Konečná stanice Marseille XXXVII - 7.62x39
Noc z 2. na 3. ledna 1980
Mráz štípal do tváří, sníh křupal pod nohama. Byla hluboká noc, měsíc se zvedal nad Opavou a osvětloval bílou krajinu. Pavel jako velitel stráže obcházel stanoviště. Na jednom z nich stál Jarda – ramena stažená, oči opuchlé, na tvářích pot nebo slzy, ruce pevně sevřené na samopalu.
„Stůj! Kdo tam?!“ vyrazil ze sebe, když uslyšel kroky. Hlaveň se zvedla a namířila přímo na Pavla.
„Velitel stráže, desátník Svoboda, na kontrole stanoviště.“
„Nechoď blíž!“ zakřičel Jarda.
Pavel ztuhl, pomalu zvedl ruce. „Jardo… to jsem já. Pavel. Kong.“
„Nechoď blíž! Vypadni, nebo zabiju i tebe!“ zařval znovu. Dech se mu třásl, prst byl na spoušti.
„Jardo, neblázni, co se stalo?“
Jarda zavrtěl hlavou. „Ona mě nechala… nemám proč…“
„Poslouchej mě,“ promluvil k němu Pavel klidněji, než se sám cítil. „Nejsi v tom sám. Podívej se na mě.“
Pavel cítil, jak se mu srdce dere až do krku. Každé Jardovo škubnutí mohlo být poslední.
„Pamatuješ na Havla, toho písaře ze štábu? Hubenej, bledej, dělali jste si z něj srandu…,“ zkusil to.
Jarda polkl. „Co je s ním?“
„Šel domů. Ale ne proto, že by chtěl. Má leukémii. Doktoři mu řekli, že už se nevrátí. V devatenácti. Konec.“
Hlaveň se chvěla. Pavel udělal malý krok, ruce stále nahoře.
„On by dal všechno za to, mít tohle tvoje trápení. Holku, co odešla. Holek je plnej svět. Ale on už žádnou šanci nemá. Ty ji pořád máš. Dej mi to.“
Hlaveň se leskla ve světle lampy. Vzduch mezi nimi vibroval napětím. Pavel natáhl ruku k předpažbí, jen kousek, ještě ne na dotek.
„Dej mi to, Jardo,“ zopakoval tiše.
Hlaveň se zachvěla, prst na spoušti se pohnul…
