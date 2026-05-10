Má příběh Pavla a Nataši pokračovat?

Děkuji všem, kdo četli blogovou ukázku románu Konečná stanice Marseille. Možná se ptáte, proč se příběh na blogu zastavil právě teď.

Důvod je jednoduchý:
ukázka měla představit postavy, dobu, atmosféru a začátek jejich cesty. Teď bych rád věděl, o jakou podobu pokračování byste vy, čtenáři, stáli.

V každém případě to neznamená, že příběh končí. Může pokračovat různými cestami — třeba jako kniha, e-book, audiokniha, nebo znovu jako blogový seriál.

Proto jsem připravil krátkou anonymní anketu. Nevyžaduje jméno ani e-mail a zabere jen pár minut. Pomůže mi zjistit, zda stojíte o pokračování příběhu a v jaké podobě.

Děkuji každému, kdo odpoví. Stačí i stručně.

Autor: Martin Novotný | neděle 10.5.2026 18:34 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Další články autora

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille - Otázky

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

10.5.2026 v 0:08 | Karma: 3,16 | Přečteno: 84x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XIX. - Udání.

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

5.5.2026 v 0:00 | Karma: 5,94 | Přečteno: 150x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XVIII. - dopisy

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

4.5.2026 v 0:00 | Karma: 4,53 | Přečteno: 127x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XVII. - Nabídka.

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

3.5.2026 v 7:00 | Karma: 4,88 | Přečteno: 121x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XVI. - Bojový úkol

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah.

2.5.2026 v 7:00 | Karma: 6,35 | Přečteno: 152x | Diskuse | Poezie a próza
Martin Novotný

  • Počet článků 22
  • Celková karma 5,47
  • Průměrná čtenost 139x
Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

