Konečná stanice Marseille XXXVIII - A radši to spal.
9. ledna 1980
Nataša se už několik dní budila s neklidným pocitem. Nedokázala říct proč. Jen jí připadalo, že je něco špatně. V hodinách ve škole nevnímala, doma byla podrážděná. Maminka se ptala, jestli jí něco není, a ona jen mávla rukou.
Teď se vracela ze školy. Čerstvě napadaný sníh jí křupal pod botami, vzduch voněl kouřem z komínů. Na rohu ulice potkala pošťačku s velkou brašnou.
„Natašo!“ zavolala na ni. „Máte doma zase dopis z kasáren.“
Zastavila se. Konečně dopis od Pavla. Celou dobu se na něj těšila, ale teď se jí v břiše rozlil strach.
Ve dveřích uviděla na stole obálku. Z hrdla se jí vydral tichý výdech úlevy: písmo bylo Pavlovo. Trochu kostrbaté, ale pevné. Žije.
Roztrhla obálku, list papíru se jí zachvěl v ruce. Oči přeběhly první řádky – „Milovaná Jahůdko“ – a zrak jí padl o kousek níž.
Slova tam stála jasně, modrá na bílém: „šli jsme na diskotéku za holkama.“
Dopis jí málem vypadl z prstů. V hlavě jí zaburácelo: On si v Opavě chodí za holkama. A ještě mi to napíše! Slzy jí vyhrkly do očí, list papíru hodila na stůl.
„Mami!“ vyhrkla přes vzlyky. „On… on chodí za jinejma! Na diskotéku! A mně to tady píše…“
Zakryla si tvář dlaněmi a rozplakala se.
Lenka zvedla dopis, pomalu ho rozložila a začetla se. Četla dál, řádek po řádku, oči jí změkly. Zvedla pohled k dceři.
„Natuš,“ řekla tiše, „přečetla sis to celé?“
Nataša zavrtěla hlavou, slzy jí stékaly po tvářích.
Lenka k ní přešla, objala ji jednou rukou a druhou jí podala dopis zpátky.
„Tak si to dočti celé. A radši to potom spal.“
Dopis Pavla Nataše (5. ledna 1980)
Milovaná Jahůdko,
už je po službě a já mám konečně klid, abych Ti mohl napsat. Tenhle týden byl těžký. Možná nejtěžší, co jsem zatím na vojně zažil. Nechci Tě strašit, ale musím Ti to říct, protože jsi jediná, komu to můžu svěřit.
Sloužil jsem na začátku roku stráž u muničáku. Byla to dlouhá noc, mráz, sníh a ticho, jen hvězdy a měsíc nad Opavou. Jeden z kluků, Jarda, dostal před pár dny dopis od holky. Napsala mu, že je konec. A on to neunesl. Když jsem přišel na jeho stanoviště, měl samopal odjištěný a náboj v komoře. Chtěl se zastřelit. Mířil na mě a brečel.
Jahůdko, kdyby ses tam objevila, viděla bys, jak blízko jsme byli smrti. Stačilo by málo a už bych Ti nikdy nenapsal. V tu chvíli jsem si vzpomněl na Tebe. Na Tvoje oči, když ses na mě smála, když jsi mi nesla vánočku do postele. A právě to mi dalo klid mluvit s ním dál.
Řekl jsem mu o klukovi z jiné čety, co šel domů s rakovinou – že má dvacet a už nikdy nic nezažije. A že my ostatní máme pořád šanci, i když nás něco bolí. Jarda nakonec zbraň spustil. Vzal jsem mu ji a chvíli jsme stáli mlčky ve sněhu, jen my dva a mezi námi náboj, co mohl všechno skončit.
Nikdo o tom neví a ani vědět nesmí. Oba bychom z toho měli pořádný průšvih. On si toho ponese v sobě dost. V pátek jsem ho vytáhl ven, šli jsme na diskotéku za holkama, aby se trochu odreagoval. Nemusíš mít strach, já jsem netancoval, s nikým se nebavil. Jen jsem ho hlídal, aby něco neprovedl. Držel se docela dobře.
Nechci Tě znepokojovat. Píšu Ti to jen proto, abys věděla, jak moc pro mě znamenáš. Moc jsem se bál, že už Tě neuvidím. Ty jsi moje světlo i tma, moje síla, můj důvod žít.
Moc se těším, až Tě zase uvidím. Pořád Tě miluju.
Tvůj Pavel
Nataša seděla u stolu, ruce se jí třásly. Tentokrát četla dopis od začátku až do konce, pomalu, slovo po slově. Když dočetla, zůstala sedět beze slova, list papíru sevřený v prstech.
Všechno jí došlo. Ta věta o diskotéce nebyla o něm. Byla o Jardovi. Pavel ho tam jen hlídal, možná mu tím zachránil život.
Slzy už netekly ze vzteku, ale ze studu a úlevy. Pohladila písmo, jako by se dotýkala Pavlovy ruky.
„Pavlíčku… promiň,“ zašeptala.
Dopis Nataši Pavlovi (10. ledna 1980)
Pavlíčku můj,
když jsem Tvůj dopis poprvé otevřela, udělala jsem blbost. Uviděla jsem tu větu o diskotéce a hned jsem brečela, ani jsem nedočetla dál. Věřila jsem tomu nejhoršímu. Byla jsem pitomá. Promiň mi to.
Pak jsem se uklidnila a přečetla ho celý. A teď už vím, proč jsi to napsal. Udělal jsi to pro Jardu, abys ho nenechal samotného, aby neudělal nějakou hloupost. A možná jsi mu tím zachránil život. Místo abys myslel jen na sebe, myslel jsi na něj. A taky na mě. To je celé Tvůj způsob – nikdy se neschováš, vždycky pomůžeš. Jsem na Tebe pyšná.
Píšeš, že sis vzpomněl na mě, když jsi stál proti hlavni samopalu. Věř mi, že já jsem celou tu dobu myslela jen na Tebe. Každý den. Každou noc. I když jsme od sebe, pořád cítím, jako bys byl vedle mě.
Nemůžu se dočkat, až Tě zase uvidím. Až Tě obejmu a už Tě nepustím. Až se mě dotkneš a já budu vědět, že je všechno v pořádku.
Miluju Tě. Navždycky.
Tvoje Nataša
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.