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