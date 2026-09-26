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Ochutnávka stylu ilustrací

Martin Novotný
Nyní styl mezi starou knižní ilustrací a evropským komiksem. Trochu zašlé barvy, kresba, šrafování — aby čtenáři zbylo místo pro vlastní představivost. A než se otevře pvní kapitola, můžeme na chvíli zhasnout. Projektor běží.

Psal se červenec roku 1979. Uplynulo téměř jedenáct let od srpnových dnů internacionální pomoci.

Na taneční zábavě v nejmenovaném lázeňském městě se potkali dva mladí lidé.

Romantická dvojice podlehla představám o jiném světě, podsouvaných návštěvníky lázní, přijíždějících ze Západu. Mladické poblouznění. Touha po dobrodružství. Falešné mámení Západu, živené představou snadného života, cestování a konzumu.

O rok později, v prvních prázdninových dnech roku 1980 začínají uskutečňovat svůj zvrácený plán.

Devatenáctiletá maturantka z dobré rodiny. Dcera zkušeného pracovníka bezpečnostního aparátu. Mladá, vzdělaná, s velmi dobrou znalostí francouzštiny.

Vytvořeno s pomocí AI

Nadějný, ale dosud nezralý mladý muž se slibnou budoucností. Je fyzicky zdatný, bývalý boxer, po skončení vojenské služby má možnost studovat na vojenské akademii. Zdá se, že jeho další cesta byla jasná. Československá lidová armáda potřebuje schopné mladé lidi, připravené stát se pevnou hrází socialismu a obrany míru.

Vytvořeno s pomocí AI

Zpočátku se může zdát, že jde jen o nerozvážnost dvou mladých milenců.

Jenže každý takový krok má své následky.

Oba mladí lidé se rozhodnou do svého plánu zatáhnout i své nejbližší. Muže, který celý svůj dosavadní život spojil se službou státu. A ženu zvyklou pomáhat druhým, která se náhle ocitá v situaci, na niž ji žádná životní zkušenost nemohla připravit.

Vytvořeno s pomocí AI

Vytvořeno s pomocí AI

Čtyři lidé. Několik rozhodnutí učiněných během pár červencových dnů. A cesta, která měla být docela obyčejnou dovolenou.

Podívejme se tedy ještě jednou na události, které tomu všemu předcházely.

Vytvořeno s pomocí AI

Vytvořeno s pomocí AI

Vytvořeno s pomocí AI

První díl již v pátek 2.10.

Autor: Martin Novotný | sobota 26.9.2026 17:14 | karma článku: 0 | přečteno: 1x
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Martin Novotný

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Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

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