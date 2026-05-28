Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konečná stanice Marseille XXXVII - 7.62x39

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

Noc z 2. na 3. ledna 1980

Mráz štípal do tváří, sníh křupal pod nohama. Byla hluboká noc, měsíc se zvedal nad Opavou a osvětloval bílou krajinu. Pavel jako velitel stráže obcházel stanoviště. Na jednom z nich stál Jarda – ramena stažená, oči opuchlé, na tvářích pot nebo slzy, ruce pevně sevřené na samopalu.

„Stůj! Kdo tam?!“ vyrazil ze sebe, když uslyšel kroky. Hlaveň se zvedla a namířila přímo na Pavla.

„Velitel stráže, desátník Svoboda, na kontrole stanoviště.“

„Nechoď blíž!“ zakřičel Jarda.

Pavel ztuhl, pomalu zvedl ruce. „Jardo… to jsem já. Pavel. Kong.“

„Nechoď blíž! Vypadni, nebo zabiju i tebe!“ zařval znovu. Dech se mu třásl, prst byl na spoušti.

„Jardo, neblázni, co se stalo?“

Jarda zavrtěl hlavou. „Ona mě nechala… nemám proč…“

„Poslouchej mě,“ promluvil k němu Pavel klidněji, než se sám cítil. „Nejsi v tom sám. Podívej se na mě.“

Pavel cítil, jak se mu srdce dere až do krku. Každé Jardovo škubnutí mohlo být poslední.

„Pamatuješ na Havla, toho písaře ze štábu? Hubenej, bledej, dělali jste si z něj srandu…,“ zkusil to.

Jarda polkl. „Co je s ním?“

„Šel domů. Ale ne proto, že by chtěl. Má leukémii. Doktoři mu řekli, že už se nevrátí. V devatenácti. Konec.“

Hlaveň se chvěla. Pavel udělal malý krok, ruce stále nahoře.

„On by dal všechno za to, mít tohle tvoje trápení. Holku, co odešla. Holek je plnej svět. Ale on už žádnou šanci nemá. Ty ji pořád máš. Dej mi to.“

Hlaveň se leskla ve světle lampy. Vzduch mezi nimi vibroval napětím. Pavel natáhl ruku k předpažbí, jen kousek, ještě ne na dotek.

„Dej mi to, Jardo,“ zopakoval tiše.

Hlaveň se zachvěla, prst na spoušti se pohnul…

Autor: Martin Novotný | čtvrtek 28.5.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXVI - Nebreč, Jahůdko

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

27.5.2026 v 0:00 | Karma: 5,11 | Přečteno: 105x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXV - Pašerák

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

26.5.2026 v 0:00 | Karma: 4,29 | Přečteno: 105x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXIV - Boží hod

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

25.5.2026 v 0:00 | Karma: 3,52 | Přečteno: 79x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečná stanice Marseille XXXIII - Bethlehem

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

24.5.2026 v 0:00 | Karma: 4,35 | Přečteno: 110x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Novotný

Konečmá stanice Marseille XXXII - Sekvoj v pokoji

Na konci sedmdesátých let se zdá, že v Československu čas zamrzl. Mladí milenci Pavel a Nataša – syn „zrádce socialismu“ a dcera důstojníka StB – našli lásku, ale cesta ke svobodě je plná nástrah

23.5.2026 v 0:00 | Karma: 4,54 | Přečteno: 92x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Na Vysočině dnešní teploty překonaly dosavadní rekordy na pěti stanicích

ilustrační snímek
27. května 2026  20:51,  aktualizováno  20:51

Na Vysočině dnes teploty převýšily dosavadní rekordy pro tento den na pěti stanicích, které jsou na...

Adrenalin, auta i prevence. Záchranářská akce patří k tahákům festivalu Legendy 2026

Elegantní křivky, dlouhá kapota a charizma staré školy. Jaguar připomíná dobu,...
27. května 2026  21:03

Tři dny plné burácejících motorů, výjimečných aut a zážitků pro malé i velké. Automobilová slavnost...

ANO na Vysočině chce do senátních voleb v obvodu Pelhřimov poslat Michala Kozára

ilustrační snímek
27. května 2026  19:19,  aktualizováno  19:19

Kandidátem do Senátu za hnutí ANO by měl na Pelhřimovsku být jindřichohradecký starosta Michal...

Příbram chce postavit nový sběrný dvůr, který by doplnil ten dosavadní

ilustrační snímek
27. května 2026  18:38,  aktualizováno  18:38

Příbram chce postavit nový sběrný dvůr, který by doplnil nynější areál u čistírny odpadních vod....

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Martin Novotný

  • Počet článků 38
  • Celková karma 5,96
  • Průměrná čtenost 142x
Ročník 1969. Už to je možná diagnóza.
Ajťák, který se rozhodl, že zkusí i něco jiného, než programování.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.