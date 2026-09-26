Ochutnávka stylu ilustrací
Psal se červenec roku 1979. Uplynulo téměř jedenáct let od srpnových dnů internacionální pomoci.
Na taneční zábavě v nejmenovaném lázeňském městě se potkali dva mladí lidé.
Romantická dvojice podlehla představám o jiném světě, podsouvaných návštěvníky lázní, přijíždějících ze Západu. Mladické poblouznění. Touha po dobrodružství. Falešné mámení Západu, živené představou snadného života, cestování a konzumu.
O rok později, v prvních prázdninových dnech roku 1980 začínají uskutečňovat svůj zvrácený plán.
Devatenáctiletá maturantka z dobré rodiny. Dcera zkušeného pracovníka bezpečnostního aparátu. Mladá, vzdělaná, s velmi dobrou znalostí francouzštiny.
Nadějný, ale dosud nezralý mladý muž se slibnou budoucností. Je fyzicky zdatný, bývalý boxer, po skončení vojenské služby má možnost studovat na vojenské akademii. Zdá se, že jeho další cesta byla jasná. Československá lidová armáda potřebuje schopné mladé lidi, připravené stát se pevnou hrází socialismu a obrany míru.
Zpočátku se může zdát, že jde jen o nerozvážnost dvou mladých milenců.
Jenže každý takový krok má své následky.
Oba mladí lidé se rozhodnou do svého plánu zatáhnout i své nejbližší. Muže, který celý svůj dosavadní život spojil se službou státu. A ženu zvyklou pomáhat druhým, která se náhle ocitá v situaci, na niž ji žádná životní zkušenost nemohla připravit.
Čtyři lidé. Několik rozhodnutí učiněných během pár červencových dnů. A cesta, která měla být docela obyčejnou dovolenou.
Podívejme se tedy ještě jednou na události, které tomu všemu předcházely.
Martin Novotný
Obsah Křižovatky svobod:
Chtěl jsem vám tady udělat „Obsah“, nebo řekněme „Rozcestník“. A měl být pěknej. Grafickej! S plánem vydávání blogů! A aby bylo vidět, které blogy jsou už k dispozici a kdy vyjdou další.
Martin Novotný
Hrdinové se vrací - Obsah
Chtěl jsem vám tady udělat „Obsah“, nebo řekněme „Rozcestník“. A měl být pěknej. Grafickej! S plánem vydávání blogů! A aby bylo vidět, které blogy jsou už k dispozici a kdy vyjdou další.
Martin Novotný
Děj předchozího dílu
Zkrácený souhrn děje prvního dílu - Konečná stanice Marseille. Pro ty, kteří chtějí číst rovnou druhý díl
Martin Novotný
Hrdinové „Konečné stanice Marseille“ se vrací
Pokračování románu Konečná stanice Marseille. S Lenkou a Aloisem jsme se rozloučili po příjezdu do Ankaranu, Nataša a Pavel pokračovali do Marseille. Druhý díl sleduje, kam je zavedou rozhodnutí prvních červencových dnů roku 1980.
Martin Novotný
Druhý díl - První pokus
Nedalo mi to. Chtěl jsem si zkusit vyrobit ručně vázanou knihu. V pevné vazbě (V8) a alespoň v plátně.
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