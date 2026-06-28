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Na konečné stanici v Marseille.

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

Milí čtenáři,

pokud jste došli s Pavlem a Natašou až sem, chci vám poděkovat.

První část jejich příběhu je u konce. Začala doma v Československu — vojnou, čekáním, první velkou láskou. Pokračovala skrýváním plánů před rodinami, útěkem přes hranice a italskou anabází. Pavel s Natašou skončili v Marseille — ne úplně v takové Francii, jakou si představovali, ale přece jen ve Francii.

Pavel a Nataša se tedy odmlčí.

Ne úplně. Jen na chvíli.

Já část léta využiji mimo jiné k tomu, abych si prošel a nastudoval místa, kde se bude odehrávat další část příběhu. Přesněji řečeno třetí část — protože druhý díl je už téměř hotový.

A nebude jen o Pavlovi a Nataše.

Vrátíme se také k Lence a Aloisovi, které jsme opustili 5. července v Ankaranu. Jejich cesta se od té Pavlovy a Natašiny liší, ale patří ke stejnému příběhu. Ke stejné době. Ke stejné otázce, co všechno člověk ztratí, když se pokusí získat svobodu.

První díl byl v mnohém ještě plný romantiky. I když se kolem Pavla a Nataši děly tvrdé věci, pořád je nesla láska, vzdor a víra, že za hranicí začne lepší život. Možná i proto mohl působit pomaleji, civilněji — a místy až překvapivě klidně.

Děkuji vám, že jste s nimi prošli první část cesty. Přeji vám krásné prázdniny, klidné dovolené a trochu skutečné svobody — ne té z letáků politických stran, ale té obyčejné, každodenní.

Pavel, Nataša, Lenka i Alois se zase vrátí.

Autor: Martin Novotný | neděle 28.6.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

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Martin Novotný

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